CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na pazarda tepki: "Hani her şey çok güzel olacaktı" | Vatandaşa akılalmaz ifadeler: "Sen kıskan da çatla"

Bahçelievler'de Siyavuşpaşa Pazarı'nı ziyaret eden İmamoğlu ise burada hiç beklemediği bir tepki ile karşılaştı.

"HANİ HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAKTI"

CHP'li İBB'nin zamlarından bunalan bir İstanbullu kadın, İmamoğlu'nu topa tuttu.