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    • 07.07.2023 13:26
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    Tanju Özcan CHP'nin kapısına dayanıyor: Bay Kemal orası senin babanın çiftliği değil

    CHP'den kesin ihracı istenen CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan CHP Genel Merkezi'ne doğru yürüyor! Özcan'ın Genel Merkez'e girişinin yasaklandığı öğrenilirken Tanju Özcan duruma tepki göstererek Kılıçdaroğlu'na yüklendi. 'Sözde Demokrat' diyerek Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Özcan, "Bay Kemal; orası Atatürk’ün, halkın partisi. Senin babanın çiftliği değil. Ben senin evine değil, evime geliyorum. " dedi. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Bay Kemal orası senin babanın çiftliği değil

    Seçimlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısında ağır bir yenilgi alan 8'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parti içindeki eleştirilere tahammül edemedi.

    TANJU ÖZCAN İÇİN KESİN İHRAÇ İSTENİYOR
    Geçtiğimiz sene 1 yıl süreyle CHP'den ihraç edilen ve yaklaşık 3 hafta önce geri dönen Tanju Özcan'ın bir kez daha ihracı istendi.

    Özcan, 23 Haziran'da yapılan MYK toplantısında kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

    ÖZCAN KILIÇDAROĞLU'NA İSYAN BAYRAĞINI AÇTI: "BAŞKALDIRIYORUM"
    Gelişme üzerine kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen Tanju Özcan'dan bomba bir çıkış geldi.



    Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan büyük harflerle "BAŞKALDIRIYORUM" notunu düştüğü bir paylaşım yaparak Kılıçdaroğlu'na isyan bayrağını açtı.

    CHP GENEL MERKEZİNE DOĞRU YÜRÜYÜŞE BAŞLADI
    Özcan daha sonra 'Değişim ve Adalet' yürüyüşü başlatacağını belirterek 3 Temmuz'da Bolu'dan Ankara'ya CHP Genel Merkezi'ne yürüyeceğini söyledi.

    Yürüyüşe başlayan, "Kemal Kılıçdaroğlu'nu Atatürk'ün koltuğundan kaldırmak için yürüyorum" dedi.

    FAİK ÖZTRAK İLE BİRBİRLERİ GİRDİLER
    Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yürüyüşün ilk gününde CHP Sözcüsü Faik Öztrak ile birbirilerine girdi.

    FAİK ÖZTRAK'TAN ÖZCAN'A: ATEŞ OLSA CÜRMÜ KADAR YER YAKAR
    Öztrak, "Kendisinin iddiaları akıl işi değildir. Ama bilinen bir söz vardır; yollar yürümekle aşınmaz, ateş olsa da cürmü kadar yer yakar. Bolu'nun dünya kadar sorunu var. Tanju Bey yürümekle vakit harcayacağına Bolu'nun sorunlarını çözsün." ifadelerini kullandı.

        "BENİM GELDİĞİM GÜN ORADA OLMASIN KALBİ DAYANMAZ"
        Özcan ise Öztrak'ın, "kendisine yakışan bir açıklama" yaptığını söyledi.

        Özcan, "Bolu'da, Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi anlamında sorun var. Bolulular şu kardeşine güvenip seçiyorlar ama aynı sandıklarda bana oy verenler Kılıçdaroğlu'na oy vermiyorsa, burada iğneyi değil çuvaldızı kendilerine batıracaklar." dedi.

        CHP yönetimini öz eleştiri yapmaya davet eden Özcan, "Yani bay Kemal seçimi kazanamıyor diye biz seçmeni mi değiştireceğiz bu ülkede? Yani, nasıl yapacağız? Olmadı kardeşim, halk seni tutmadı, sevmedi, beğenmedi. İstemiyor, güvenmiyor. Artık bu ortamda o koltuğa yapışıp kalmanın bir anlamı var mı? Taban değişim istiyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Özcan, "Ankara'ya vardığımızda 'cürmü kadar yer yakar' diyenlere bir gösterelim bakalım CHP'de tabanın ne istediğini. Büyük bir dip dalga geliyor. Faik Bey bence benim Ankara'ya geldiğim gün genel merkezde olmasın. Kalbi dayanmaz." ifadesini kullandı.

        ANKARA'YA GİRDİ CHP BİNASINA GİRİŞİ YASAKLANDI
        Tanju Özcan dün Ankara il sınırları içine giriş yaptı. Bugün yanına aldığı kalabalıkla CHP merkezine yürüyen Özcan'ın Genel Merkez'e girişinin yasaklandığı öğrenildi.

        SÖZDE DEMOKRAT BAY KEMAL CHP BABANIN ÇİFTLİĞİ Mİ
        Konuya ilişkin açıklama yapan Özcan Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle hedef aldı.

        Tanju Özcan Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Sözde Demokrat Bay Kemal ve ekibi paniklemiş. Hani ateş olsam cürmüm kadar yer yakardım!!! Korku dağları sarmış. Değişim için 12 Temmuz'da Ankara Genel Merkezi önüne gelecek olan ben dahil binlerce CHP'linin, Cumhuriyet ve Atatürk sevdalılarının partiye girişini yasaklamış. Bay Kemal; orası Atatürk'ün, halkın partisi. Senin babanın çiftliği değil. Ben senin evine değil, evime geliyorum. Aç o kapıları, bu kadar korkma. Değişim kaçınılmaz." ifadelerini kullandı.

            KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA GÖNDERME YAPMIŞTI: YÜRÜYORUM SANA DOĞRU
            Öte yandan Özcan yürüyüşünün ikinic günü sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu.

            Yürüyüşünden görüntü paylaşan ve Kılıçdaroğlu ile CHP'nin resmi hesaplarını etiketleyen Özcan, "Yürüyorum sana doğru… Gel birazcık SOLA doğru!!!" notunu düştü.
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