Ordu Şehir Hastanesi'nde sona doğru: "2024'ün ilk yarısında hizmete açılacak"



Bakan Koca, sosyal medya hesabından Ordu Şehir Hastanesine ilişkin yürütülen çalışmaların yer aldığı videoyu paylaştı.

ORDU ŞEHİR HASTANESİ, kaba inşaatı açısından %95 gibi bir oranla tamamlandı. 250.000 metrekare inşaat alanı üzerine kurulan hastane, 250'si yoğun bakıma ait olmak üzere 987 yataklı olarak, 38 ameliyathane ve 350 poliklinik içerecek şekilde hizmete hazırlanıyor. pic.twitter.com/sje12pnoPq — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 8, 2023



Koca, bu paylaşımına, "Ordu Şehir Hastanesi, kaba inşaatı açısından yüzde 95 gibi bir oranla tamamlandı. 250 bin metrekare inşaat alanı üzerine kurulan hastane, 250'si yoğun bakıma ait olmak üzere 987 yataklı olarak, 38 ameliyathane ve 350 poliklinik içerecek şekilde hizmete hazırlanıyor." notunu düştü.