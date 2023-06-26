Sen misin "istifa" diyen: İP lideri Meral Akşener'den kurultay temizliği! Hepsini kızağa çekti

ESTİ GÜRLEDİ!

Günledir suskunluğu koruyan Meral Akşener ise hafta sonu yapılan 3. Olağan Kurultayı'nda koalisyon masasını ikinci kez dağıttı. Parti içinde kendine muhalif söylemlerde bulunan isimlere de sert çıktı.