Vilnius'ta kritik NATO Zirvesi! Başkan Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşmeler

İKİLİ GÖRÜŞMELER

NATO Liderler Zirvesi'nin ilk gününde aile fotoğrafı çekimine katılan Başkan Erdoğan, daha sonra Kuzey Atlantik Konseyi toplantısına iştirak etti.

Oturumun ardından da ikili görüşmelere başlayan Erdoğan, ilk olarak LITEXPO Sergi ve Fuar Merkezi'nde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.





Erdoğan, Macron'un ardından İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile de görüştü.

BAŞKAN ERDOĞAN, KANADA BAŞBAKANI TRUDEAU İLE GÖRÜŞTÜ I VİDEO İZLE







Görüşmelerde ikili ilişkiler, terörle mücadelede işbirliği konuları, Türkiye'nin AB'ye üyelik süreci ve İsveç'in NATO'ya üyelik süreci ele alındı.

BAŞKAN ERDOĞAN ALMANYA BAŞBAKANI SCHOLZ İLE GÖRÜŞTÜ I VİDEO İZLE







Fotoğrafta: Başkan Erdoğan - Meloni görüşmesinden bir kare



BIDEN İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüşmesinden sonra ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi.





Görüşmenin başında, yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla kendisini arayarak ilettiği tebrik mesajı için Biden'a teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Stratejik mekanizma kapsamında sıranın artık devlet başkanları düzeyinde istişarelere geldiği kanaatindeyim. Bugün NATO marjında bu görüşmeyi bunun ilk adımı olarak görüyorum. Bundan önceki buluşmalarımız adeta ısınma turları gibiydi ama şimdi yeni bir süreci başlatıyoruz. Tabii benim için bu yeni süreç beş yıllık bir süreç, şimdi sizde de seçim hazırlıkları var. Bu seçim hazırlıklarıyla birlikte şimdiden başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN-BİDEN GÖRÜŞMESİ BAŞLADI I VİDEO İZLE





Görüşmelerde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.







Fotoğrafta: Başkan Erdoğan - ABD Başkanı Biden görüşmesinden kare