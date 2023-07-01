CHP ve HDP'den 'Abdullah Öcalan' ittifakı! Teröristbaşını öven fondaş Merdan Yanardağ'a arka çıktılar: PKK medyasında rezil sözler

Şu ifadeleri kullandı;

BEBEK KATİLİNE ÖZGÜRLÜK DİLENDİ: "TECRİTİ KALDIRIN"

"İmralı'ya baktığımız zaman, 70 yaşını geçmiş bir Abdullah Öcalan ve kabul etmek gerekir ki çok uzun süredir, 25 yıldır kesintisiz hapiste ve tecritte olan bir kişiden söz ediyorum. Türkiye'de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur. Normal infaz yasaları geçerli olsa aslında serbest bırakılması gerekiyor, ev hapsi vs. Abdullah Öcalan'a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri yoktur. Kaldırılması lazım. Biz görmüyoruz, duymuyoruz, tartışamıyoruz. O izliyor mu izlemiyor mu bilmiyoruz. Ama orada elinde rehin olarak tutmuşsun, adamla pazarlık yapıyorsun. Onun üzerinden tehdit savuruyorsun. Ailesiyle bile görüşemiyor, avukatlarıyla görüşemiyor. Böyle bir infaz düzeni olabilir mi? Abdullah Öcalan hafife alınacak birisi değil. Neredeyse cezaevinde filozof oldu çünkü okumaktan başka bir şey yapmıyor. Siyaseti doğru okuyan, doğru göre, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir."

SKANDAL SÖZLERİN ARDINDAN TUTUKLANDI: CHP VE HDPKK'DAN DESTEK GECİKMEDİ

Skandal sözlerin ardından başlatılan soruşturma kapsamında "Suçu ve Suçluyu Övme" ve "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçlarından tutuklanan Yanardağ'a, CHP başta olmak üzere HDPKK ve türevleri sahip çıktı.