İYİ Parti'de kavga devam ediyor: Aytun Çıray'dan Lütfü Türkkan'a küfür hatırlatması: "Bacını.." diye...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na fark atmasıyla muhalefet karıştı.
CHP VE İYİ PARTİ'DE KRİZ BİRMİYOR
Seçimlerin ardından yenilgiye rağmen koltuktan kalkmayacağının sinyalini veren Kemal Kılıçdaroğlu'na İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Grup Başkanı Özgür Özel 'Değişim' diyerek kazan kaldırdı.
Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu savaşı devam ederken İYİ Parti'de sular durulmuyor.
AKŞENER'E PEŞ PEŞE OLAY SÖZLER
Yavuz Ağıralioğlu'nun istifasının yankıları sürerken Aytun Çıray Ahat Andican gibi isimler de istifa etti. İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal ise Akşener'i "İstifa et git torun sev" diyerek hedefe oturttu.
İYİ Parti'de istifalar devam ederken bir yandan da atışmalar sürüyor.
KÜFÜRBAZ LÜTFÜ İSTİFA EDENLERE SALLADI
2 yıl önce Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir Gümren'e "Senin Bacının…" şeklinde küfür eden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan 14 Mayıs seçimlerinde yine İYİ Parti'den aday gösterilerek Kocaeli'nden milletvekili yapıldı.
Dün CHP'nin kanalı Sözcü TV'de Yİ Parti'li kimi isimlerin partiden istifa etmesine yönelik değerlendirmelerde bulunan Türkkan Söz İYİ Parti'den istifa eden İYİ Parti 27. Dönem İzmir Milletvekili Aytun Çıray'a geldiğinde ise "Vedalar çok önemli. İlişkilerde, siyasette, ortaklıklarda veda ederken insanlar kendi benliğiyle ve kalitesiyle veda ediyorlar. Bu çok önemli" yorumunda bulundu.
AYTUN ÇIRAY'DAN YANIT: "BACINI.." DİYE KÜFÜR EDEN...
Aytun Çıray ise sosyal medyadan Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi. Türkkan'ı şehit yakınına ettiği küfrü hatırlatan Çıray, "Lütfü Bey, bu akşam Sözcü TV'de beni kastederek insanların vedasının da kaliteli olması gerektiğini söylemiş. Kalite?! Kalite lideri kadın olan bir partide 'Bacını...' diye kadına küfreden birinin, nedense temayülsüz 1. sıra kontenjandan aday olmayı kabul etmesini bırakın... Siyasete çoktan veda etmesidir" dedi.
"İNSAF! AYIP! ÇIKAR İÇİN SİYASET YAPSAYDIM"
Çıray, Türkkan'a yönelik sözlerini şöyle sürdürdü;
"Diğer yandan 'İYİ Parti iktidar olsaydı istifa etmezlerdi' diyor. İnsaf! Ayıp! Çıkar için siyaset yapsaydım CHP'yi bırakıp ne olacağı belirsiz bir partinin kuruluşuna.. Üstelik.. Sayın Akşener'in, 'CHP'de sorunun yok. İstersen şimdi gelme. Kuralım, parti tutarsa gelirsin. Bak iktidar da seni hedef yapar2 diyerek uyarmasına rağmen hiçbir pazarlık yapmadan katılır mıydım? Ayrıca 3 doktor vekilin seçilememesinden dolayı "grubumuzun yaş ortalaması çok gençleşti doktora ihtiyaç yok" da demiş. Ama yaş ortalaması 57,1'den sadece 55,1'e düştü. Üstelik yaş ironisi 2 doktordan yaşça büyük olanlara da ayıp olmuş. Neyse ki FETÖ'cü veya küfürbazlıkta tüm rekorları egale eden küfürbaz adaylar kalitesinde değiliz."
İYİ PARTİ'DEKİ İSTİFA VE KAVGALAR
Öte yandan İYİ Parti'deki isitfa kriziler bununla sınırlı değil. Akşener cephesi de istifa çağrılarına sert üslupla yanıt veriyor.
UĞUR POYRAZ'DAN ELEŞTİRİLERE YANIT: TERBİYESİZLİK HADSİZLİK
İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz Akşener'e yönelik eleştirileri hadsizlik ve terbiyesizlik olarak niteledi.