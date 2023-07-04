CHP'de 'belediye' ihtilali! İstanbul, İzmir ve Bolu 'değişim' bayrağını çekti: İmamoğlu'na 'net ol arkandayız' mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki 'değişim' kaosu katlanarak büyüyor. Her fırsatta 'değişim' çarpısı yapan Ekrem İmamoğlu, 'İktidar İçin Değişim' manifestosu yayımlayıp bir internet sitesi kurarak koltuk savaşında vites yükseltti.
Kemal Kılıçdaroğlu da 'Geminin kaptanı benim' mesajı verip "Kimi değişimler kurumları eskisinden daha geriye düşürebilir" diyerek koltuğu bırakmayacağını ilan etti.
Kılıçdaroğlu, "CHP hiç kimseye altın tabak içinde Genel Başkanlığı sunmaz" dedi, önemli olanın yaş değil birikim olduğunu vurgulayarak İmamoğlu'na 'dengim değilsin Ekrem' ayarı verdi.
Karşılıklı restleşmeler sürerken Bay Bay Kemal'e bir darbe de İzmir'den geldi. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İstanbul'a 'değişim' isteyen Ekrem İmamoğlu'nun ayağına geldi. Görüşme sonrası Soyer, "Bir araya gelip birbirimizi dinledik. Birbirimizin fikirlerinden haberdar olduk. Güzel bir sohbetti" dedi.
Aynı Soyer geride bıraktığımız günlerde "Zafer değil yenilgi öğretir. CHP'nin eksikleri ve kusurları olduğundan, bir değişime ihtiyaç duyulduğundan şüphemiz yok" sözleriyle Kılıçdaroğlu'na kazan kaldırmıştı.