Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 06.07.2023 16:26
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.07.2023 17:12
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan'dan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Tarihi seçim zaferinin haklı gururunu yaşadıklarını belirten Erdoğan, "17 seçim zaferine imza atmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Seçimlerde millet olarak nasıl bir badire atlattığımız nasıl bir uçurumdan döndüğümüz zamanla daha iyi anlaşılacaktır." dedi. CHP'deki koltuk kavgasına değinen Erdoğan, "Dün baba-oğul videosu çekenlerin, bugün gırtlak gırtlağa gelmesinin bizim için kıymeti yoktur. Zihniyet değişmedikçe kim gelirse gelsin bizim için fark etmiyor." ifadelerini kullandı. PKK elebaşı Öcalan'ı öven gazeteci kılıklı Merdan Yanardağı savunan CHP'li Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi. Erdoğan, 31 Mart 2024 tarihinden itibaren İstanbul ve Ankara başta olmak üzere hizmet almayan şehirleri hizmet ve eser siyasetiyle buluşturacaklarını ifade etti. Emekli maaşlarıyla ilgili bakanlara talimat verdiğini belirten Erdoğan, "Çalışmalarına başladılar. İnşallah önümüzdeki haftalarda gerekli açıklamayı yapacağız." şeklinde konuştu.

    takvim.com.tr
    Emekliye zam müjdesi: Talimatı verdim

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİ MAAŞINA ZAM MÜJDESİ | VİDEO İZLE

    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları

    Sizlerin vasıtasıyla AK Parti'ye destek veren tüm vatandaşlarıma buradan selamlarımı gönderiyorum.

    Buradan bir kez daha ittifakımızdan desteğini esirgemeyen tüm vatandaşlara kalpten teşekkür ediyorum. Seçim döneminde rekor kıracak illerimizi ziyaret etme sözü vermiştik. Bayburt yine birinciliği kimseye bırakmadı. Ziyaretlerimize bu hafta sonu başlıyoruz. Sadece bu illerimize değil ülkemize hizmet edeceğiz.

    "TÜRKİYE ÇOK KRİTİK BİR SEÇİM YAŞADI"
    Türkiye gelecekteki sonuçları itibarıyla çok kritik bir seçim yaşadı. Küresel şer şebekeleriyle, tetikçi basın yayın kuruluşlarıyla, milletimizin birlik beraberliğine kast edenlerle mücadele ettik. Seçmen iradesini manipüle etme çabaları bitmedi. Farklı seslere tahammülsüzlük had safhaya çıkarken, kaset kumpaslarıyla rakipler minder dışına itildi. Utanç verici günler gördük. Seçimi kazanmak uğruna her şeyi yaptılar. Türk demokrasisinin namusunu da şerefini de biz kurtardık.

    Sandıklara giderek iradesine sahip çıkan her vatandaşımızı demokrasi kahramanı olarak görüyoruz. 21 yılda 17 seçim zaferine imza attık. Seçimler uzun yıllar boyunca konuşulmaya, üniversitelerde ders diye okutulmaya devam edecektir. Seçim sonuçlarının ilk ve en büyük muhatabı siyasetçilerdir. Siyasi partilerin istikbali için seçimlerin bu yönü çok daha mühimdir. Sandıkta sandıkta seçmenin verdiği mesajları çözmeye çalışır. Bunları yapmayanlar siyaset sahnesinden silinip gider. Seçim sonuçlarını partimiz için bir muhasebe haline getirdik. Sandıktan zaferle çıkmanın sevincini yaşarken asla zafer sarhoşluğuna kapılmadık. Tevazumuzu büyüttük. Anamızın ak sütü gibi olan zaferimizi kutlarken özeleştirimizi yapmaktan da çekinmiyoruz.

        Tartışmasız zaferimize rağmen partimizin oylarında görülen negatif ayrışmanın farkındayız. Kimi şehirlerde milletvekilliği ile cumhurbaşkanlığı oy oranı uyumsuzluğunu görmezden gelmiyoruz. Tüm bu sıkıntıların kaynağını il il sandık sandık inceliyoruz. Nerede bir hatamız olmuşsa kabullenecek ve düzeltmenin yollarını arayacağız.

        Ekim ayında yapmayı planladığımız büyük kongremize hazırlanıyoruz.

        CHP'DE KOLTUK KAVGASI: BABA-OĞUL ŞİMDİ GIRTLAK GIRTLAĞA
        CHP zihniyetinden kurtarılmayı bekleyen illerimiz gün sayıyor. Muhalefetin yönettiği illerin belediye başkanları şehirleriyle ilgilenmek yerine koltuk kavgası veriyor.İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 4 yıldır hizmet alamayan şehirlerimizi tekrardan hizmete kavuşturacağız. Hiçbir seçimi çantada keklik göremeyiz.

        Dün baba-oğul videosu çekenler bugün gırtlak gırtlağa geldiler. Değişim adıyla yürüyen kayıkçı kavgasıyla işimiz yok.


        Kılıçdaroğlu, gazeteci kılıklı terör sevicilere sahip çıkmayı sürdürüyor.

        Bugün 'değişim' diye Bolu'dan Ankara'ya yürüyenlere şimdi 'yollar yürümekle aşınmaz' demeye başladılar. Genel başkanlarının olmadığı bir parlamento var. Pazarlık yaptılar, kendileri açıkta kaldı.

        Sadece ve sadece kendi işimize bakıyoruz. Hiçbir şey bizi şehirlerimize hizmet etmekten alıkoyamaz.

        6 Şubat'tan sonra kameralarıyla geldiler, poz verdiler bir daha görünmediler. Deprem bölgesindeki kardeşlerimiz bunların adlarını dahi duymak istemiyor. Ne yapılacaksa yine AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak biz yapacağız. Türkiye'yi hayalleriyle yine biz buluşturacağız.

        MEMUR MAAŞ DÜZENLEMESİ
        Meydanlarda söz verdiğimiz üzere en düşüm memur maaşını 22 bin 17 liraya yükseltiyoruz. İlave olarak seyyanen 8 bin 77 liralık. Tüm memurlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.

        EMEKLİ MAAŞINA ZAM AÇIKLAMASI
        Emeklilerimizin beklentilerini de göz ardı etmiyoruz. Ne söz vermişsek hepisini tek tek yerine getirdik, getiriyoruz. EYT meselsini çözüme kavuşturduk. 2 milyon 250 bin vatandaşımızın taleplerini karşılamış olduk. En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya yükselttik.

        Yapılabilecek iyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim. Çalışmalarına başladılar. İnşallah önümüzdeki haftalarda gerekli açıklamayı yapacağız.

        BAŞBAĞLAR KATLİAMI
        Başbağlar şehitlerimizle birlikte tüm şehitlerimizin mekanını cennet eylesin diyorum. Ülkemizde tekrar benzer acılar yaşanmaması için terörle mücadelemizi sürdürüyoruz. Terör belasını yok edene kadar mücadelemiz devam edecek.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Zelenskiy Türkiye’ye geliyor!
        Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar
            loading
            SON DAKİKA