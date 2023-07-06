Başkan Erdoğan'dan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar



Kılıçdaroğlu, gazeteci kılıklı terör sevicilere sahip çıkmayı sürdürüyor.

Bugün 'değişim' diye Bolu'dan Ankara'ya yürüyenlere şimdi 'yollar yürümekle aşınmaz' demeye başladılar. Genel başkanlarının olmadığı bir parlamento var. Pazarlık yaptılar, kendileri açıkta kaldı.

Sadece ve sadece kendi işimize bakıyoruz. Hiçbir şey bizi şehirlerimize hizmet etmekten alıkoyamaz.

6 Şubat'tan sonra kameralarıyla geldiler, poz verdiler bir daha görünmediler. Deprem bölgesindeki kardeşlerimiz bunların adlarını dahi duymak istemiyor. Ne yapılacaksa yine AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak biz yapacağız. Türkiye'yi hayalleriyle yine biz buluşturacağız.

MEMUR MAAŞ DÜZENLEMESİ

Meydanlarda söz verdiğimiz üzere en düşüm memur maaşını 22 bin 17 liraya yükseltiyoruz. İlave olarak seyyanen 8 bin 77 liralık. Tüm memurlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.

EMEKLİ MAAŞINA ZAM AÇIKLAMASI

Emeklilerimizin beklentilerini de göz ardı etmiyoruz. Ne söz vermişsek hepisini tek tek yerine getirdik, getiriyoruz. EYT meselsini çözüme kavuşturduk. 2 milyon 250 bin vatandaşımızın taleplerini karşılamış olduk. En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya yükselttik.

Yapılabilecek iyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim. Çalışmalarına başladılar. İnşallah önümüzdeki haftalarda gerekli açıklamayı yapacağız.

BAŞBAĞLAR KATLİAMI

Başbağlar şehitlerimizle birlikte tüm şehitlerimizin mekanını cennet eylesin diyorum. Ülkemizde tekrar benzer acılar yaşanmaması için terörle mücadelemizi sürdürüyoruz. Terör belasını yok edene kadar mücadelemiz devam edecek.