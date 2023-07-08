15 Temmuz şehidi Mete Sertbaş'ın eşi anlattı: Darbecilerin karşısına çıkıp 'kışlanıza dönün' dedi

Kanlı darbe girişimi gecesi FETÖ'cü hainler Acıbadem'deki Türk Telekom binasını işgal etmeye kalkışmıştı. Acıbadem muhtarı Mete Sertbaş, FETÖ'cüleri engellemek için tereddüt etmeden vatan savunmasına koştu. Mete Sertbaş'ın eşi Rahşan Sertbaş, 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını Sabah Gazetesi'ne anlattı.
Eşinin o gece eve erken geldiğini belirten Rahşan Sertbaş, "Çocuklarıyla birlikte yemek yedi, televizyon izlerken darbe girişiminden haberdar oldu ve apar topar dışarı çıktı. 'Mete nereye gidiyorsun' dediğimi bile duymadı. Arkasından 2 kez 'Dikkat et Mete!' diye seslendim. Daha sonra beni aradı ve 'Ben Telekom tarafındayım, askerler buraya geldi, Türk Telekom'u işgal ediyorlar, siz dışarı çıkmayın' dedi. Son konuşmamız bu oldu. O sırada namazımı kıldım, dua ettim, uzun süre görüşemedik ve meraklanmaya başladım. Gece saatlerinde teyzesinin kızı arayıp sordu, ben de dışarıda olduğunu söyledim." dedi.
"ÖLDÜĞÜNÜ ÖĞRENİNCE YIKILDIM"
Daha sonra telefonun çaldığını kaydeden Sertbaş; "Mete mührünü bile yatağının altında taşır ki telefonunu kimseye vermez, Mete'nin telefonunu açınca başkasının sesini duydum, afalladım. 'Mete' dedim, 'Öldü' dedi o ses. 'Şaka mı yapıyorsunuz?' dedim 'Ne şakası Mete öldü' O anda yığıldım, kaldım" diye konuştu.
ÇEVREDEKİLERİN YARDIM ETMESİNİ ENGELLEMİŞLER
Sertbaş sözlerini şöyle sürdürdü: "Tanklar Akasya tarafından geliyormuş, Mete de o bölgeye doğru gelince bir anda darbecilerin ortasında kalmış. Oradaki yüzbaşı ile konuşmuş ve 'Komutanım burada ne işiniz var, bu amcayı ben tanıyorum, bu teyzeyi ben tanıyorum. Onları bırakın. Sizin burada ne işiniz var, siz kışlanıza dönün' demiş. Aralarında böyle bir konuşma olmuş ve eşimi vurmuşlar. Eşim Türk Telekom'un önünde vurulmuş. Eşimi vuran darbeciler, eşim yaralandıktan sonra çevredekilerin yardımcı olmasına bile izin vermemişler."