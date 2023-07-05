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    • 05.07.2023 09:59
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    • 05.07.2023 09:59
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    Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP fondaşı medyaya FETÖ bombası: "Yok öyle affet mahkemeler gereği neyse yapacak"

    14 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı seçimleri önce CHP-FETÖ kumpasıyla adaylıktan el çektirilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce seçim süreci ve öncesinde yaşananlarla ilgili konuştu. CHP fondaşı medyanın kendisine 45 gün boyunca suikast yaptığına dikkat çeken İnce, "Şimdi haber gönderiyorlar. “Affet bizi falan…” Yok öyle, affet. Mahkemeler gereği neyse yapacak. Daha ikinci kısmı var bunun. Terör kısmı var." dedi. CHP'deki delege yapısıyla Atatürk'ün bile Genel Başkanlık için şansı olmadığını belirten İnce, "Tahminim şu: Atatürk gelse kurultay şansı zor olur." ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nu bombalayan İnce, adaylıktan neden çekildiğini de açıkladı. CHP seçmenine de seslenen İnce, "Yıllarca CHP'de görev yapmış biri olarak Çankaya, Cihangir, Beşiktaş ve Karşıyaka seçmenine bir şey öneriyorum. Millete koyun demekten vazgeçin, lütfen kendinizi sorgulayın. Gittiniz Çankaya'da Sadullah Ergin'e oy verdiniz. Kendiniz bir sorgulayın." dedi.

    takvim.com.tr
    Yok öyle affet mahkemeler gereği neyse yapacak

    Türkiye 14 Mayıs'a günler kala '17-25 Aralık ve Deniz Baykal kasedi' kumpaslarını anımsatan çok ama çok çirkin bir kumpasa şahitlik etti. 7'li koalisyonla 'bahar' söylemi üzerinden ağız birliği yapan FETÖ, Muharrem İnce adaylıktan çekilsin diye sahte görüntüler üzerinden kaset kumpası kurmaya yeltendi.

    Sahnede Deniz Baykal'a komplo kuran FETÖ'cü Cevheri Güven var idi. CHP medyası da hem FETÖ kumpasından hem de Muharrem İnce'nin sağlık durumundan yüz bularak "Muharrem İnce çekiliyor mu?" algısını işledi. FETÖ'nün kumpası, CHP medyasının algısından sonra durumu izleyip umduğunu bulamayan 'Kaset Kemal' topa girdi. CHP yandaşı Sözcü'ye konuşan Kılıçdaroğlu, İnce'yi aradığını belirterek adeta tehditler savurdu. İnce, kumpas sonrası adaylıktan çekildiğini açıkladı.



    FETÖ-CHP ortaklığında kurulan kumpas sonrası adaylıktan çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce seçim süreci ve öncesinde yaşananlarla ilgili konuştu.

    45 GÜN BOYUNCA BANA SUİKAST YAPTILAR MEDYASI SUSTU: YOK ÖYLE AFFET
    Kendisine kurulan FETÖ kumpasına karşı CHP ve medyasını da sert tepki gösteren İnce, Akşener'e de benzer bir kumpas kurulduğunu belirterek, "Önce Akşener'e itibar suikasti yaptılar. "Para aldı" dediler. Üç gün sonunda Akşener Altı Masa'ya döndü. Aynı itibar suikastçileri 45 gün boyunca bana suikast yaptı. Mahkemeleri sustu, medyası sustu. Ortaya atılan hiçbir dekont, hiçbir ses kaydı, hiçbir görüntü doğru değildi. Şimdi haber gönderiyorlar. "Affet bizi falan…" Yok öyle, affet. Mahkemeler gereği neyse yapacak. Daha ikinci kısmı var bunun. Terör kısmı var. Bunu FETÖ'cülerin yaptığı ortada. Bazıları da yaydı." dedi.

    YÜZDE 60 İLE KAZANIYOR İNCE ÇEKİL GERÇEK BU DEĞİLDİ
    11 Mayıs'tan bu yana konuşmayan İnce, kendisine yapılan her türlü kumpas girişiminde başrolü oynayan ve sözde kulis haberleri ile CHP sözcülüğü yapan SÖZCÜ gazetesine açıklamalarda bulundu. Kendisine baskı kuran CHP yandaşlarına tepki gösteren İnce, "Gazeteciler, sanatçılar ve anketçiler bağırdılar; "Yüzde 60 ile kazanıyor, İnce çekil." Ama gerçek bu değildi." diyerek terör destekli 8'li koalisyonu bombaladı.

        PKK VE FETÖ İLE İTTİFAK
        8'li koalisyonun yaptığı yanlışları sıralayan İnce, "Yedi cumhurbaşkanı yardımcısı yanlıştı. "Cumhurbaşkanı yardımcısının onayı olmadan cumhurbaşkanı işlem yapamaz" açıklaması yanlıştı. PKK'nın, FETÖ'nün açık desteği yanlıştı. İnsanlara şunu sundular: Erdoğan mı, B seçeceği mi? B seçeneğinin kim olursa olsun kabul göreceği üzerine kurgu yaptılar. Bu da doğru değildi. Tamam, tencere iktidar düşürür ama güvenlik tencerenin önünde gelir. Bu topraklar Moğollar'ı, Yunan'ı, Rus'u görmüş. Kırk yıldır terörle mücadele ediyor. Tencere önemli ama tencerenin önüne koyduğu şeyler var milletin. Bunu anlayamadılar. Erdoğan'ı yüzde 40'lardan 52'ye doğru o 45 günde adım adım yükselttiler." ifadelerini kullandı.

        Kendi önerisini tekrarlayan İnce, "Benim önerim şuydu: Altılı Masa'ya gerek yok. Bir cumhurbaşkanı yardımcısı olsun, o da Akşener olsun. Ben de destek vereyim. Bakanlık ve cumhurbaşkanı yardımcılığı istemiyorum. Beraber miting yapacaktık. Seçimi kazanacaktık" dedi.

        İZMİR'DE "KEMALİZM IRKÇILIKTIR" DİYEN ADAMI LİSTE BAŞINA KOYACAKSIN…
        FETÖ-CHP ortaklığında kurulan kumpas sonrası başlatılan linç girişimini hatırlatan İnce, "Cumhuriyet tarihinde İnce'den başka hiç kimse bu kadar linç edilmedi. Kasetler montajdı. Benim kelleyi kesmiş, yapıştırmışlar. Dekontlar montajdı, doğru değildi. Beni itibarsızlaştırmayı tercih ettiler. FETÖ ile ortaklık kurdular. Uyarmama rağmen dinlemediler. Seçmeni korkutarak, taktik güttüler. "Bu son seçim, batarız, biteriz." Sürekli seçmeni korkuttular. Ya İnce'nin taraftarı, adam hakkında sahte dekontu yayınlarsan sana oy verir mi? Ben "Verin" desem de vermez. "Bize mecbursunuz siz!" (diyorlar) Çankaya'ya Sadullah Ergin'i koyacaksın, insanlar oy verecek! İzmir'de "Kemalizm ırkçılıktır" diyen adamı liste başına koyacaksın…" ifadelerini kullandı.

        MİLLETE KOYUN DEMEKTEN VAZGEÇİN, LÜTFEN KENDİNİZİ SORGULAYIN
        CHP seçmenine seslenen İnce, "Yıllarca CHP'de görev yapmış biri olarak Çankaya, Cihangir, Beşiktaş ve Karşıyaka seçmenine bir şey öneriyorum. Millete koyun demekten vazgeçin, lütfen kendinizi sorgulayın. Gittiniz Çankaya'da Sadullah Ergin'e oy verdiniz. Kendiniz bir sorgulayın." dedi.

        KILIÇDAROĞLU'NU BOMBALADI: 39 VEKİL HEDİYE EDİLDİ
        Seçimi kaybetmesine rağmen istifa etmeyen Kılıçdaroğlu'na, Yunanistan'daki seçimleri örnek gösteren İnce, "İstifa ederdim. Hemen o akşam istifa ederdim. Çipras kadar olamayacağız mı yani!" diyerek CHP'deki delege yapısının değişmesi gerektiğini belirtti. Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştiren İnce, "Ülkeye demokrasi vaat ederken, partinde demokrasi olmaması çelişkidir. Kendi isteğinden öte yanındakilerin pozisyonunu koruma refleksi olarak görüyorum. CHP'de genel başkanın nasıl seçileceği belli. Ama nasıl gider, o belli değil. Başarısızlık durumunda başkanın nasıl gideceği tüzükte yazılı olmalı. Bir seçim, iki seçim, neyse. Bir kuralı olmalı. Geçmişte önerdim. Dedim ki "Kurala bağlayalım." Bu, Kılıçdaroğlu meselesi değil. Kılıçdaroğlu gider, başkası gelir. Kural olmadığı sürece aynısını yapar. Bir şey fark etmez. Yine yüzde 25'te kalır. Bu tek adamlık olmasa, parti demokratik olsa 39 milletvekilliği hediye edilir miydi? Düşünün, partinin oyu yine yüzde 25. Ama 39 milletvekili vermişsin. Ya CHP'nin oyu düştü, ya bu partilerin oyu yok. Bana sorarsan bu partilerin oyu yok. Bu hataları yapıp kırsal kesimi, TRT izleyenleri suçlamak, doğru işler değil." dedi.

        ATATÜRK GELSE KURULTAY ŞANSI ZOR OLUR
        CHP'deki koltuk savaşıyla ilgili soruya da cevap veren İnce, "Ben başka partinin genel başkanıyım. CHP başka parti. Yarışın ne olacağını tahmin ederim, ama… Tahminim şu: Atatürk gelse kurultay şansı zor olur." ifadelerini kullandı. CHP'nin yerel seçimleri de kaybedeceğini belirten İnce, "Kakafoni devam ettiği sürece büyükşehirler de kaybedilir." dedi.

            ADAYLIKTAN NEDEN ÇEKİLDİ?
            Adaylıktan neden çekildiğini de açıklayan İnce, "Öyle manipüle ettiler ki toplumu, "Yüzde 100 kazanılıyor seçim, İnce pişmiş aşa su katıyor." (dediler) Bunu gördüm. "Bunlar" dedim, "Seçimi kaybedecekler. Sonra bütün suçu bana atacaklar. Çekileyim" dedim. Arkadaş benden istenen neydi, 'Çekil'di. Çekildik. Bu sefer de "Destek açıklaması yap." Açıklama yapsam, bir daha yap, bunun sonu gelmez. Çekildik, daha ne istiyorsun?" şeklinde konuştu.



            MUHARREM İNCE'YE KASET KUMPASI: CHP PAYLAŞTI FETÖ YAYDI
            Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesine yol açan "montaj kaset ve sahte dekont" soruşturmasında 5 sanık hakkında hazırlanan iddianamede şüphelilerin Whatsapp konuşmaları da yer aldı.

            SORUŞTURMA BAŞLATILDI
            Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce hakkında sosyal medya kendisine ait olduğu iddia edilen görüntülerin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Tehdit', 'Şantaj', 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma', 'Özel bayatın gizliliğini ihlal' ve 'Belgede sahtecilik' suçlarından resen soruşturma başlatıldı.

            FETÖ ROL ÜSTLENDİ!
            Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Mehmet Galoğlu, Ozan Özgür Doğru, Salim Faruk Kızılırmak, Soner Hakkı Çoruh ve Yusuf Turan hakkında 'Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' ve 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' suçlarından 9'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi.

                İddianamede, bu sürecin yönetilmesinde FETÖ ile bağlantılı hesapların rol üstlendiği, anayasal demokratik seçim sürecinde müştekinin Cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine neden oldukları kaydedildi.

                GÖRÜNTÜYÜ PAYLAŞTI
                CHP Şişli Gençlik Kolları Teşkilatı eski görevlisi Ozan Özgür Doğru'nun Yalancılar Derneği kısaltması olan 'Yal-Der' isimli Whatsapp grubunda söz konusu paylaşımı yaptığı ve İnce'yi kastederek, "Tip'e darbe vurmak için ibn.. yaptı. Kılıçdaroğlu'nu destekliyorum demedi" şeklinde sözler sarf ettiği belirlendi.

                "NE PERFORMANS AMA"
                Whatsapp konuşmalarının yer aldığı iddianamede, Soner Hakkı Çoruh'un cep telefonuna pornografik fotoğraf gönderildiği, iletinin altına "Patladı beyimiz" yazıldığı tespit edildi.

                    Yüz kısmı montajlanarak oluşturulan pornografik bir videonun Çoruh'un bulunduğu 'Rakılamaca' isimli gruba geldiği, iletinin altına "Muharrem İnce bu ne performans ama" yazıldığı belirlendi.

                    İddianamede, Çoruh'un, İnce'nin görselini kullanılarak oluşturulan söz konusu sahte pornografik videoyu "Sevenler Gece Ölür" isimli Whatsapp grubuna hukuka aykırı olarak paylaşarak yaydığı ve ifşa ettiği tespiti yapıldı.

                    "85 MİLYONUN İSTİKBALİ İLE OYNAMA"
                    İnce'nin montajlanarak oluşturulan sahte pornografik videosunu "Komşu Celal" olarak kayıtlı numarayla paylaşan Mehmet Galoğlu ise iletinin açıklama kısmına, "Muharrem İnce, Çarşamba saat 20'ye kadar sana müsaade, pis kasetlerin yüzünden 85 milyonun istikbali ile oynama, iktidar partisi seni 2018-2023'de neden tehdit ettiklerini açıklasana, 2011 yılında eşini aldatırken gizli kameraya kaydettiler" ifadelerini kullandı.

                        İddianamede, Galoğlu'nun aynı sahte pornografik videoyu başkalarına da gönderdiği, belirlenirken, müştekiye karşı birden fazla kez işlenmesi sebebiyle hakkında zincirleme suç hükümlerinin uygulanması talep edildi.

                        YARGILAMA 18 EKİM'DE BAŞLAYACAK
                        5 sanığın 9'ar yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına 18 Ekim tarihinde Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesinde başlanacak.

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