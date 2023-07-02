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    • 02.07.2023 13:11
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    Üsküdar'da İSPARK arızası! CHP'li İBB yönetimine bağlı İSPARK'ta uzun kuyruk oluştu

    Son dakika haberleri... İstanbul belediye başkanı olduğunu unutup CHP liderliği koltuğuna göz diken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimi vatandaşa her geçen gün bir başka konuda çile çektiriyor. Göreve geldiklerinden bu yana özellikle ulaşım konusunda İstanbullunun yüzünü güldüremeyen İmamoğlu yönetimi bayramın son gününde vatandaşı çileden çıkarttı. Dün akşam saatlerinde İstanbul'un Üsküdar ilçesinde İSPARK'ta yaşanan arıza gerilime neden oldu. Sorunun bir süre çözülemediği ve vatandaşların araçlarını otoparktan çıkarmak için uzun süre beklediği görüldü.

    Bu kez İSPARK arızası!

    CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönetimindeki İstanbul'da vatandaşlar hizmet almakta zorlanıyor.

    Trafik, ulaşım arızaları, zam haberleri vatandaşların çilesi haline gelmiş durumda.

    Öte yandan İBB iştiraki İstanbul Otopark İşletmeleri Tic. AŞ (İSPARK) da yeni bir olayla gündeme geldi.

    OTOPARK ARIZASI UZUN SÜRE BEKLETTİ

    Dün akşam saatlerinde İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yaşanan arıza olayı gerilim neden oldu.

    Bayramın son gününde bölgeye akın eden vatandaşlar, otoparkta mağduriyet yaşadı.

    Otoparktaki sistem arızası nedeniyle vatandaşlar araçlarını çıkarmak için uzun süre bekledi.

    KUYRUK OLUŞTU

    Aracını buradaki otoparka bırakan bir vatandaşın kaydettiği ve sosyal medyaya yansıyan görüntüde, birçok kişinin ödeme noktasında kuyruk oluşturduğu görüldü.

        Sorunun bir süre çözülemediği ve vatandaşların araçlarını otoparktan çıkarmak için uzun süre beklediği ileri sürüldü.

        O anlar sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, tepkiler de art arda geldi.

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        Haberler Güncel Üsküdar'da İSPARK arızası! CHP'li İBB yönetimine bağlı İSPARK'ta uzun kuyruk oluştu
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