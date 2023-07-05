Terörün kökünün kazındığı Kato'dan müjdeler yolda: Petrol denizi gibi...

Terör saldırılarıyla anılan Kato, Cudi ve Gabar'da artık petrol sondaj makinelerinin sesi yükseliyor. Bölücü terör örgütü eliyle Türkiye'nin bölgedeki petrol denizine ulaşmasını isteyenler büyük bir hayal kırıklığına uğradılar. Çalışmalarla hızla sürerken yeni müjdelerin gelmesi sürpriz olmayacak.

GABAR DAĞI'NDAN KAT KAT FAZLA

Kato, Cudi ve Gabar'da yapılan sondajlar ve bulunan petrol, yıllardır terör olayları ile Türkiye'nin kendi sınırları içerisinde ekonomik bağımsızlığının nasıl engellendiğinin kanıtı oldu. Terörün başının ezilmesiyle başlayan sondaj, çalışmaları yeni dönemin habercisi. Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat Kato, Cudi ve Gabar'da yapılan petrol keşifleriyle ilgili bir yazı kaleme aldı.