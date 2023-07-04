Sinan Oğan 8'li koalisyonun içler acısı haline kahkahalarla dikkat çekti: Seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu da kendisini başarılı buluyor

28 Mayıs sonrası 8'li koalisyon bileşenlerinde kriz baş gösterdi. CHP'de Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açıp 'değişim manifestosu' yayımladı. Kılıçdaroğlu da "Bu geminin kaptanı benim" mesajı vererek koltuğu bırakmayacağını ilan etti.
CHP'Yİ VE KILIÇDAROĞLU'NU YERDEN YERE VURDU: "15 VEKİL HAYATIMIN EN BÜYÜK PİŞMANLIĞI, KUYRUK OLDUK"
İYİ Parti'de peşi sıra istifalar gözlemlendi. Bu süreçte CHP ve İYİ Parti köprüleri attı. Meral Akşener kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu.
CHP ile yaptığı ortaklıktan pişman olduğunu söyleyen Akşener, "Önce biz bu parti seçime girebilsin diye CHP'den 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır. 15 milletvekili aldık. Bu bize neye mal oldu? Kuyruk siyasetine mal oldu." ifadelerini kullandı.
HDPKK'lılar ise birbirine düştü... Terörden tutuklu eski HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş aktif poltikayı bıraktığını duyurdu.
SÜRECİN EN KARLISI KÜÇÜK ORTAKLAR: CHP'DEN 38 VEKİL KOPARDILAR
Şüphesiz 8'li koalisyon adına süreçten en karlı çıkanlar Gelecek, Saadet, DEVA ve Demokrat Partisi oldu. Bu partiler en ufak bir oy katkısı olmadan CHP listelerinden tam 38 vekil kopardı.
Bununla da yetinmeyen küçük ortaklar, Türk siyaset tarihinin gördüğü en büyük siyasi yankesicilik ve tokatçılığına imza atarak grup kurma kararı aldı. Ancak siyasi tokatçılar kendi aralarında da birbirine düştü.
MUHALEFETİN İÇLER ACISI HALİ...
8'li koalisyonun içerisine düştüğü kaosun gölgesinde ikinci turda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı alan Sinan Oğan seçim sürecinde yaşadıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kısıtlı imkanlarla büyük bir başarı elde ettiklerini söyleyen Oğan, muhalefetin içine düştüğü durumu da CHP'den verdiği örnekle özetledi.