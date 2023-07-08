Yine CHP'li İBB yine hayati tehlike! Okmeydanı'nda seyir halindeki metrobüs alev aldı! Korku dolu anlar...

Koltuk peşinde koşan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yönetimindeki İstanbul'da her gün yeni bir facia yaşanmaya devam ediyor. Adeta İstanbullular için milli güvenlik sorunu haline toplu taşımalar vatandaşın canını tehdit ediyor.
Bunun son örneği ise Okmeydanı'nda ceyeran etti. Seyir halinde bulunan toplu taşıma alevler içinde kaldı.
İSTANBULLUNUN CANI TEHLİKEDE
Darülaceze Perpa durağına seyir halinde olan bir metrobüste henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın nedeniyle yolcular panik yaşarken şoför ise aracı kenara çekerek durdurdu.