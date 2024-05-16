Galatasaray Fenerbahçe derbisinin hakemi Arda Kardeşler!

HAFTANIN HAKEMLERİ
Küme düşmeme ve 3.'lük mücadelesinin yaşandığı Süper Lig'de haftanın diğer karşılaşmalarının hakemleri belli oldu.
Buna göre; Başakşehir - Trabzonspor maçında Tugay Kaan Numanoğlu, Beşiktaş - Hatayspor maçında ise Cihan Aydın görev alacak.
17 Mayıs Cuma:
17.00 İstanbulspor-EMS Yapı Sivasspor: Ömer Faruk Turtay
20.00 Bitexen Antalyaspor-Yukatel Adana Demirspor: Turgut Doman
18 Mayıs Cumartesi:
19.00 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor: Cihan Aydın
19.00 MKE Ankaragücü-Siltaş Yapı Pendikspor: Volkan Bayarslan
19.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: Burak Pakkan
19.00 Yılport Samsunspor-Corendon Alanyaspor: Mert Güzenge
19.00 Gaziantep FK-VavaCars Fatih Karagümrük: Zorbay Küçük
19.00 RAMS Başakşehir-Trabzonspor: Tugay Kaan Numanoğlu
19.00 Mondihome Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor: Halil Umut Meler
19 Mayıs Pazar:
19.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Arda Kardeşler