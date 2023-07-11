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    • 11.07.2023 19:56
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    Vilnius'ta kritik NATO Zirvesi! Başkan Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşmeler

    NATO ülkelerinin liderleri, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta bir araya geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, zirve kapsamında önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Sunak, Kanada Başbakanı Trudeau, İtalya Başbakanı Meloni, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile ikili görüşmeler yaptı. Erdoğan daha sonra ABD Başkanı Joe Biden'la baş başa kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Öte yandan Başkan Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ndeki aile fotoğrafı çekimine katıldı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Başkan Erdoğan’ın diplomasi trafiği başladı!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ABD, Almanya, Fransa, Kanada, İngiltere, İtalya, İsveç ve AB liderleriyle ikili görüşmeler yaptı.

    NATO Liderler Zirvesi'nde yoğun diplomasi trafiği yürüten Erdoğan, zirve için Vilnius'a gittiği 10 Temmuz'da İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in yer aldığı üçlü görüşmeye katıldı.

    BAŞKAN ERDOĞAN, STOLTENBERG VE KRİSTERSSON İLE GÖRÜŞÜYOR I VİDEO İZLE

    Görüşme sonrası yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya Katılım Protokollerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edeceği, İsveç'in de Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinin canlandırılması konusundaki çabaları destekleyeceği bildirildi.

    İsveç'in, YPG/PYD ve FETÖ'ye destek vermeyeceğini yinelediği bildirilen açıklamada, Türkiye ve İsveç'in terörle mücadele işbirliğinin, İsveç'in NATO'ya katılmasının sonrasında da devam edeceği, bunun uzun vadeli bir çaba olduğu konusunda hemfikir olunduğu kaydedildi.



    Türkiye-AB Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi dahil Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinin yeniden canlandırılması konusundaki çabalarına İsveç'in aktif destek vereceği belirtilen açıklamada, Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya Katılım Protokollerini TBMM'ye sevk edeceği ve onaylanması için yakın işbirliği içinde olacağı bildirildi.

    Erdoğan, üçlü görüşmenin ardından Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'i kabul etti.

        İKİLİ GÖRÜŞMELER
        NATO Liderler Zirvesi'nin ilk gününde aile fotoğrafı çekimine katılan Başkan Erdoğan, daha sonra Kuzey Atlantik Konseyi toplantısına iştirak etti.

        Oturumun ardından da ikili görüşmelere başlayan Erdoğan, ilk olarak LITEXPO Sergi ve Fuar Merkezi'nde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

        Erdoğan, Macron'un ardından İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile de görüştü.

        BAŞKAN ERDOĞAN, KANADA BAŞBAKANI TRUDEAU İLE GÖRÜŞTÜ I VİDEO İZLE



        Görüşmelerde ikili ilişkiler, terörle mücadelede işbirliği konuları, Türkiye'nin AB'ye üyelik süreci ve İsveç'in NATO'ya üyelik süreci ele alındı.

        BAŞKAN ERDOĞAN ALMANYA BAŞBAKANI SCHOLZ İLE GÖRÜŞTÜ I VİDEO İZLE




        Fotoğrafta: Başkan Erdoğan - Meloni görüşmesinden bir kare


        BIDEN İLE GÖRÜŞME
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüşmesinden sonra ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi.

        Görüşmenin başında, yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla kendisini arayarak ilettiği tebrik mesajı için Biden'a teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Stratejik mekanizma kapsamında sıranın artık devlet başkanları düzeyinde istişarelere geldiği kanaatindeyim. Bugün NATO marjında bu görüşmeyi bunun ilk adımı olarak görüyorum. Bundan önceki buluşmalarımız adeta ısınma turları gibiydi ama şimdi yeni bir süreci başlatıyoruz. Tabii benim için bu yeni süreç beş yıllık bir süreç, şimdi sizde de seçim hazırlıkları var. Bu seçim hazırlıklarıyla birlikte şimdiden başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

        BAŞKAN ERDOĞAN-BİDEN GÖRÜŞMESİ BAŞLADI I VİDEO İZLE


        Görüşmelerde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.



        Fotoğrafta: Başkan Erdoğan - ABD Başkanı Biden görüşmesinden kare
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        Türk Telekom
        Haberler Güncel Vilnius'ta kritik NATO Zirvesi! Başkan Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşmeler
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