Başkan Erdoğan'dan 3. Avrupa Oyunları'nda madalya alan milli sporculara tebrik!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan milli sporcuları tebrik etti.
Erdoğan sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi;
"3. Avrupa Oyunları'nda önemli başarılara imza atan, rekor sayıda madalya kazanarak tüm Türkiye'yi gururlandıran, oyunlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil eden millî sporcularımızın tamamını canıgönülden tebrik ediyorum."
REKOR SAYIDA MADALYA
Avrupa'da ter döken milli spocularımız. 9 altın 9 gümüş ve 20 bronz madalya aldı.
KAPANIŞ TÖRENİ YAPILDI
Polonya'da 21 Haziran'da başlayan 3. Avrupa Oyunları, kapanış töreniyle resmen sona erdi.