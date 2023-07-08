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    • 08.07.2023 11:05
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    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP'lilere 'koltuktan kalkmıyorum' mektubu: Mücadelemizi eskisinden daha güçlü sürdürmek zorundayız

    Seçim hezimetinin ardından 'istifa ve değişim' çağrılarına kulak tıkayan Kemal Kılıçdaroğlu koltuktan kalkmayacağını bir kez daha belli etti. CHP'lilere bir mektup yazan Kemal Kılıçdaroğlu, "Mücadelemizi eskisinden daha güçlü sürdürmek zorundayız." ifadeleriyle partinin başında yola devam edeceğini ilan etti. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    ’Koltuktan kalkmıyorum’ mektubu

    Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan fark yiyen Kemal Kılıçdaroğlu 'istifa' çağrılarını savuşturmaya çalışıyor.

    Ekrem İmamoğlu'nun 'Değişim' çıkışıyle birlikte Özgür Özel, İlhan Cihaner ve Aytuğ Atıcı da koltuğu talip oldu.

    DEĞİŞİM VE İSTİFA ÇAĞRILARINA KULAK TIKADI
    Seçim hezimetinin ardından "Buradayım be buradayım. Mücadeleye devam edeceğim" çıkışını yapan Kılıçdaroğlu koltuktan kalkmayacağının sinyalini bu kez yazdığı mektupla verdi.

    KILIÇDAROĞLU'NDAN PARTİLİLERE "KOLTUKTAN KALKMAYACAĞIM" MEKTUBU
    Tüm parti üyelerine bir mektup gönderen Kılıçdaroğlu, "Mücadelemizi eskisinden daha güçlü sürdürmek zorundayız." ifadeleriyle istifa etmeyeceğini bir kez daha gösterdi. CHP Genel Başkanı mektubunda, "Partimizin hedefine daha büyük kararlılıkla ulaşmasını sağlayacak adımları hep birlikte atacağız." dedi.

    CHP-HDP yandaşı Birgün'ün iddiasına göre mektupta şu ifadeler yer aldı.

    "Elini taşın altına koyma cesareti gösteren sizler sayesinde partimiz daha da güçlendirmektedir. Adil ve özgür bir Türkiye için hak, hukuk ve adalet için mücadelemizi eskisinden daha güçlü sürdürmek zorundayız. Bu tarihin bize yüklediği bir sorumluluktur. Bu nedenle partimizin hedefine daha büyük kararlılıkla ulaşmasını sağlayacak adımları hep birlikte atacağız. Atatürk'ün 'Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim' sözü partimize gönül vermiş olanların hiç unutmaması gereken temel bir ilkedir."

    KILIÇDAROĞLU VE EKREM İMAMOĞLU ARASINDA 'DEĞİŞİM' KAVGASI
    Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu ile 'Değişim' çıkışı yapan Ekrem İmamoğlu arasındaki kavga 'Bizans' oyunlarına döndü...

    KARŞILIKLI RESTLEŞTİLER: 'DEĞİŞİM-İSTANBUL'
    Ekrem İmamoğlu'nun "Genel Başkan da değişmeli" çıkışına Kemal Kılıçdaroğlu defalarca kez İstanbul'u işaret ederek, "İşine bak" mesajı verdi.

        İMAMOĞLU'NUN 'DEĞİŞİM' ÇIKIŞINA 'KAPTAN BENİM' RESTİ
        CHP'nin kaptanının kendisi olduğunu söyleyerek Ekrem İmamoğlu'na 'haddini bil' göndermesi yapan Kemal Kılıçdaroğlu, "Gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir. Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin.'' diye konuştu.

        İL BAŞKANLARI ÜZERİNDEN RESTLEŞME SÜRDÜ
        Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdroğlu'na yakın isimlerin birbirlerini hedef almasının yanısıra son olarak il başkanları üzerinden restleşmeler yaşandı.

        Genel Merkez tarafından 'Genel Başkan'ın yanındayız' konulu deklarasyonun imzalanmasına önce karşı çıkan il başkanları daha sonra 'bir şekilde' ikna edilerek Kılıçdaroğlu lehine imza attı.

        81 il başkanının metninde yer alan ifadede "Değişim, albenisi olan sihirli bir sözcüktür. Ancak kalıcı bir değişimi, dönüşümü sağlayacak olan kişilerden ziyade fikirler ve ilkelerdir. Kişi bazlı kurtarıcı söyleminden kaynaklanan yapısal ve işleyişsel eksikleri içermeyen değişim taleplerinin sağlıklı bir sonuç doğurmayacağı ortadadır." ifadeleriyle Ekrem İmamoğlu hedef alındı.

        İMAMOĞLU BİLDİRİYE KARŞI ÇIKTI: 4 İL BAŞKANI YAZDI
        İl başkanlarının imza kararı ile eş zamanlı olarak Ekrem İmamoğlu bir kez daha 'değişim' çıkışı yaptı ve söz konusu metni 4 il başkanının yazdığını savunarak Kılıçdaroğlu'na yüklenmeyi sürdürdü.

            KILIÇDAROĞLU'NA GÖNDERME: KAYBETME DENEYİMİM YOK
            "Sizden bu genel başkan değişmeli ifadesini duymuyoruz. Değişim talebinize genel başkanlık dahil mi? Siz bir siyasi partinin genel başkanı olsanız kaç genel seçim kaybettiğinizde bırakırsınız?" şeklindeki soruya Kılıçdaroğlu'nun seçim kayıplarına gönderme yaparak yanıt veren İmamoğlu, "Biraz iğneli bir soru olsa da, kişisel seçimlerim itibariyle kaybetme deneyimim olmadığı için sorunuza cevap veremeyeceğim" dedi.

            KILIÇDAROĞLU'NDAN SALVOLAR: İŞİNE BAK
            Aynı günün akşamında ise CHP yandaşı TELE1'e konuk olan Kılıçdaroğlu yine Ekrem İmamoğlu'na göndermeler yaparak "İstanbul'a odaklan işine bak" dedi. Kılıçdaroğlu, "Bir kişinin iradesiyle değişim olmaz" diyerek Ekrem İmamoğlu'na bir kez daha 'koltuğu unut' mesajı verdi.

            İMAMOĞLU'NUN SİTESİ GÖRÜNDÜ
            Karşılıklı atışmalar sürerken son olarak İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na bayrak açmak için kurduğu 'İktidar İçin Değişim' isimli internet sitesi yayına girdi.

            Sitede yer alan metinde vatandaşın CHP'de bir değişim talep ettiği savunularak, "Geldiğimiz noktada; Türkiye'nin geleceği için akılcı bir yaklaşıma ihtiyaç vardır. Değişimin temeli hiç kuşkusuz toplumsal taleptir. Sabırlı ve aklı öne koyan ama, bir o kadar da kararlı bir tutumla değişimin gerçekleşmesi pekala mümkündür. Bu ihtiyaç ortadayken, hiçbir şey olmamış gibi davranmak, eski yanlışlarda ısrar etmek, yenilgiden acı çeken milyonlarca vatandaşın duygularını anlamamak demektir." ifadelerine yer verildi.

                KULİSLER SALLANIYOR: KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN EKREM İMAMOĞLU PLANI
                Söz konusu çıkışlardan rahatsız olan Kılıçdaroğlu'nun 'İmamoğlu'nu bitirme planı yaptığı öğrenildi.

                KAYBEDİLECEK SEÇİME SOKUP SİYASETTEN SİLECEK
                Kulislerde konuşulanlara göre İstanbul'un kaybedileceğini bilen Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu tekrar İBB'ye aday gösterecek ve siyasetten silecek...

                Kemal Kılıçdaroğlu bu sebepten dolayı Kurultay'ı yerel seçimlerden sonra yapmayı ve seçimlere Genel Başkan olarak eli güçlü girmeyi planlıyor.

                İMAMOĞLU'NUN 'KAZIKTAN KURTULMA' PLANI
                Kulislerde konuşulanlara göre İmamoğlu ise eğer Olağanüstü Kurultayı sağlayamazsa söz konusu 'kazıktan' kurtulmak için yaptığı çıkışlara hız verecek ve aday gösterilmemek için elinde geleni yapacak. Seçimlerin kaybedileceğini gören İmamoğlu aday olmaması halinde seçimlerin ardından yapılacak Kurultay'da Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkarak koltuğa oturma planı yapıyor.
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                Haberler Güncel Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP'lilere 'koltuktan kalkmıyorum' mektubu: Mücadelemizi eskisinden daha güçlü sürdürmek zorundayız
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