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Emekliye yeni maaş: Temmuz zammı belli oldu! Ne zaman ödenecek?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı belli oldu. İlk 6 aylık enflasyonun yansıtılmasıyla maaşlarda yüzde 19.77 artış yaşanacak. Emekliler yeni aylıklarını ayın 17'sinden itibaren alabilecek.

Çığıl Ön Yener
Takvim
06.07.2023 07:01 - Son Güncelleme: 06.07.2023 07:01
Emekliye yeni maaş: Temmuz zammı belli oldu! Ne zaman ödenecek?

Ocak ayında maaşları refah payıyla birlikte yüzde 30 artırılan, Nisan ayı ödeme dönemi itibariyle de en az 7 bin 500 lira almaya başlayan SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin Temmuz zammı belli oldu. İlk 5 aylık enflasyon oranı yüzde 15.26 olarak gerçekleşmişti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Haziran ayı enflasyonunu da yüzde 3.92 çıktı. Böylece ilk 6 aylık enflasyon, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 19.77 olarak gerçekleşti.

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Emekliye yeni maaş: Temmuz zammı belli oldu! Ne zaman ödenecek?

NASIL YANSITILACAK?
Bu zam emeklilerin kök aylıklarına yansıtılacak. Yüzde 19.77'lik artışın yansıtılmasının ardından 7 bin 500 liranın altında kalan aylıklar 7 bin 500 liraya tamamlanarak ödenmeye devam edilecek. Eğer zamlı maaş 7 bin 500 lirayı aşıyorsa, emeklinin hesabına kök aylık yatırılmaya başlanacak. Emeklilerin refah payı ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmaların ardından netleşecek.

Emekliye yeni maaş: Temmuz zammı belli oldu! Ne zaman ödenecek?

Çalışmalar sonunda 10-15 puanlık bir refah payı eklenmesi veya taban maaşlarda bir artış yapılması da bekleniyor. Eğer böyle bir değişiklik olursa düzenleme Cuma günü Plan Bütçe Komisyonu'na gelecek torba yasaya eklenebilecek. Yeni düzenlemenin cuma gününe kadar netleşmesi bekleniyor.

Emekliye yeni maaş: Temmuz zammı belli oldu! Ne zaman ödenecek?

NE ZAMAN ÖDENECEK?
Emekliler zamlı maaşlarını bu ayın 17'sinden itibaren alacak. SSK emeklileri ayın 17'si ile 26'sı arasında, Bağ-Kur emeklileri de 25-28 Temmuz tarihleri arasında zamlı aylıklarını cebine koyacak.

Emekliye yeni maaş: Temmuz zammı belli oldu! Ne zaman ödenecek?

EYT'LİLER ALACAK MI?
Temmuz zammından bu yıl emekli olan EYT'liler de yararlanacak. Emeklilik başvurusunu yapmış ya da aylığı bağlanmış EYT'lilere bu ay yapılacak artış direkt olarak yansıyacak. Bu aydan itibaren yıl sonuna kadar başvuranların ise emekli aylıkları hesaplanırken, yapılan bu artışlar dikkate alınacak.

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