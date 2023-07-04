Sinan Oğan 8'li koalisyonun içler acısı haline kahkahalarla dikkat çekti: Seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu da kendisini başarılı buluyor





"SEÇİMİ İKİNCİ TURA BIRAKMAMA RAĞMEN AK PARTİ'DEN EN UFAK ELEŞTİRİ ALMADIM"

Cumhur İttifakı'nın kendisine olan yaklaşımını anlatan Oğan, "Ben şu hakkı teslim edeyim. Birinci turda seçimin bitmesini bizim adaylığımız engellemiş olmasına rağmen AK Parti cenahından bir eleştiri almadım. Önceden anlaşmış falan da değiliz. Normalde Cumhur İttifakı'nın beni linçlemesi lazımdı. Ama beni kim linçliyor? Seçimin ikinci turunda bir şans daha kazanan sonuçta seçim bu ikinci tura kalan seçimi Kılıçdaroğlu da kazanabilirdi. Yani ben bir şans daha sağlamışım burada. Cumhur İttifakı eleştirmiyor, Millet İttifakı eleştiriyor." diye konuştu.





