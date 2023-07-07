Son dakika: İYİ Parti'nin İzmir milletvekili adayı Arzu Yıldırım zehir zemberek sözlerle partiden istifa etti: Her şeyin bir kurgudan ibaret

İYİ Partide milletvekili seçimi için yapılan temayül yoklamasında birinci sırada yer almasına karşın 3. sıradan aday gösterildiğini anlatan Yıldırım, "Son zamanlarda şahit olduklarım ve duyduklarım gerek vekillik gerekse Genel İdare Kurulu listelerinin liyakat esasına değil de maddi üstünlüklere göre belirlendiği yönündedir. Terör örgütleriyle bağlantılı olduğu söylenen, sosyal medyada küfürler savuran ve illegal işlerle bağlantılı olduğu söylenen kişilere kapılar sonuna kadar açılmıştır." ifadelerini kullandı.