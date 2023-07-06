Başkan Erdoğan'dan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİ MAAŞINA ZAM MÜJDESİ | VİDEO İZLE
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları
Sizlerin vasıtasıyla AK Parti'ye destek veren tüm vatandaşlarıma buradan selamlarımı gönderiyorum.
Buradan bir kez daha ittifakımızdan desteğini esirgemeyen tüm vatandaşlara kalpten teşekkür ediyorum. Seçim döneminde rekor kıracak illerimizi ziyaret etme sözü vermiştik. Bayburt yine birinciliği kimseye bırakmadı. Ziyaretlerimize bu hafta sonu başlıyoruz. Sadece bu illerimize değil ülkemize hizmet edeceğiz.
"TÜRKİYE ÇOK KRİTİK BİR SEÇİM YAŞADI"
Türkiye gelecekteki sonuçları itibarıyla çok kritik bir seçim yaşadı. Küresel şer şebekeleriyle, tetikçi basın yayın kuruluşlarıyla, milletimizin birlik beraberliğine kast edenlerle mücadele ettik. Seçmen iradesini manipüle etme çabaları bitmedi. Farklı seslere tahammülsüzlük had safhaya çıkarken, kaset kumpaslarıyla rakipler minder dışına itildi. Utanç verici günler gördük. Seçimi kazanmak uğruna her şeyi yaptılar. Türk demokrasisinin namusunu da şerefini de biz kurtardık.
Sandıklara giderek iradesine sahip çıkan her vatandaşımızı demokrasi kahramanı olarak görüyoruz. 21 yılda 17 seçim zaferine imza attık. Seçimler uzun yıllar boyunca konuşulmaya, üniversitelerde ders diye okutulmaya devam edecektir. Seçim sonuçlarının ilk ve en büyük muhatabı siyasetçilerdir. Siyasi partilerin istikbali için seçimlerin bu yönü çok daha mühimdir. Sandıkta sandıkta seçmenin verdiği mesajları çözmeye çalışır. Bunları yapmayanlar siyaset sahnesinden silinip gider. Seçim sonuçlarını partimiz için bir muhasebe haline getirdik. Sandıktan zaferle çıkmanın sevincini yaşarken asla zafer sarhoşluğuna kapılmadık. Tevazumuzu büyüttük. Anamızın ak sütü gibi olan zaferimizi kutlarken özeleştirimizi yapmaktan da çekinmiyoruz.