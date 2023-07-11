Kemikleşen engeller kırılacak! Başkan Erdoğan'ın tarihi AB restinin perde arkasında ne var?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Vilnius'ta düzenlenecek NATO zirvesi öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Batı'ya tarihi bir rest çeken Başkan Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliği meselesini işaret ederek, "AB üyeliğimizin önünü açın İsveç'in önünü açalım" dedi. Erdoğan'ın bu çıkışı dünyada büyük yankı uyandırdı. Peki Başkan Erdoğan'ın tarihi restinin arka planında ne var? İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Vilnius'ta düzenlenecek NATO Zirvesine katılmak üzere Litvanya'ya gitmeden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevinde açıklamalarda bulundu. Tarihi bir açıklama yapan Erdoğan İsveç'in NATO'ya üyeliği üzerinden Türkiye'nin AB'ye üyelik süreci meselesini işaret etti.
Konuşmasında İsveç'in NATO üyeliği için Türkiye'nin taviz vermeyeceğinin altını çizen Başkan Erdoğan tarihi restini şu sözlerle çekti;
"Zirve marşında bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili temaslarda bulunacağım. Litvanya ziyaretimin ülkemiz ittifakımız ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tabii bu vesileyle bir gerçeğin de altını özellikle çizmek istiyorum.
"AB İÇİN ÖNÜMÜZÜ AÇIN İSVEÇ'İN ÖNÜNÜ AÇALIM"
Türkiye'yi Avrupa Birliği kapısında 50 yılı aşkın zamandır bekleten bu ülkelere buradan sesleniyorum. Ama aynı zamanda Vilnius'da da sesleneceğim. Önce gelin Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın ondan sonra biz de Finlandiya ile ilgili nasıl onun önünü açtıysak, İsveç'in de önünü açalım.
Bu konuda dün akşam sayın Biden'a da bu ifadeleri kullandım. Ve Vilnius'da bu açıklamayı yapmak durumundayım. Çünkü ben de şuna inanıyorum. Milletimin bizden beklentisi var. Milletimizin bizden beklentisini de artık daha kaldıramayız 50 yılı aştı. Biz Türkiye'yiz. Biz bir çat kapı ülkesi değiliz. Bunun bilinmesi lazım. Zirvede yapacağım görüşmelerde devlet ve hükümet başkanlarıyla bu temasları yaparken bunları da ifade edeceğim. "