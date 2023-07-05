Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP fondaşı medyaya FETÖ bombası: "Yok öyle affet mahkemeler gereği neyse yapacak"





FETÖ-CHP ortaklığında kurulan kumpas sonrası adaylıktan çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce seçim süreci ve öncesinde yaşananlarla ilgili konuştu.

45 GÜN BOYUNCA BANA SUİKAST YAPTILAR MEDYASI SUSTU: YOK ÖYLE AFFET

Kendisine kurulan FETÖ kumpasına karşı CHP ve medyasını da sert tepki gösteren İnce, Akşener'e de benzer bir kumpas kurulduğunu belirterek, "Önce Akşener'e itibar suikasti yaptılar. "Para aldı" dediler. Üç gün sonunda Akşener Altı Masa'ya döndü. Aynı itibar suikastçileri 45 gün boyunca bana suikast yaptı. Mahkemeleri sustu, medyası sustu. Ortaya atılan hiçbir dekont, hiçbir ses kaydı, hiçbir görüntü doğru değildi. Şimdi haber gönderiyorlar. "Affet bizi falan…" Yok öyle, affet. Mahkemeler gereği neyse yapacak. Daha ikinci kısmı var bunun. Terör kısmı var. Bunu FETÖ'cülerin yaptığı ortada. Bazıları da yaydı." dedi.

YÜZDE 60 İLE KAZANIYOR İNCE ÇEKİL GERÇEK BU DEĞİLDİ

11 Mayıs'tan bu yana konuşmayan İnce, kendisine yapılan her türlü kumpas girişiminde başrolü oynayan ve sözde kulis haberleri ile CHP sözcülüğü yapan SÖZCÜ gazetesine açıklamalarda bulundu. Kendisine baskı kuran CHP yandaşlarına tepki gösteren İnce, "Gazeteciler, sanatçılar ve anketçiler bağırdılar; "Yüzde 60 ile kazanıyor, İnce çekil." Ama gerçek bu değildi." diyerek terör destekli 8'li koalisyonu bombaladı.