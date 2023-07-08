Yine CHP'li İBB yine hayati tehlike! Okmeydanı'nda seyir halindeki metrobüs alev aldı! Korku dolu anlar...





VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun basiretsiz ve rezil yönetimi sonucu oluşan faciaya vatandaşlar isyan etti. Görüntüleri kayıt alan vatandaş "Koskoca İstanbul'da rezillik. Ekrem İmamoğlu çalışıyor" diyerek tepki gösterdi. CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun basiretsiz ve rezil yönetimi sonucu oluşan faciaya vatandaşlar isyan etti. Görüntüleri kayıt alan vatandaş "Koskoca İstanbul'da rezillik. Ekrem İmamoğlu çalışıyor" diyerek tepki gösterdi.



DAHA ÖNCE DE BENZER FACİA YAŞANMIŞTI

Benzer facia geçtiğimiz sene de meydana gelmişti. Sarıyer Tarabya Bayırı Caddesi'nde meydana gelen olayda dumanlar kısa sürede otobüsün içini kaplarken yangını fark eden yolcular şoförü uyarmıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangından dolayı trafikte uzun kuyruklar oluşurken, olayla ilgili incelemeler başlatılmıştı.