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    • 06.07.2023 19:00
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    CHP'li İBB vatandaşın burnundan getirdi! Yine yeni yeniden metrobüs skandalı! Yolcular tahliye edildi

    CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hizmetten uzak algıya dayalı belediyecilik anlayışı bir kez daha gözler önüne serildi. CHP'li İBB'de yaşanan toplu ulaşım sorunları seçildikleri günden bu yana katlanarak devam ediyor. Özellikle toplu ulaşımda yaşanan İETT kazaları yanında ulaşımdaki aksaklıklar mega kentte yaşayan vatandaşları canından bezdirdi. Bunun son örneği, Bakırköy'de seyir halindeyken arızalanan metrobüsteki yolcular tahliye edilmesi oldu.

    takvim.com.tr
    CHP’li İBB vatandaşın burnundan getirdi!

    CHP'li Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB yönetime geldiği ilk günden bu yana İstanbulluların birçok konuda mağdur olmasına sebep oldu.

    CHP'Lİ İBB VATANDAŞIN BURNUNDAN GETİRDİ I VİDEO İZLE

    Öyle ki İstanbul'da son 4 senedir bir klasik haline dönen toplu ulaşımdaki aksaklıklar, vatandaşları adeta canından bezdirdi.

    Geçtiğimiz gün Levent-Boğaziçi Üniversitesi Hisarüstü Metro Hattı'nda meydana gelen teknik arıza yolculara zor anlar yaşattı. Bu anlar, bir yolcu tarafından ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    Levent-Boğaziçi Üniversitesi Hisarüstü Metro Hattı'nda teknik arıza meydana geldi. Hareket kabiliyetini yitiren metrodaki yolcular araçtan inerek, rayların üzerinden en yakın durağa yürüdü.

    Seferlerin yapılamaması nedeniyle metronun Yamanevler durağında inen yolcular yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlar, otobüsler dolu geldiği için binmekte güçlük çekti. Çakmak metrosunun girişindeki otobüs durağında da yoğunluk yaşandı. İşe geç kalan vatandaşlar, kapasitesinin üzerinde yolcu alan otobüslerde yer bulmaya çalışmıştı.

        Bunun çilenin son örneği ise, Cevizlibağ'dan hareket ederek Beylikdüzü'ne giden metrobüs, İncirli durağına yaklaştığı sırada motor kısmından dumanların yükselmesi oldu.

        Yolcuların tahliye edilmesinin ardından araç durağa çekilerek teknik ekibe bilgi verildi.

        Metrobüsten inen yolcular da durağa kadar yürümek zorunda kaldı.

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