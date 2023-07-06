Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 06.07.2023 13:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.07.2023 13:46
    ABONE OL

    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na pazarda tepki: "Hani her şey çok güzel olacaktı" | Vatandaşa akılalmaz ifadeler: "Sen kıskan da çatla"

    Cumhurbaşkanı yardımcılığı hayalleriyle İstanbul'a hizmet yapmak yerine milyonlara zam üstüne zam yapan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, pazar ziyareti sırasında tepkiyle karşılandı. CHP'li İBB'nin zamlarından bunalan bir İstanbullu kadın, İmamoğlu'nu topa tuttu. Kendisine tepki gösteren kadına, "Sen kıskan da çatla" diyen İmamoğlu vatandaşla adeta laf dalaşına girdi.

    takvim.com.tr
    CHP’li İBB Başkanı İmamoğlu’na pazarda tepki

    Türkiye'yi dolaşırken İstanbul'u hizmetsiz bıraktı. 16 milyon için çalışıyoruz sözü yalnızca vaatlerde kaldı. Cumhurbaşkanı yardımcılığı hayalleriyle İstanbul'a hizmet yapmak yerine milyonlara zam üstüne zam yapan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, pazar ziyareti sırasında tepkiyle karşılandı.

    PAZARDA TEPKİYLE KARŞILAŞAN İMAMOĞLU'NDAN AKILALMAZ İFADELER | VİDEO İZLE

    14 ve 28 Mayıs'taki seçimlerde büyük bir hezimet yaşayan CHP'de koltuk krizi devam ediyor. CHP'nin başından ayrılmamak için Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu direnirken, en güçlü rakibi olarak görülen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise değişim için en somut adımını attı.

    İNTERNET SİTESİNİ AÇTI PAZARA İNDİ
    Kılıçdaroğlu'na karşı manifesto yayınladığı internet sitesini açan İmamoğlu, daha sonra rutin pazar ziyaretlerinden birini gerçekleştirdi.

    Bahçelievler'de Siyavuşpaşa Pazarı'nı ziyaret eden İmamoğlu ise burada hiç beklemediği bir tepki ile karşılaştı.

    "HANİ HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAKTI"
    CHP'li İBB'nin zamlarından bunalan bir İstanbullu kadın, İmamoğlu'nu topa tuttu.

        "Hani her şey çok güzel olacaktı" diyen kadın, "Yeni su faturası geldi 450 TL. Siz geldiniz çok güzel oldu değil mi? Siz geldiniz oyalarımızı aldınız ama sözünüzde durmadınız. Hani su bedava olacaktı. Can yakıyor kardeşim. Siz sucu değil belediyesiniz. Siz sözünüzde durmuyorsunuz." sözleriyle İmamoğlu'nu terletti.

        "SEN KISKAN DA ÇATLA"
        Kendisine tepki gösteren kadınla laf dalaşına giren İmamoğlu'nun "Sen kıskan da çatla" sözleri ise dikkatlerden kaçmadı.

        GEÇTİĞİMİZ AY ZAM GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞTU
        Öte yandan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmeden önce 'ücretsiz su' vaadinde bulunan CHP'li Ekrem İmamoğlu yine zam girişiminde bulunmuştu.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Değişim başladı İmamoğlu yetersiz
        Haberler Güncel CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na pazarda tepki: "Hani her şey çok güzel olacaktı" | Vatandaşa akılalmaz ifadeler: "Sen kıskan da çatla"
            loading
            SON DAKİKA