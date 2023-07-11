Kemikleşen engeller kırılacak! Başkan Erdoğan’ın tarihi AB restinin perde arkasında ne var?

Bu konuda dün akşam sayın Biden'a da bu ifadeleri kullandım. Ve Vilnius'da bu açıklamayı yapmak durumundayım. Çünkü ben de şuna inanıyorum. Milletimin bizden beklentisi var. Milletimizin bizden beklentisini de artık daha kaldıramayız 50 yılı aştı. Biz Türkiye'yiz. Biz bir çat kapı ülkesi değiliz. Bunun bilinmesi lazım. Zirvede yapacağım görüşmelerde devlet ve hükümet başkanlarıyla bu temasları yaparken bunları da ifade edeceğim. "