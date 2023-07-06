CHP'nin helalleşmesi seçimlere kadarmış! Kur'an kursu açılmasına CHP'li ve HDP'lilerden ret!

Seçim döneminde 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, eline mikrofonu aldığı her fırsatta muhafazakar kesimin oyunu almak için 'helalleşme' açıklaması yapıyor, yanlış söylediği hadislerle oy devşirmeye çalışıyordu. Kılıçdaroğlu ile birlikte CHP'nin bu muhafazakar kesime göz kırpan tavrı 14 ve 28 Mayıs'ta yaşanan seçim hezimeti sonrası değişti.
Bunun en büyük örneği ise Mersin Akdeniz Belediyesi'nde gözler önüne serildi.
Belediyede gündem maddelerinin karara bağlandığı toplantıda, ilçede Kur'an kursu yapılması için mülkiyeti kamudaki bazı taşınmazların İlçe Müftülüğüne 25 yıllığına tahsis edilmesine ilişkin teklif de görüşüldü.
Görüşme sırasında meclis üyeleri arasında tartışma çıktı.
BAHANELERİ DAHA KOMİK
CHP ve HDP'li bazı meclis üyeleri, söz konusu bölgelere yakın cami lojmanı ve Kur'an kursu binası olduğunu savunarak, alternatif yerler belirlenmesi için ek süre istedi.
Başkan Gültak ise Kur-an kursları için ödeneğin hazır olduğunu belirterek, "Hazine ve Maliye Bakanlığı, Diyanet üzerinden bütçe aktardı. İmarı hazır, inşaat ruhsatı verilebilecek, bizim hiç projemizin olmadığı bir arazi bulma şansımız yok. Dolayısıyla ek süreye gerek yok." ifadesini kullandı.
Teklifin komisyonda oy çokluğuyla reddedildiğini aktaran Gültak, teklifi bu kez idareden geldiği gibi oylamaya sundu.
Meclis üyelerinin oy çokluğuyla teklif reddedildi.