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    • 05.07.2023 01:07
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    • 05.07.2023 01:24
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    Sinan Oğan 8'li koalisyonun içler acısı haline kahkahalarla dikkat çekti: Seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu da kendisini başarılı buluyor

    28 Mayıs'taki hezimet sonrası 8'li koalisyonda sular durulmuyor. CHP'yi 'değişim' ateşi sardı, İYİ Parti peşi sıra istifalarla sallandı. Sürecin en karlısı olan küçük ortaklar da grup yaparken birbirine düştü. Tüm bunların gölgesinde ikinci turda Başkan Erdoğan'ı destekleme kararı alan Sinan Oğan'dan muhalefetin içerisini düştüğü vahim duruma gözler önüne seren bir açıklama geldi. "Türk siyasetinde kendisini başarısız bulan kimse yok" diyen Oğan, kahkahalar eşliğinde "Seçimi kaybeden Sayın Kılıçdaroğlu da kendisini çok başarılı buluyor" dedi. AK Parti ve CHP arasındaki farkı anlatan Oğan, "Ben şu hakkı teslim edeyim. Birinci turda seçimin bitmesini bizim adaylığımız engellemiş olmasına rağmen AK Parti cenahından bir eleştiri almadım. Cumhur İttifakı eleştirmiyor, Millet İttifakı eleştiriyor" dedi.

    takvim.com.tr
    Muhalefetin içler acısı halini gülerek anlattı

    28 Mayıs sonrası 8'li koalisyon bileşenlerinde kriz baş gösterdi. CHP'de Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açıp 'değişim manifestosu' yayımladı. Kılıçdaroğlu da "Bu geminin kaptanı benim" mesajı vererek koltuğu bırakmayacağını ilan etti.

    CHP'Yİ VE KILIÇDAROĞLU'NU YERDEN YERE VURDU: "15 VEKİL HAYATIMIN EN BÜYÜK PİŞMANLIĞI, KUYRUK OLDUK"
    İYİ Parti'de peşi sıra istifalar gözlemlendi. Bu süreçte CHP ve İYİ Parti köprüleri attı. Meral Akşener kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu.



    CHP ile yaptığı ortaklıktan pişman olduğunu söyleyen Akşener, "Önce biz bu parti seçime girebilsin diye CHP'den 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır. 15 milletvekili aldık. Bu bize neye mal oldu? Kuyruk siyasetine mal oldu." ifadelerini kullandı.


    HDPKK'lılar ise birbirine düştü... Terörden tutuklu eski HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş aktif poltikayı bıraktığını duyurdu.

    SÜRECİN EN KARLISI KÜÇÜK ORTAKLAR: CHP'DEN 38 VEKİL KOPARDILAR
    Şüphesiz 8'li koalisyon adına süreçten en karlı çıkanlar Gelecek, Saadet, DEVA ve Demokrat Partisi oldu. Bu partiler en ufak bir oy katkısı olmadan CHP listelerinden tam 38 vekil kopardı.

    Bununla da yetinmeyen küçük ortaklar, Türk siyaset tarihinin gördüğü en büyük siyasi yankesicilik ve tokatçılığına imza atarak grup kurma kararı aldı. Ancak siyasi tokatçılar kendi aralarında da birbirine düştü.



    MUHALEFETİN İÇLER ACISI HALİ...
    8'li koalisyonun içerisine düştüğü kaosun gölgesinde ikinci turda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı alan Sinan Oğan seçim sürecinde yaşadıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Kısıtlı imkanlarla büyük bir başarı elde ettiklerini söyleyen Oğan, muhalefetin içine düştüğü durumu da CHP'den verdiği örnekle özetledi.




        "SEÇİMİ KAYBEDEN KILIÇDAROĞLU DA KENDİSİNİ ÇOK BAŞARILI BULUYOR"
        "Türk siyasetinde kendisini başarısız bulan kimse yok" diyen Oğan, "Seçimi kaybeden Sayın Kılıçdaroğlu da kendisini çok başarılı buluyor." diye konuştu.

        Oğan sözlerinin devamında neden Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı aldığını da anlattı.



        "SEÇİMİ İKİNCİ TURA BIRAKMAMA RAĞMEN AK PARTİ'DEN EN UFAK ELEŞTİRİ ALMADIM"
        Cumhur İttifakı'nın kendisine olan yaklaşımını anlatan Oğan, "Ben şu hakkı teslim edeyim. Birinci turda seçimin bitmesini bizim adaylığımız engellemiş olmasına rağmen AK Parti cenahından bir eleştiri almadım. Önceden anlaşmış falan da değiliz. Normalde Cumhur İttifakı'nın beni linçlemesi lazımdı. Ama beni kim linçliyor? Seçimin ikinci turunda bir şans daha kazanan sonuçta seçim bu ikinci tura kalan seçimi Kılıçdaroğlu da kazanabilirdi. Yani ben bir şans daha sağlamışım burada. Cumhur İttifakı eleştirmiyor, Millet İttifakı eleştiriyor." diye konuştu.
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        Muhalefetin içler acısı halini gülerek anlattı
        Haberler Güncel Sinan Oğan 8'li koalisyonun içler acısı haline kahkahalarla dikkat çekti: Seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu da kendisini başarılı buluyor
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