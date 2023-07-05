Terörün kökünün kazındığı Kato'dan müjdeler yolda: Petrol denizi gibi...

Terör saldırılarıyla anılan Kato, Cudi ve Gabar'da artık petrol sondaj makinelerinin sesi yükseliyor. Bölücü terör örgütü eliyle Türkiye'nin bölgedeki petrol denizine ulaşmasını isteyenler büyük bir hayal kırıklığına uğradılar. Çalışmalarla hızla sürerken yeni müjdelerin gelmesi sürpriz olmayacak.
GABAR DAĞI'NDAN KAT KAT FAZLA
Kato, Cudi ve Gabar'da yapılan sondajlar ve bulunan petrol, yıllardır terör olayları ile Türkiye'nin kendi sınırları içerisinde ekonomik bağımsızlığının nasıl engellendiğinin kanıtı oldu. Terörün başının ezilmesiyle başlayan sondaj, çalışmaları yeni dönemin habercisi. Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat Kato, Cudi ve Gabar'da yapılan petrol keşifleriyle ilgili bir yazı kaleme aldı.
İşte Donat'ın o yazısı:
Geçit vermeyen Kato Dağı... Yüksekliği 2 bin 900 metre... Şırnak-Hakkâri sınırında. Dağın eteğindeki Faraşin Yaylası... 2 bin 650 metre... Bir doğa harikası... Çiçek tarlası.
Yaylanın ortasında Yamaçaltı 1 kuyusu... Sondaj devam ediyor
TPAO Bölge Müdürü Oğuz Şahin, "Kato Dağı'nın altı petrol denizi" diyor:
Kato'daki petrol rezervi Cudi Dağı'ndan, Gabar Dağı'ndan kat kat fazla.
Faraşin Yaylası... Binbir çeşit çiçek... Şırıl şırıl akan dere... Ve derenin yanında sondaj kulesi... 7/24 mesai... Hedef 3 bin metre derinliğe, petrol denizine inmek.
40 YILLIK HASRET
Bölgede... 40 yıldır terör olayları yaşanıyor.
Batı... Terörü destekliyor... Paraysa para... Silahsa silah.
Türkiye'nin, kendi sınırları içindeki petrol denizine ulaşması istenmiyor.
Şimdi... Bölgeye huzur gelince... TPAO, dağları deliyor... Türkiye'yi yerli ve milli petrolle buluşturuyor.
Gurur duyulacak bir olay... Büyük başarı.