Fondaş TELE 1'de skandal! Merdan Yanardağ'a 'Öcalan' tutuklaması üzerinden Abdülhamid Han, Menderes, Özal ve Başkan Erdoğan'a nefret yayını

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Merdan Yanardağ'ın yayın yönetmeni olduğu TELE 1'de skandal bir yayın kayıtlara geçti.







TOPLUMU KÜÇÜMSEDİ, ÖCALAN'I ÖVEN MERDAN YANARDAĞ'I AKLADI

Emekli Tuğgeneral Haldun Solmaztürk, 'kitap okuma' örneği verip 'zibidiler' diyerek toplumu küçümsedi, Abdullah Öcalan'a methiyeler düzen Merdan Yanardağ'a arka çıktı.



Solmaztürk şu ifadeleri kullandı;



Her fırsatta söylüyorum, ne kadar söylesek yine de azdır! Günde ortalama 6 saat televizyon izleyen sadece 1 dakika kitap okuyan bir toplum için bugün yaşadıklarımızda geçmişle gelecek arasında bir ilişki kurmak çok zor. İstediğiniz hikayeyi yutturabiliyorsunuz. Merdan Yanardağ ile ilgili bu hikayeyi yutturdukları gibi.



Günde 1 dakika televizyon izleyip 6 saat kitap okuyan bir toplum olsaydık o zaman görecektik ki 1950 ile 1960 arasında, Demokrat Parti dönemindeki o 10 yıllık süreçte yaşanan her şeyi bir daha yaşıyoruz biz.