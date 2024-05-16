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Galatasaray Fenerbahçe derbisinin hakemi Arda Kardeşler!

Süper Lig'in 37. haftası dev bir maça sahne olacak. Lider Galatasaray dev derbide sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Sarı kırmızılıların sahadan puanla ayrılması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği karşılaşmanın hakemi de belli oldu. Düdük Arda Kardeşler'e verilirken, TFF atamanın 'manuel' olarak yapıldığını duyurdu. İşte o açıklama...

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Giriş Tarihi 16 Mayıs 2024, 13:06 Güncelleme 16 Mayıs 2024, 13:31
Galatasaray Fenerbahçe derbisinin hakemi Arda Kardeşler!

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Süper Lig'in 37. haftası dev bir maça sahne olacak. Lider Galatasaray dev derbide sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Sarı kırmızılıların sahadan puanla ayrılması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği karşılaşmanın hakemi de belli oldu. Düdük Arda Kardeşler'e verilirken, TFF atamanın 'manuel' olarak yapıldığını duyurdu.

Arda Kardeşler, dev maça manuel olarak atandı.Arda Kardeşler, dev maça manuel olarak atandı.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

Trendyol Süper Lig'in 37. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlenmiştir.

19.05.2024 Pazar günü oynanacak olan Galatasaray A.Ş. - Fenerbahçe A.Ş. müsabakasının hakem ve yardımcıları ise manuel olarak atanmıştır.

Kadıköy'de oynanan ilk maçta tansiyon zaman zaman yükselmişti.Kadıköy'de oynanan ilk maçta tansiyon zaman zaman yükselmişti.
İLK MAÇI DA YÖNETTİ!

Hakem Arda Kardeşler, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı da yönetmişti. Özellikle Djiku ile Icardi arasında yaşanan pozisyon uzun süre tartışılmıştı.

Kardeşler, daha önce 8 Mayıs 2022 tarihinde Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Dolmabahçe'deki derbiyi de yönetti ve mücadele 1-1 berabere tamamlandı.

Ligin ilk yarısında oynanan maç 0-0 sonuçlandı.
HAFTANIN HAKEMLERİ

Küme düşmeme ve 3.'lük mücadelesinin yaşandığı Süper Lig'de haftanın diğer karşılaşmalarının hakemleri belli oldu.

Buna göre; Başakşehir - Trabzonspor maçında Tugay Kaan Numanoğlu, Beşiktaş - Hatayspor maçında ise Cihan Aydın görev alacak.

Süper Ligin kart raporu açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray arasında dev fark
Süper Lig'in kart raporu açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray arasında dev fark

17 Mayıs Cuma:

17.00 İstanbulspor-EMS Yapı Sivasspor: Ömer Faruk Turtay

20.00 Bitexen Antalyaspor-Yukatel Adana Demirspor: Turgut Doman

18 Mayıs Cumartesi:

19.00 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor: Cihan Aydın

19.00 MKE Ankaragücü-Siltaş Yapı Pendikspor: Volkan Bayarslan

19.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: Burak Pakkan

19.00 Yılport Samsunspor-Corendon Alanyaspor: Mert Güzenge

19.00 Gaziantep FK-VavaCars Fatih Karagümrük: Zorbay Küçük

19.00 RAMS Başakşehir-Trabzonspor: Tugay Kaan Numanoğlu

19.00 Mondihome Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor: Halil Umut Meler

19 Mayıs Pazar:

19.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Arda Kardeşler

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