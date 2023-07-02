Ümit Özdağ ve İYİ Parti'den Fransa'daki olaylarla eşgüdümlü 'Dilovası' provokasyonu! "Suriyeliler ev bastı" yalanına karşı gerçekler

Muhalefet, Fransa'daki iç karışıklıkla eşgüdümlü olarak skandal ve bir o kadar da tehlikeli bir provokasyona imza attı. İYİ Parti, Zafer Partisi, CHP yandaşı medya ve sosyal medyadaki dezenformasyon platformları "Suriyeliler Dilovası'nda ev bastı" yalanını dolaşıma soktu.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yalan üzerinden siyaset devşirip oy istedi.
YALAN ÜZERİNDEN SİYASET DEVŞİRDİ
Resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Özdağ, "Dilovası'nda haklı gerekçeler ile sığınmacılara tepki veren yurttaşlarımıza sesleniyorum. Eğer sığınmacıların vatanlarına dönmesini istiyorsanız Zafer Partisi'ne destek verin, oy verin. Ancak demokratik tepkiniz hukuk kuralları içinde olmalı. Güvenlik güçlerine yardımcı olun" ifadelerini kullandı.
İYİ PARTİ'NİN KÜFÜRBAZI DURUR MU!
Ümit Özdağ gibi İYİ Parti'nin küfürbaz vekili Lütfü Türkkan da yalan üzerinden istikamet almaya çalıştı.
Türkkan, "Kentim Kocaeli Dilovası'nda Suriyelilerin bir evi basması üzerine başlayan hadiseler bu gece halkın sokağa çıkması ile devam etti. Vatandaşlar şimdi dağılıyor. Yarın akşam Kaymakamlık önünde toplanıp, Suriyeliler'in Dilovası'nı terk etmesini isteyecekler" paylaşımını yaptı.