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    • Haberler
    • 26.06.2023 11:16
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    • 26.06.2023 11:34
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    Sen misin "istifa" diyen: İP lideri Meral Akşener'den kurultay temizliği! Hepsini kızağa çekti

    Seçimde yaşanan hezimetin ardından muhalif seslerin yükseldiği İYİ Parti'de, Genel Başkan Meral Akşener yapılan seçimli kurultayı kişisel şova dönüştürdü. Tek aday olarak girdiği seçimin ardından yeniden Genel Başkanlık koltuğuna oturan Akşener, ortağı CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan açıklamalarda bulunarak ortaklığı şimdilik rafa kaldırdı. Sert açıklamalarla parti içi muhalefeti de hedef alan Akşener, adeta temizliğe girişti. Kurultayda 50 üyeden oluşan GİK ve 11 üyeden oluşan MDK'nın yeni üyeleri belirledi. Genel Başkan yeni listede, kendisini hedef gösteren Arzu Önşeni İsmet Koçak ve Ethem Baykal gibi isimlere yer vermedi.

    takvim.com.tr
    İP lideri Meral Akşener’den kurultay temizliği!

    Muhalefet, 14-28 Mayıs seçimlerinde ağır yenilgi aldı. 8'li koalisyon masasındaki partilerde kriz üstüne kriz yaşandı. CHP'de istifa sesleri yükselirken İYİ Parti de karıştı.

    İSTİFASINI İSTEDİLER
    Oylarında büyük düşüş yaşayan İYİ Parti'de yenilgi sonrası Genel Başkan Meral Akşener'e tepki arttı. Parti içerisinde kurulan Ortak Akıl Platformu, yaptığı açıklamayla seçim mağlubiyeti nedeniyle Akşener yönetiminin istifa etmesi gerektiğini vurguladı.

    ESTİ GÜRLEDİ!
    Günledir suskunluğu koruyan Meral Akşener ise hafta sonu yapılan 3. Olağan Kurultayı'nda koalisyon masasını ikinci kez dağıttı. Parti içinde kendine muhalif söylemlerde bulunan isimlere de sert çıktı.

    Tek aday olarak girdiği kurultayda yeniden genel başkan seçilen Meral Akşener, kendisine 'istifa etsin' diyenlere ise acımadı.

        GÖREVDEN ALDI
        50 üyeden oluşan GİK ve 11 üyeden oluşan MDK'nın yeni üyeleri yeniden belirleyen Akşener, kendine muhalif isimleri listeye almadı.

        Kurultayda genel başkan Meral Akşener'in hazırladığı blok liste oylanırken, eski GİK'te yer alan ve içerisinde Akşener'e muhalif isimlerin de olduğu 29 kişi yeni listede yer alamadı.

        O İSİMLERE YER YOK!
        Muhalif GİK üyeleri Arzu Önşen ve İsmet Koçak gibi isimler partinin yeni yönetiminde yer bulamadı.

            Parti içi muhalefeti kamuoyunda dile getirmek için Ortak Akıl Platformu adıyla kurulan platformun sözcüsü Ethem Baykal da yeni dönemde MDK listesinde yer almayan isimler arasındaydı.

            İSTİFALAR SÜRECEK
            Öte yandan kurultaya rağmen parti içinde gerginlik durulmadı.

            Yaşanan oy kayıpları ve yenilgi nedeniyle partinin Kurucular Kurulu'nun kırgın olduğu ve İYİ Parti'de istifaların süreceği iddiası ortaya atıldı.

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            Haberler Haberler Sen misin "istifa" diyen: İP lideri Meral Akşener'den kurultay temizliği! Hepsini kızağa çekti
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