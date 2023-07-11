Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin üçüncü fazında tünel açma çalışmaları başladı! Seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate inecek!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin üçüncü fazı olan Halkalı-Ispartakule kısmındaki tünel açma çalışmalarını başlatarak çok önemli bir aşamayı daha hayata geçirdiklerini belirterek, "Tüm hatların tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule arası yolcu seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresi ise 6,5 saatten 2,5 saate düşecektir. Mevcut hat kapasitesinin de 4 katına çıkması hedeflenmektedir." dedi.
Halkalı-Ispartakule Hızlı Tren Hattı TBM başlangıç töreninde konuşan Uraloğlu, Türkiye'de yapımı devam eden en önemli demir yolu projeleri arasında yer alan Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi'nin Halkalı-Ispartakule arasında tünel açma çalışmalarını bugün başlattıklarını bildirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde demir yollarını 2003'ten beri başlattıkları gelişim hamleleriyle devlet politikası olarak ele aldıklarını ve öncelikli sektör olarak belirlediklerini aktaran Uraloğlu, Asya ve Avrupa arasında köprü görevi gören Türkiye'nin coğrafi konumunun sağladığı fırsatların ekonomik ve ticari avantajlara dönüşebilmesi için demir yollarında yeni bir atılım başlattıklarını vurguladı.
Uraloğlu, son 21 yılda demir yollarına yaklaşık 880 milyar lira yatırım yaptıklarını belirterek, demir yollarının tamamını elden geçirdiklerini ve yenilediklerini, 2003'te yaklaşık 11 bin kilometre olan demir yolu ağını 14 bin kilometreye yükselttiklerini bildirdi.
Türkiye'yi yüksek hızlı tren (YHT) işletmeciliği ile tanıştırdıklarını hatırlatan Uraloğlu, 2009'da Ankara-Eskişehir hattıyla başlayan süreç sonunda şu anda 11 ilin hızlı tren hattıyla bağlandığını anlattı.
Uraloğlu, 2053 yılında hızlı tren hizmeti alan il sayısını 52'ye, demir yolu hat uzunluğunu 28 bin 590 kilometreye yükselteceklerini bildirdi.