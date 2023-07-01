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    CHP ve HDP'den 'Abdullah Öcalan' ittifakı! Teröristbaşını öven fondaş Merdan Yanardağ'a arka çıktılar: PKK medyasında rezil sözler

    Bebek katili Abdullah Öcalan'a 'filozof' güzellemesi yapıp övgüler yağdıran, "Tecriti kaldırın" çağrısında bulunarak terörist başına özgürlük talep eden Merdan Yanardağ'a CHP ve HDP'nin desteği sürüyor. CHP, Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Yanardağ için heyet oluşturdu. Heyette bulunan CHP'li Enis Berberoğlu, "Biz de dimdik ayakta olacağız, tıpkı Merdan Yanardağ gibi baskılara karşı direneceğiz" dedi. Öte yandan HDP, PKK kanalında fondaş Merdan Yanardağ'a arka çıktı. HDPKK Şanlıurfa vekili Dilan Kunt Ayan, "Merdan Yanardağ'ın söylediği şeyler hukuki, olması gereken... " açıklamasında bulundu.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    CHP ve HDP’den ’Abdullah Öcalan’ ittifakı!

    CHP tarafından fonlanan Tele 1 Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a övgüler yağdırdı.

    ÖCALAN'A 'FİLOZOF' GÜZELLEMESİ
    Yanardağ bebek katili Abdullah Öcalan'ın hafife alınacak biri olmadığını ileri sürerek teröristbaşının cezaevinde kitap okumaktan 'filozof' olduğunu söyledi.

    Şu ifadeleri kullandı;

    BEBEK KATİLİNE ÖZGÜRLÜK DİLENDİ: "TECRİTİ KALDIRIN"
    "İmralı'ya baktığımız zaman, 70 yaşını geçmiş bir Abdullah Öcalan ve kabul etmek gerekir ki çok uzun süredir, 25 yıldır kesintisiz hapiste ve tecritte olan bir kişiden söz ediyorum. Türkiye'de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur. Normal infaz yasaları geçerli olsa aslında serbest bırakılması gerekiyor, ev hapsi vs. Abdullah Öcalan'a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri yoktur. Kaldırılması lazım. Biz görmüyoruz, duymuyoruz, tartışamıyoruz. O izliyor mu izlemiyor mu bilmiyoruz. Ama orada elinde rehin olarak tutmuşsun, adamla pazarlık yapıyorsun. Onun üzerinden tehdit savuruyorsun. Ailesiyle bile görüşemiyor, avukatlarıyla görüşemiyor. Böyle bir infaz düzeni olabilir mi? Abdullah Öcalan hafife alınacak birisi değil. Neredeyse cezaevinde filozof oldu çünkü okumaktan başka bir şey yapmıyor. Siyaseti doğru okuyan, doğru göre, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir."

    SKANDAL SÖZLERİN ARDINDAN TUTUKLANDI: CHP VE HDPKK'DAN DESTEK GECİKMEDİ
    Skandal sözlerin ardından başlatılan soruşturma kapsamında "Suçu ve Suçluyu Övme" ve "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçlarından tutuklanan Yanardağ'a, CHP başta olmak üzere HDPKK ve türevleri sahip çıktı.

    CHP'DEN TERÖRİSTBAŞI APO'YU ÖVEN YANDARĞ İÇİN HEYET
    Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla oluşturulan CHP heyeti bugün Merdan Yanardağ'ı ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Enis Berberoğlu Yanardağ'ın teröristbaşına yaptığı güzellemeyi görmezden gelerek Merdan Yanardağ'a haksız yere saldırıldığını iddia etti.

    Enis Berberoğlu, "Biz de dimdik ayakta olacağız, tıpkı Merdan Yanardağ gibi boyun eğmeyeceğiz, baskılara karşı direneceğiz. Bu bir oyun. Bu işin içinde mahkemelerin olması, hakim, savcıların, cezaevlerinin olması bu oyunu değiştirmez." dedi.



        HDP'DEN PKK KANALINDA MERDAN YANARDAĞ'A DESTEK
        Bebek katili Abdullah Öcalan'ı öven Merdan Yanardağ'a HDPKK da sahip çıktı.

        HDPKK Şanlıurfa vekili Dilan Kunt Ayan, Kandil'in televizyon kanalında "24 yıldır devam eden bir İmralı gerçeği söz konusu. Merdan Yanardağ bununla ilgili bir açıklama yaptı. Merdan Yanardağ'a yapılan tepkinin tek bir amacı var; muhalif kesimin tecrite dair bir şeyler söylemesini engellemek. Söylediği şeyler hukuki, olması gereken... " açıklamasında bulundu.

        Elebaşı Öcalan için özgürlük isteyen CHP yandaşı Merdan Yanardağ'ın salıverilmesini talep etti.



        Skandal sözlerini sürdüren Ayan, "Mutlak tecritin hukuka aykırı olduğu ifade edilmediği sürece sirayeti her yere oluyor" dedi.



        Kandil'in siyasi ayağı HDP'den resmi açıklama yapıldı. Yanardağ'ın sözleri savunularak "Yargının ise Sayın Öcalan'a uygulanan tecride eleştiri yapanlara karşı değil İmralı'da yasaları uygulamayanlara karşı harekete geçmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz." denildi.



        HDPKK'LI SIRRI SÜREYYA ÖNDER YANARDAĞ'A SARILDI
        Merdan Yanardağ'a desteğe koşanlardan biri de HDPKK'lı Sırrı Süreyya Önder oldu. Yanardağ ve Önder'in adliyede sarılması ise dikkat çekti.
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        CHP’den terör övücüye destek
        Haberler Güncel CHP ve HDP'den 'Abdullah Öcalan' ittifakı! Teröristbaşını öven fondaş Merdan Yanardağ'a arka çıktılar: PKK medyasında rezil sözler
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