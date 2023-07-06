Emekliye yeni maaş: Temmuz zammı belli oldu! Ne zaman ödenecek?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı belli oldu. İlk 6 aylık enflasyonun yansıtılmasıyla maaşlarda yüzde 19.77 artış yaşanacak. Emekliler yeni aylıklarını ayın 17'sinden itibaren alabilecek.
Ocak ayında maaşları refah payıyla birlikte yüzde 30 artırılan, Nisan ayı ödeme dönemi itibariyle de en az 7 bin 500 lira almaya başlayan SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin Temmuz zammı belli oldu. İlk 5 aylık enflasyon oranı yüzde 15.26 olarak gerçekleşmişti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Haziran ayı enflasyonunu da yüzde 3.92 çıktı. Böylece ilk 6 aylık enflasyon, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 19.77 olarak gerçekleşti.
NASIL YANSITILACAK?
Bu zam emeklilerin kök aylıklarına yansıtılacak. Yüzde 19.77'lik artışın yansıtılmasının ardından 7 bin 500 liranın altında kalan aylıklar 7 bin 500 liraya tamamlanarak ödenmeye devam edilecek. Eğer zamlı maaş 7 bin 500 lirayı aşıyorsa, emeklinin hesabına kök aylık yatırılmaya başlanacak. Emeklilerin refah payı ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmaların ardından netleşecek.
EYT'LİLER ALACAK MI?
Temmuz zammından bu yıl emekli olan EYT'liler de yararlanacak. Emeklilik başvurusunu yapmış ya da aylığı bağlanmış EYT'lilere bu ay yapılacak artış direkt olarak yansıyacak. Bu aydan itibaren yıl sonuna kadar başvuranların ise emekli aylıkları hesaplanırken, yapılan bu artışlar dikkate alınacak.