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Başkan Erdoğan Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü!

Başkan Erdoğan Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü!
11.07.2023 18:12

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Başkan Erdoğan, Litvanya'daki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi.

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Başkan Erdoğan'ın, LITEXPO Sergi ve Fuar Merkezi'ndeki ikili görüşmeleri devam ediyor.

Heyetlerin de katıldığı Scholz görüşmesinde Başkan Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.

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