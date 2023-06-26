Sen misin "istifa" diyen: İP lideri Meral Akşener'den kurultay temizliği! Hepsini kızağa çekti

Muhalefet, 14-28 Mayıs seçimlerinde ağır yenilgi aldı. 8'li koalisyon masasındaki partilerde kriz üstüne kriz yaşandı. CHP'de istifa sesleri yükselirken İYİ Parti de karıştı.
İSTİFASINI İSTEDİLER
Oylarında büyük düşüş yaşayan İYİ Parti'de yenilgi sonrası Genel Başkan Meral Akşener'e tepki arttı. Parti içerisinde kurulan Ortak Akıl Platformu, yaptığı açıklamayla seçim mağlubiyeti nedeniyle Akşener yönetiminin istifa etmesi gerektiğini vurguladı.
ESTİ GÜRLEDİ!
Günledir suskunluğu koruyan Meral Akşener ise hafta sonu yapılan 3. Olağan Kurultayı'nda koalisyon masasını ikinci kez dağıttı. Parti içinde kendine muhalif söylemlerde bulunan isimlere de sert çıktı.
Tek aday olarak girdiği kurultayda yeniden genel başkan seçilen Meral Akşener, kendisine 'istifa etsin' diyenlere ise acımadı.