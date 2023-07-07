Tanju Özcan CHP'nin kapısına dayanıyor: Bay Kemal orası senin babanın çiftliği değil

Seçimlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısında ağır bir yenilgi alan 8'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parti içindeki eleştirilere tahammül edemedi.
TANJU ÖZCAN İÇİN KESİN İHRAÇ İSTENİYOR
Geçtiğimiz sene 1 yıl süreyle CHP'den ihraç edilen ve yaklaşık 3 hafta önce geri dönen Tanju Özcan'ın bir kez daha ihracı istendi.
Özcan, 23 Haziran'da yapılan MYK toplantısında kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.
ÖZCAN KILIÇDAROĞLU'NA İSYAN BAYRAĞINI AÇTI: "BAŞKALDIRIYORUM"
Gelişme üzerine kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen Tanju Özcan'dan bomba bir çıkış geldi.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan büyük harflerle "BAŞKALDIRIYORUM" notunu düştüğü bir paylaşım yaparak Kılıçdaroğlu'na isyan bayrağını açtı.
CHP GENEL MERKEZİNE DOĞRU YÜRÜYÜŞE BAŞLADI
Özcan daha sonra 'Değişim ve Adalet' yürüyüşü başlatacağını belirterek 3 Temmuz'da Bolu'dan Ankara'ya CHP Genel Merkezi'ne yürüyeceğini söyledi.
Yürüyüşe başlayan, "Kemal Kılıçdaroğlu'nu Atatürk'ün koltuğundan kaldırmak için yürüyorum" dedi.
FAİK ÖZTRAK İLE BİRBİRLERİ GİRDİLER
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yürüyüşün ilk gününde CHP Sözcüsü Faik Öztrak ile birbirilerine girdi.
FAİK ÖZTRAK'TAN ÖZCAN'A: ATEŞ OLSA CÜRMÜ KADAR YER YAKAR
Öztrak, "Kendisinin iddiaları akıl işi değildir. Ama bilinen bir söz vardır; yollar yürümekle aşınmaz, ateş olsa da cürmü kadar yer yakar. Bolu'nun dünya kadar sorunu var. Tanju Bey yürümekle vakit harcayacağına Bolu'nun sorunlarını çözsün." ifadelerini kullandı.