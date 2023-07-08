15 Temmuz şehidi Mete Sertbaş'ın eşi anlattı: Darbecilerin karşısına çıkıp 'kışlanıza dönün' dedi

"ÖLDÜĞÜNÜ ÖĞRENİNCE YIKILDIM"

Daha sonra telefonun çaldığını kaydeden Sertbaş; "Mete mührünü bile yatağının altında taşır ki telefonunu kimseye vermez, Mete'nin telefonunu açınca başkasının sesini duydum, afalladım. 'Mete' dedim, 'Öldü' dedi o ses. 'Şaka mı yapıyorsunuz?' dedim 'Ne şakası Mete öldü' O anda yığıldım, kaldım" diye konuştu.

ÇEVREDEKİLERİN YARDIM ETMESİNİ ENGELLEMİŞLER

Sertbaş sözlerini şöyle sürdürdü: "Tanklar Akasya tarafından geliyormuş, Mete de o bölgeye doğru gelince bir anda darbecilerin ortasında kalmış. Oradaki yüzbaşı ile konuşmuş ve 'Komutanım burada ne işiniz var, bu amcayı ben tanıyorum, bu teyzeyi ben tanıyorum. Onları bırakın. Sizin burada ne işiniz var, siz kışlanıza dönün' demiş. Aralarında böyle bir konuşma olmuş ve eşimi vurmuşlar. Eşim Türk Telekom'un önünde vurulmuş. Eşimi vuran darbeciler, eşim yaralandıktan sonra çevredekilerin yardımcı olmasına bile izin vermemişler."