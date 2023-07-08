Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 08.07.2023 22:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.07.2023 23:01
    ABONE OL

    Yine CHP'li İBB yine hayati tehlike! Okmeydanı'nda seyir halindeki metrobüs alev aldı! Korku dolu anlar...

    CHP'li İBB yönetimdeki İstanbul'da toplu taşımalar vatandaşlar için adeta tehdit haline geldi. Bunun son örneği ise Okmeydanı'nda cereyan etti. Seyir halindeki metrobüsün alev almasıyla birlikte vatandaşlar kendini can havliyle dışarı attı. Korku dolu anları kayıt altına bir kişi ise İstanbul’u unutup koltuk peşinde koşan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na “Koskoca İstanbul’da rezillik. Ekrem İmamoğlu çalışıyor” diyerek tepki gösterdi.

    takvim.com.tr
    İstanbullunun canı tehlikede!

    Koltuk peşinde koşan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yönetimindeki İstanbul'da her gün yeni bir facia yaşanmaya devam ediyor. Adeta İstanbullular için milli güvenlik sorunu haline toplu taşımalar vatandaşın canını tehdit ediyor.



    Bunun son örneği ise Okmeydanı'nda ceyeran etti. Seyir halinde bulunan toplu taşıma alevler içinde kaldı.



    İSTANBULLUNUN CANI TEHLİKEDE
    Darülaceze Perpa durağına seyir halinde olan bir metrobüste henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın nedeniyle yolcular panik yaşarken şoför ise aracı kenara çekerek durdurdu.



        PANİK VE KORKU DOLU ANLAR
        Yolcular panik ve korku halinde metrobüsü boşaltırken şoför araçta bulunan yangın söndürme tüpüyle müdahalede bulundu. Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. O anlar başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.



        VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ
        CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun basiretsiz ve rezil yönetimi sonucu oluşan faciaya vatandaşlar isyan etti. Görüntüleri kayıt alan vatandaş "Koskoca İstanbul'da rezillik. Ekrem İmamoğlu çalışıyor" diyerek tepki gösterdi. CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun basiretsiz ve rezil yönetimi sonucu oluşan faciaya vatandaşlar isyan etti. Görüntüleri kayıt alan vatandaş "Koskoca İstanbul'da rezillik. Ekrem İmamoğlu çalışıyor" diyerek tepki gösterdi.


        DAHA ÖNCE DE BENZER FACİA YAŞANMIŞTI
        Benzer facia geçtiğimiz sene de meydana gelmişti. Sarıyer Tarabya Bayırı Caddesi'nde meydana gelen olayda dumanlar kısa sürede otobüsün içini kaplarken yangını fark eden yolcular şoförü uyarmıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangından dolayı trafikte uzun kuyruklar oluşurken, olayla ilgili incelemeler başlatılmıştı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        İstanbullunun canı tehlikede!
        Haberler Güncel Yine CHP'li İBB yine hayati tehlike! Okmeydanı'nda seyir halindeki metrobüs alev aldı! Korku dolu anlar...
            loading
            SON DAKİKA