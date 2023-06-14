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    • 14.06.2023 17:15
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    İYİ Parti'de kavga devam ediyor: Aytun Çıray'dan Lütfü Türkkan'a küfür hatırlatması: "Bacını.." diye...

    Başkan Erdoğan'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na fark atmasıyla birlikte muhalefet karıştı. CHP'de koltuk kavgası başlarken İYİ Parti'de istifalar ve atışmalar sürüyor. Şehit yakınını ettiği skandal küfürle bilinen Lütfü Türkkan partiden istifa eden Aytun Çıray'ı eleştirince bomba bir yanıt aldı. Çıray Türkkan'ın şehit yakınına ettiği küfrü hatırlatarak, "Lütfü Bey, bu akşam Sözcü TV'de beni kastederek insanların vedasının da kaliteli olması gerektiğini söylemiş. Kalite?! Kalite lideri kadın olan bir partide 'Bacını...' diye kadına küfreden birinin, nedense temayülsüz 1. sıra kontenjandan aday olmayı kabul etmesini bırakın... Siyasete çoktan veda etmesidir" dedi.

    takvim.com.tr
    Bacını...

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na fark atmasıyla muhalefet karıştı.

    CHP VE İYİ PARTİ'DE KRİZ BİRMİYOR
    Seçimlerin ardından yenilgiye rağmen koltuktan kalkmayacağının sinyalini veren Kemal Kılıçdaroğlu'na İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Grup Başkanı Özgür Özel 'Değişim' diyerek kazan kaldırdı.

    Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu savaşı devam ederken İYİ Parti'de sular durulmuyor.

    AKŞENER'E PEŞ PEŞE OLAY SÖZLER
    Yavuz Ağıralioğlu'nun istifasının yankıları sürerken Aytun Çıray Ahat Andican gibi isimler de istifa etti. İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal ise Akşener'i "İstifa et git torun sev" diyerek hedefe oturttu.

    İYİ Parti'de istifalar devam ederken bir yandan da atışmalar sürüyor.

    KÜFÜRBAZ LÜTFÜ İSTİFA EDENLERE SALLADI
    2 yıl önce Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir Gümren'e "Senin Bacının…" şeklinde küfür eden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan 14 Mayıs seçimlerinde yine İYİ Parti'den aday gösterilerek Kocaeli'nden milletvekili yapıldı.

    Dün CHP'nin kanalı Sözcü TV'de Yİ Parti'li kimi isimlerin partiden istifa etmesine yönelik değerlendirmelerde bulunan Türkkan Söz İYİ Parti'den istifa eden İYİ Parti 27. Dönem İzmir Milletvekili Aytun Çıray'a geldiğinde ise "Vedalar çok önemli. İlişkilerde, siyasette, ortaklıklarda veda ederken insanlar kendi benliğiyle ve kalitesiyle veda ediyorlar. Bu çok önemli" yorumunda bulundu.

    AYTUN ÇIRAY'DAN YANIT: "BACINI.." DİYE KÜFÜR EDEN...
    Aytun Çıray ise sosyal medyadan Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi. Türkkan'ı şehit yakınına ettiği küfrü hatırlatan Çıray, "Lütfü Bey, bu akşam Sözcü TV'de beni kastederek insanların vedasının da kaliteli olması gerektiğini söylemiş. Kalite?! Kalite lideri kadın olan bir partide 'Bacını...' diye kadına küfreden birinin, nedense temayülsüz 1. sıra kontenjandan aday olmayı kabul etmesini bırakın... Siyasete çoktan veda etmesidir" dedi.

    "İNSAF! AYIP! ÇIKAR İÇİN SİYASET YAPSAYDIM"
    Çıray, Türkkan'a yönelik sözlerini şöyle sürdürdü;
    "Diğer yandan 'İYİ Parti iktidar olsaydı istifa etmezlerdi' diyor. İnsaf! Ayıp! Çıkar için siyaset yapsaydım CHP'yi bırakıp ne olacağı belirsiz bir partinin kuruluşuna.. Üstelik.. Sayın Akşener'in, 'CHP'de sorunun yok. İstersen şimdi gelme. Kuralım, parti tutarsa gelirsin. Bak iktidar da seni hedef yapar2 diyerek uyarmasına rağmen hiçbir pazarlık yapmadan katılır mıydım? Ayrıca 3 doktor vekilin seçilememesinden dolayı "grubumuzun yaş ortalaması çok gençleşti doktora ihtiyaç yok" da demiş. Ama yaş ortalaması 57,1'den sadece 55,1'e düştü. Üstelik yaş ironisi 2 doktordan yaşça büyük olanlara da ayıp olmuş. Neyse ki FETÖ'cü veya küfürbazlıkta tüm rekorları egale eden küfürbaz adaylar kalitesinde değiliz."

    İYİ PARTİ'DEKİ İSTİFA VE KAVGALAR
    Öte yandan İYİ Parti'deki isitfa kriziler bununla sınırlı değil. Akşener cephesi de istifa çağrılarına sert üslupla yanıt veriyor.

    UĞUR POYRAZ'DAN ELEŞTİRİLERE YANIT: TERBİYESİZLİK HADSİZLİK
    İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz Akşener'e yönelik eleştirileri hadsizlik ve terbiyesizlik olarak niteledi.

        Poyraz şunları yazdı;

        "Parti içi demokrasiyi, terbiyesizlikle ve hepimiz için umut olan Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'e karşı hadsizlikle karıştıranların hem kendi hayatlarına hem de büyük mücadeleler vererek kurduğumuz,

        İYİ Parti'mize de bir faydaları olamaz. Parti yetkili organları yerine sosyal medyayı başvuru merkezi yapmanın da bir samimiyet ve usul sorunu olduğu açıktır."



        Poyraz'dan sonra topa İYİ Partili Mehmet Aslan girdi.

        'NANKÖRCE ÇİRKEFLEŞMEYE BAŞLADINIZ'
        Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Meral Akşener olmasaydı İYİ Parti olmazdı." diyen Aslan, Akşener'in istifasını isteyenlere hakaret etti.

        Aslan, "Size siyaset yapma fırsatı verdi ama siz istediğiniz ama hak etmediğiniz yerlere gelemediniz diye nankörce çirkefleşmeye başladınız! Sizden zaten bir şey olmayacağı işte bu sefil karakterinizden belli… Bilin ki Liderimiz Meral Akşener" ifadelerini kullandı.

        AKŞENER'E PEŞİ SIRA BOMBARDIMAN
        Meral Akşener'e İYİ Partili isimlerden peşi sıra eleştiriler geldi. Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını eleştirerek partiden kopan Yavuz Ağıralioğlu seçimlerin ardından yaptığı açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'i bombaladı.

        "Kazanılamaz stratejisinin bir tane adı vardı, o da Kemal Kılıçdaroğlu'ydu" diyen Ağıralioğlu, "Sanki ilk defa yeniliyorlarmış, sanki bu yenilgi sürprizmiş gibi, sanki bu yenilgi yol kazasıymış gibi davranıp, kendilerine oy veren seçmenlere büyük saygısızlık yapıyorlar" dedi. Öte yandan Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi gerektiğini vurgulayıp, "Akşener kaybedeceğini bile bile seçime giren taraftı." ifadelerini kullandı.

            AYTUN ÇIRAY: BUNALIMA DÖNÜŞTÜ
            İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, partisinden istifa etti.

            İstifa mektubunda Akşener'i zehir zemberek sözlerle eleştiren Çıray, "Millet İttifakı masasından kalkılmasıyla birlikte, Türk toplumunda ortaya çıkan şok dalgası, sonunda İYİ Parti Genel Başkanı'na karşı bir öfke seline ve onunla arasında derin bir güven bunalımına dönüştü. Ortaya çıkan bu bunalım ne yazık ki sadece İYİ Parti'ye değil cumhurbaşkanlığı seçim sürecine, dolayısı ile demokrasimizin ve gençlerimizin geleceğine zarar verdi" dedi.

            İYİ Parti Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal da, katıldığı bir programda, "Meral Hanım torunlarına hasret kaldı, torun sevsin" diyerek istifa çağrısında bulundu.

            Daha önce de bir bir bildiri yayınlayan Baykal "Yeni bir Genel Başkan ile yola devam edeceğiz" dedi.

            BİLDİRİ YAZDILAR: YENİ BİR GENEL BAŞKAN İLE YOLA DEVAM EDECEĞİZ
            Baykal, "Ortak Akıl Platformu kurulmuştur. Taleplerin muhataplarınca dikkate alınacağını ummaktayız. Dikkate alınmaması halinde, önümüzdeki kongrede partimizin kuruluş ilkelerimize bağlı yeni bir kadro ve genel başkan adayı ile yola devam edeceğimizi Türk milletine saygı ile duyururuz." ifadeleriyle talep metnini paylaştı.

            HANGİ İSİMLER YER ALDI
            Genel Merkeze ağır eleştiri ve taleplerin yer aldığı metinde Arzu Önşen İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı Arzu Önşen, İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi İsmet Koçak ve İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Adil Erkoç'un ismi yer aldı.

            Platformun bildirisinde Türk Milletçiliği çizgisi vurgusu yapıldı. Metinde, "Partinin kurucu iradesi olan Türk Milliyetçiliği söylemi desteklenmeli ve Türk Milliyetçilerinin yönetim kadrolarından tasviye edilmesi durdurulmalıdır." denildi.

            "BAŞARISIZLIĞIN HESABI VERİLMELİ"
            Bildiride seçim yenilgisinin hesabının verilmesi gerektiği belirtilerek,"Halkta karşılığını bulmayan, partimizin oy kaybına neden olan başarısız ittifak ve altılı masa sürecinin mimarları kamuoyu önünde hesap vermelidir." ifadeleri kullanıldı.

            AKŞENER'E BİR ELEŞTİRİ DAHA: YETKİLER LİYAKATLİ KİŞİLERE VERİLMELİDİR
            Akşener, seçim öncesi kendisine karşı gelebilecek herhangi bir hamlenin önünü kesmek için teşkilatları doğrudan kendisine bağlamıştı. Platform, bu konuda da taleplerini iletti. Bildiride, "Genel Başkan tüm yetkileri kendinde toplamak yerine bu görevleri liyakatli ve partiye emek vermiş ehil kişilere bırakmalıdır." ifadelerine yer verildi.

                "TALEPLERİMİZ OLMAZSA YENİ BİR GENEL BAŞKAN ADAYI VE KADRO İLE DEVAM EDECEĞİZ"
                Bildirinin sonuç kısmında ise taleplerinin yerine getirilmemesi halinde izlenecek yol bildirildi.

                Yapılan açıklamada, "Ortak Akıl Platformu kurulmuştur. Taleplerin muhataplarınca dikkate alınacağını ummaktayız. Dikkate alınmaması halinde, önümüzdeki kongrede partimizin kuruluş ilkelerimize bağlı yeni bir kadro ve Genel Başkan adayı ile yola devam edeceğimizi Türk milletine saygı ile duyururuz." denildi.
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                Haberler Güncel İYİ Parti'de kavga devam ediyor: Aytun Çıray'dan Lütfü Türkkan'a küfür hatırlatması: "Bacını.." diye...
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