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    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü: Gündem Vilnius zirvesi

    Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, NATO genişlemesi ve Vilnius’ta yapılacak NATO Liderler Zirvesi ele alındı.

    ABD ile kritik temas

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile NATO genişlemesi ve Vilnius'ta yapılacak NATO Liderler Zirvesine ilişkin telefonda görüştü.

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Fidan, mevkidaşı Blinken ile telefon görüşmesi yaptı.

    Görüşmede, NATO genişlemesi ve Vilnius'ta yapılacak NATO Liderler Zirvesi ele alındı.

    BAŞKAN ERDOĞAN VE BIDEN GÖRÜŞMÜŞTÜ

    Dün de Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD Başkanı Biden ile görüşmüştü.

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Ukrayna'nın NATO'daki konumu, İsveç'in NATO üyeliği, F-16'ların teslimi ve Türkiye'nin Avrupa Birliğine (AB) tam üyelik süreci ele alındı.

    YÜZ YÜZE GÖRÜŞÜLECEK

    Liderler, Vilnius'ta yüz yüze görüşme ve Türkiye-ABD ikili ilişkileri ile bölgesel konuları ayrıntılı şekilde ele alma hususlarında mutabık kaldı.

    Başkan Erdoğan, İsveç'in, terörle mücadele mevzuatında değişiklikler yaparak doğru yönde bazı adımlar attığını, ancak terör örgütü PKK/PYD/YPG yanlılarının serbestçe terörü öven gösteriler yapmaya devam etmesinin atılan adımları boşa çıkardığını belirtti.

    Türkiye'nin F-16 talebinin, İsveç'in üyeliğiyle ilişkilendirilmesinin doğru olmadığını vurgulayan Erdoğan, ABD Başkanı Biden'a, Türkiye'nin F-16 talebine yönelik gösterdiği destek için teşekkür etti.

    Türkiye'nin, AB'ye üyelik konusunda ilkeli ve dürüst olduğunu ifade eden Erdoğan, AB'ye tam üyelik sürecini canlandırmak istediklerini, Vilnius Zirvesi'nde, AB'nin önde gelen ülkelerinin ve AB liderliğinin, Türkiye'nin üyeliğine açık ve güçlü destek mesajı vermelerini istediklerini kaydetti.

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