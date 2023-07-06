CHP'li İBB vatandaşın burnundan getirdi! Yine yeni yeniden metrobüs skandalı! Yolcular tahliye edildi

CHP'li Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB yönetime geldiği ilk günden bu yana İstanbulluların birçok konuda mağdur olmasına sebep oldu.

CHP'Lİ İBB VATANDAŞIN BURNUNDAN GETİRDİ I VİDEO İZLE

Öyle ki İstanbul'da son 4 senedir bir klasik haline dönen toplu ulaşımdaki aksaklıklar, vatandaşları adeta canından bezdirdi.

Geçtiğimiz gün Levent-Boğaziçi Üniversitesi Hisarüstü Metro Hattı'nda meydana gelen teknik arıza yolculara zor anlar yaşattı. Bu anlar, bir yolcu tarafından ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.