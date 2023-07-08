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    • 08.07.2023 10:50
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    15 Temmuz şehidi Mete Sertbaş'ın eşi anlattı: Darbecilerin karşısına çıkıp 'kışlanıza dönün' dedi

    Türkiye'nin başta askeriye ve emniyet olmak üzere birçok kurumuna sızan ve gerçek emellerini 15 Temmuz'da açığa çıkaran FETÖ'cü haninlerin silahlarını vatanın öz evlatlarına doğrultmasının üzerinden 7 yıl geçti. Kahraman Türk halkı FETÖ'cülerin kanlı darbe girişimini engelemek amacıyla sokaklara koştu. Bu isimlerden birisi de Acıbadem muhtarı Mete Sertbaş'dı. Hainlerin Acıbadem'deki Türk Telekom binasını işgal etmeye kalkıştığını öğrenen Sertbaş, bir an bile tereddüt etmeden ailesini bırakarak, vatan savunmasına gitti. Mete Sertbaş'ın eşi Rahşan Sertbaş, o karanlık gecede yaşadıklarını tüm detaylarıyla anlattı.

    takvim.com.tr
    Darbecilerin karşısına çıkıp ’kışlanıza dönün’ dedi

    Kanlı darbe girişimi gecesi FETÖ'cü hainler Acıbadem'deki Türk Telekom binasını işgal etmeye kalkışmıştı. Acıbadem muhtarı Mete Sertbaş, FETÖ'cüleri engellemek için tereddüt etmeden vatan savunmasına koştu. Mete Sertbaş'ın eşi Rahşan Sertbaş, 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını Sabah Gazetesi'ne anlattı.

    Eşinin o gece eve erken geldiğini belirten Rahşan Sertbaş, "Çocuklarıyla birlikte yemek yedi, televizyon izlerken darbe girişiminden haberdar oldu ve apar topar dışarı çıktı. 'Mete nereye gidiyorsun' dediğimi bile duymadı. Arkasından 2 kez 'Dikkat et Mete!' diye seslendim. Daha sonra beni aradı ve 'Ben Telekom tarafındayım, askerler buraya geldi, Türk Telekom'u işgal ediyorlar, siz dışarı çıkmayın' dedi. Son konuşmamız bu oldu. O sırada namazımı kıldım, dua ettim, uzun süre görüşemedik ve meraklanmaya başladım. Gece saatlerinde teyzesinin kızı arayıp sordu, ben de dışarıda olduğunu söyledim." dedi.

    "ÖLDÜĞÜNÜ ÖĞRENİNCE YIKILDIM"
    Daha sonra telefonun çaldığını kaydeden Sertbaş; "Mete mührünü bile yatağının altında taşır ki telefonunu kimseye vermez, Mete'nin telefonunu açınca başkasının sesini duydum, afalladım. 'Mete' dedim, 'Öldü' dedi o ses. 'Şaka mı yapıyorsunuz?' dedim 'Ne şakası Mete öldü' O anda yığıldım, kaldım" diye konuştu.

    ÇEVREDEKİLERİN YARDIM ETMESİNİ ENGELLEMİŞLER
    Sertbaş sözlerini şöyle sürdürdü: "Tanklar Akasya tarafından geliyormuş, Mete de o bölgeye doğru gelince bir anda darbecilerin ortasında kalmış. Oradaki yüzbaşı ile konuşmuş ve 'Komutanım burada ne işiniz var, bu amcayı ben tanıyorum, bu teyzeyi ben tanıyorum. Onları bırakın. Sizin burada ne işiniz var, siz kışlanıza dönün' demiş. Aralarında böyle bir konuşma olmuş ve eşimi vurmuşlar. Eşim Türk Telekom'un önünde vurulmuş. Eşimi vuran darbeciler, eşim yaralandıktan sonra çevredekilerin yardımcı olmasına bile izin vermemişler."

        "DEVLET HEP YANIMIZDA"
        Eşini kaybettikten sonra çok zorlu günler geçirdiğini dile getiren Sertbaş, "Allah razı olsun devletimiz her daim yanımızda oldu ve bizim ayakta kalmamız için her şeyi yaptı. Zaten ayakta kalmak zorundaydım, çocuklarım vardı. Mete'nin haberini duyduğumdan beri benim gözlerim hiçbir şeyi görmüyor. O gittikten sonra gözlerimi kaybettim diyebilirim. Bir dönem psikolojik destek aldım. Çocuklarım da çok kötü etkilendi. Psikolojisi bozuldu. Zorlu bir süreç yaşadık. Kendimi çocuklarıma adadım. Onların yanında olmam gerekiyordu. Mete her zaman yanımızda, onun yanımızda olduğunu hep hissediyoruz. En zor zamanlarımızda Mete'yi hissedebiliyoruz. Şehitler gerçekten ölmüyor." ifadelerini kullandı.

        EŞİME OLAN SAYGILARINI BİZE GÖSTERİYORLAR
        Sertbaş, "Eşim çok başarılı bir muhtardı, mahalleli kendisini çok severdi, iki dönemde de tek başına aday olmuştu. Mahalleli de muhtar olarak onu görmek istiyordu. Ona olan sevgilerini şimdi ailesi olarak bize gösteriyorlar." açıklamasında bulundu.

        İSMİ SONSUZA KADAR YAŞAYACAK
        Şehit muhtarın ismi, Üsküdar Belediyesi tarafından "Şehit Mete Sertbaş Parkı"na verildi. Şehidin ismi Erzincan'da Şehit Mete Sertbaş Parkı'nda, Acıbadem Türk Telekom Şehit Mete Sertbaş Ortaokulu'nda ve İzmir'de Şehit Muhtar Mete Sertbaş Ortaokulu'nda yaşatılıyor.

        Öte yandan şehidin kızı Selint Sertbaş, "Babamın izinden giderek devletime hizmet edeceğim" ifadelerini kullanmıştı. Daha sonra Selin, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünü kazandığını duyurmuştu.

        Selin, "Babam şu an yanımda olsaydı sevincime ortak olurdu, o da benimle gurur duyardı. Çok iyi yerlere gelecegimi ve vatana millete hayırlı bir evlat olacağımı söylerdi. Buradan babama seslenecek olursam ona 'Babacığım Allahın izniyle senin yolunda ilerlemek istiyorum. Üniversiteyi kazandım, bundan sonra çok çalışıp senin yolunda ilerleyeceğim' demek isterdim" diye konuşmuştu.

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        Haberler Güncel 15 Temmuz şehidi Mete Sertbaş'ın eşi anlattı: Darbecilerin karşısına çıkıp 'kışlanıza dönün' dedi
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