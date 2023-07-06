CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na pazarda tepki: "Hani her şey çok güzel olacaktı" | Vatandaşa akılalmaz ifadeler: "Sen kıskan da çatla"

Türkiye'yi dolaşırken İstanbul'u hizmetsiz bıraktı. 16 milyon için çalışıyoruz sözü yalnızca vaatlerde kaldı. Cumhurbaşkanı yardımcılığı hayalleriyle İstanbul'a hizmet yapmak yerine milyonlara zam üstüne zam yapan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, pazar ziyareti sırasında tepkiyle karşılandı.
PAZARDA TEPKİYLE KARŞILAŞAN İMAMOĞLU'NDAN AKILALMAZ İFADELER | VİDEO İZLE
14 ve 28 Mayıs'taki seçimlerde büyük bir hezimet yaşayan CHP'de koltuk krizi devam ediyor. CHP'nin başından ayrılmamak için Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu direnirken, en güçlü rakibi olarak görülen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise değişim için en somut adımını attı.
Bahçelievler'de Siyavuşpaşa Pazarı'nı ziyaret eden İmamoğlu ise burada hiç beklemediği bir tepki ile karşılaştı.
"HANİ HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAKTI"
CHP'li İBB'nin zamlarından bunalan bir İstanbullu kadın, İmamoğlu'nu topa tuttu.