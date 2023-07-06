Emekliye yeni maaş: Temmuz zammı belli oldu! Ne zaman ödenecek?

Ocak ayında maaşları refah payıyla birlikte yüzde 30 artırılan, Nisan ayı ödeme dönemi itibariyle de en az 7 bin 500 lira almaya başlayan SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin Temmuz zammı belli oldu. İlk 5 aylık enflasyon oranı yüzde 15.26 olarak gerçekleşmişti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Haziran ayı enflasyonunu da yüzde 3.92 çıktı. Böylece ilk 6 aylık enflasyon, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 19.77 olarak gerçekleşti.