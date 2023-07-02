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    • 02.07.2023 23:49
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    Fondaş TELE 1'de skandal! Merdan Yanardağ'a 'Öcalan' tutuklaması üzerinden Abdülhamid Han, Menderes, Özal ve Başkan Erdoğan'a nefret yayını

    Abdullah Öcalan'a 'filozof' güzellemesi yapılan Fondaş TELE 1'de skandal bir yayın daha kayıtlara geçti. Emekli Tuğgeneral Haldun Solmaztürk, 'kitap okuma' örneği verip 'zibidiler' diyerek toplumu küçümsedi, Öcalan'a methiyeler düzen Merdan Yanardağ'a destek verdi. Darbe imalı bildiri imzalayan 103 amiral artığına da arka çıkan Haldun Solmaztürk, "Merdan'a da aynısını yapıyorlar" dedi. Yanardağ'a 'Öcalan' tutuklaması üzerinden hükümeti ve yargıyı hedef gösteren Solmaztürk, Abdülhamid Han, Adnan Menderes, Turgut Özal ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a nefret kustu.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Fondaş TELE 1’de skandal!

    Bebek katili Abdullah Öcalan'a 'filozof' güzellemesi yapıp övgüler yağdıran, "Tecriti kaldırın" çağrısında bulunarak terörist başına özgürlük talep eden TELE 1 Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ tutuklanarak cezaevine gönderildi.


    Yanardağ'a CHP ve HDP'nin ise kesintisiz desteği sürüyor... CHP, Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Yanardağ için heyet oluşturdu. Heyette bulunan CHP'li Enis Berberoğlu, "Biz de dimdik ayakta olacağız, tıpkı Merdan Yanardağ gibi baskılara karşı direneceğiz" dedi.


    HDP, PKK kanalında fondaş Merdan Yanardağ'a arka çıktı. HDPKK Şanlıurfa vekili Dilan Kunt Ayan, "Merdan Yanardağ'ın söylediği şeyler hukuki, olması gereken... " açıklamasında bulundu.

    Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Merdan Yanardağ'ın yayın yönetmeni olduğu TELE 1'de skandal bir yayın kayıtlara geçti.



    TOPLUMU KÜÇÜMSEDİ, ÖCALAN'I ÖVEN MERDAN YANARDAĞ'I AKLADI
    Emekli Tuğgeneral Haldun Solmaztürk, 'kitap okuma' örneği verip 'zibidiler' diyerek toplumu küçümsedi, Abdullah Öcalan'a methiyeler düzen Merdan Yanardağ'a arka çıktı.

    Solmaztürk şu ifadeleri kullandı;

    Her fırsatta söylüyorum, ne kadar söylesek yine de azdır! Günde ortalama 6 saat televizyon izleyen sadece 1 dakika kitap okuyan bir toplum için bugün yaşadıklarımızda geçmişle gelecek arasında bir ilişki kurmak çok zor. İstediğiniz hikayeyi yutturabiliyorsunuz. Merdan Yanardağ ile ilgili bu hikayeyi yutturdukları gibi.

    Günde 1 dakika televizyon izleyip 6 saat kitap okuyan bir toplum olsaydık o zaman görecektik ki 1950 ile 1960 arasında, Demokrat Parti dönemindeki o 10 yıllık süreçte yaşanan her şeyi bir daha yaşıyoruz biz.



    AMİRAL ARTIKLARINA ARKA ÇIKTI: "MERDAN'A DA AYNISINI YAPIYORLAR"
    Darbe imalı bildiri yayınlayan 103 amiral artığına da arka çıkan Haldun Solmaztürk, "Ben Merdan Yanardağ'ı tanıyorum zaten. Merdan Yanardağ'a bunu yapanları da tanıyorum, onların ciğerini biliyorum. 103 amiral ve 1 generalle aynısını yapmadılar mı? Ona da (Merdan Yanardağ) aynısını yapıyorlar" şeklinde konuştu.

    ABDÜLHAMİD HAN, MENDERES, ÖZAL VE BAŞKAN ERDOĞAN'A NEFRET
    Solmaztürk'ün sözlerinin alt metninde Abdülhamid Han, Adnan Menderes, Turgut Özal ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a nefret de vardı...



        Yanardağ'a 'Öcalan' tutuklaması üzerinden hükümeti ve yargıyı hedef gösteren Solmaztürk, "Uzun lafın kısası bu zihniyetle bu siyasi kültüre "Abdülhamid zihniyeti" diyorum. Abdülhamid zihniyetinde olanların katlanamayacakları şey özgür ve bağımsız medyadır. Abdülhamid de böyleydi, Demokrat Parti de böyleydi, Özal da böyleydi, bunların ağababaları da böyleydi" dedi.
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