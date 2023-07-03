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    • 03.07.2023 09:20
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    Başkan Erdoğan'dan 3. Avrupa Oyunları'nda madalya alan milli sporculara tebrik!

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3. Avrupa Oyunları'nda rekor sayıda madalya kazanarak Türkiye'yi gururlandıran milli sporcuları tebrik etti.

    Başkan’dan milli sporculara tebrik

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan milli sporcuları tebrik etti.

    Erdoğan sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi;

    "3. Avrupa Oyunları'nda önemli başarılara imza atan, rekor sayıda madalya kazanarak tüm Türkiye'yi gururlandıran, oyunlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil eden millî sporcularımızın tamamını canıgönülden tebrik ediyorum."

    REKOR SAYIDA MADALYA
    Avrupa'da ter döken milli spocularımız. 9 altın 9 gümüş ve 20 bronz madalya aldı.

    KAPANIŞ TÖRENİ YAPILDI
    Polonya'da 21 Haziran'da başlayan 3. Avrupa Oyunları, kapanış töreniyle resmen sona erdi.

        Krakow'daki Henryk Reyman Belediye Stadı'nda gerçekleşen kapanış seremonisinde Türk bayrağını milli badmintoncu Neslihan Yiğit Arın taşıdı.

        Kapanışta ülkelerin geçiş töreni olmazken, kafileler karışık olarak stada girerek tribünlerdeki yerlerini aldı.

        Sanatçıların mini konserler verdiği ve "Biz Biriz" sloganıyla düzenlenen oyunların kapanış töreninde, ışık gösterileriyle çeşitli sahne şovları yapıldı.

        Kapanış töreni, havai fişek gösterisiyle tamamlandı.

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        Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan 3. Avrupa Oyunları'nda madalya alan milli sporculara tebrik!
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