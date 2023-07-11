Vilnius'ta kritik NATO Zirvesi! Başkan Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşmeler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ABD, Almanya, Fransa, Kanada, İngiltere, İtalya, İsveç ve AB liderleriyle ikili görüşmeler yaptı.
NATO Liderler Zirvesi'nde yoğun diplomasi trafiği yürüten Erdoğan, zirve için Vilnius'a gittiği 10 Temmuz'da İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in yer aldığı üçlü görüşmeye katıldı.
BAŞKAN ERDOĞAN, STOLTENBERG VE KRİSTERSSON İLE GÖRÜŞÜYOR I VİDEO İZLE
Görüşme sonrası yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya Katılım Protokollerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edeceği, İsveç'in de Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinin canlandırılması konusundaki çabaları destekleyeceği bildirildi.
İsveç'in, YPG/PYD ve FETÖ'ye destek vermeyeceğini yinelediği bildirilen açıklamada, Türkiye ve İsveç'in terörle mücadele işbirliğinin, İsveç'in NATO'ya katılmasının sonrasında da devam edeceği, bunun uzun vadeli bir çaba olduğu konusunda hemfikir olunduğu kaydedildi.
Türkiye-AB Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi dahil Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinin yeniden canlandırılması konusundaki çabalarına İsveç'in aktif destek vereceği belirtilen açıklamada, Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya Katılım Protokollerini TBMM'ye sevk edeceği ve onaylanması için yakın işbirliği içinde olacağı bildirildi.
Erdoğan, üçlü görüşmenin ardından Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'i kabul etti.