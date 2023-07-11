Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin üçüncü fazında tünel açma çalışmaları başladı! Seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate inecek!

Türkiye'nin AB açısından çok önemli bir paydaş olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Avrupa için Türk üreticiler üretim ve tedarik zincirinin önemli bir parçası ve vazgeçilmez ticari ortaklardır. Bu noktalardan bakıldığında Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı'mızın önemi daha da iyi anlaşılmaktadır. Bu demir yolu hattı Türkiye ve AB arasındaki ilişkileri daha güçlendirecek ve dostluğumuzu perçinleyecektir." diye konuştu.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR AŞAMAYI DAHA HAYATA GEÇİRİYORUZ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi'nin, Asya ile Avrupa demir yolu koridorunun ilk parçasını oluşturduğunu belirterek, hattın Avrupa ve Türkiye için önemine işaret etti.