15 Temmuz şehidi Mete Sertbaş'ın eşi anlattı: Darbecilerin karşısına çıkıp 'kışlanıza dönün' dedi

"DEVLET HEP YANIMIZDA"

Eşini kaybettikten sonra çok zorlu günler geçirdiğini dile getiren Sertbaş, "Allah razı olsun devletimiz her daim yanımızda oldu ve bizim ayakta kalmamız için her şeyi yaptı. Zaten ayakta kalmak zorundaydım, çocuklarım vardı. Mete'nin haberini duyduğumdan beri benim gözlerim hiçbir şeyi görmüyor. O gittikten sonra gözlerimi kaybettim diyebilirim. Bir dönem psikolojik destek aldım. Çocuklarım da çok kötü etkilendi. Psikolojisi bozuldu. Zorlu bir süreç yaşadık. Kendimi çocuklarıma adadım. Onların yanında olmam gerekiyordu. Mete her zaman yanımızda, onun yanımızda olduğunu hep hissediyoruz. En zor zamanlarımızda Mete'yi hissedebiliyoruz. Şehitler gerçekten ölmüyor." ifadelerini kullandı.