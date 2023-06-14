İYİ Parti'de kavga devam ediyor: Aytun Çıray'dan Lütfü Türkkan'a küfür hatırlatması: "Bacını.." diye...

AYTUN ÇIRAY'DAN YANIT: "BACINI.." DİYE KÜFÜR EDEN...

Aytun Çıray ise sosyal medyadan Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi. Türkkan'ı şehit yakınına ettiği küfrü hatırlatan Çıray, "Lütfü Bey, bu akşam Sözcü TV'de beni kastederek insanların vedasının da kaliteli olması gerektiğini söylemiş. Kalite?! Kalite lideri kadın olan bir partide 'Bacını...' diye kadına küfreden birinin, nedense temayülsüz 1. sıra kontenjandan aday olmayı kabul etmesini bırakın... Siyasete çoktan veda etmesidir" dedi.

"İNSAF! AYIP! ÇIKAR İÇİN SİYASET YAPSAYDIM"

Çıray, Türkkan'a yönelik sözlerini şöyle sürdürdü;

"Diğer yandan 'İYİ Parti iktidar olsaydı istifa etmezlerdi' diyor. İnsaf! Ayıp! Çıkar için siyaset yapsaydım CHP'yi bırakıp ne olacağı belirsiz bir partinin kuruluşuna.. Üstelik.. Sayın Akşener'in, 'CHP'de sorunun yok. İstersen şimdi gelme. Kuralım, parti tutarsa gelirsin. Bak iktidar da seni hedef yapar2 diyerek uyarmasına rağmen hiçbir pazarlık yapmadan katılır mıydım? Ayrıca 3 doktor vekilin seçilememesinden dolayı "grubumuzun yaş ortalaması çok gençleşti doktora ihtiyaç yok" da demiş. Ama yaş ortalaması 57,1'den sadece 55,1'e düştü. Üstelik yaş ironisi 2 doktordan yaşça büyük olanlara da ayıp olmuş. Neyse ki FETÖ'cü veya küfürbazlıkta tüm rekorları egale eden küfürbaz adaylar kalitesinde değiliz."

İYİ PARTİ'DEKİ İSTİFA VE KAVGALAR

Öte yandan İYİ Parti'deki isitfa kriziler bununla sınırlı değil. Akşener cephesi de istifa çağrılarına sert üslupla yanıt veriyor.

UĞUR POYRAZ'DAN ELEŞTİRİLERE YANIT: TERBİYESİZLİK HADSİZLİK

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz Akşener'e yönelik eleştirileri hadsizlik ve terbiyesizlik olarak niteledi.