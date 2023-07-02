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    • 03.07.2023 03:21
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    Ümit Özdağ ve İYİ Parti'den Fransa'daki olaylarla eşgüdümlü 'Dilovası' provokasyonu! "Suriyeliler ev bastı" yalanına karşı gerçekler

    Fransa'daki sokak olaylarıyla eşgüdümlü olarak Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde çok ama çok tehlikeli bir provokasyon kayıtlara geçti. İYİ Parti, Zafer Partisi, CHP yandaşı medya ve sosyal medyadaki dezenformasyon platformları "Suriyeliler Dilovası'nda ev bastı" yalanını dolaşıma soktu. Ümit Özdağ ve küfürbaz Lütfü Türkkan da yalan üzerinden siyaset devşirdi. Öte yandan "Suriyeliler ev bastı" yalanına karşı Kocaeli Valiliği'nden açıklama geldi. Valilikten yapılan açıklamada kargaşaya sebep olan görüntülerdeki şahışların yabancı uyruklu olmadığı, köpeği ölen şahıs ve yakınları olduğu ifade edildi. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da "Gerçeğe aykırı ve provakatif haberlere itibar etmeyelim" dedi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Zafer ve İYİ Parti’den ’Dilovası’ provokasyonu!

    Muhalefet, Fransa'daki iç karışıklıkla eşgüdümlü olarak skandal ve bir o kadar da tehlikeli bir provokasyona imza attı. İYİ Parti, Zafer Partisi, CHP yandaşı medya ve sosyal medyadaki dezenformasyon platformları "Suriyeliler Dilovası'nda ev bastı" yalanını dolaşıma soktu.

    Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yalan üzerinden siyaset devşirip oy istedi.



    YALAN ÜZERİNDEN SİYASET DEVŞİRDİ
    Resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Özdağ, "Dilovası'nda haklı gerekçeler ile sığınmacılara tepki veren yurttaşlarımıza sesleniyorum. Eğer sığınmacıların vatanlarına dönmesini istiyorsanız Zafer Partisi'ne destek verin, oy verin. Ancak demokratik tepkiniz hukuk kuralları içinde olmalı. Güvenlik güçlerine yardımcı olun" ifadelerini kullandı.



    İYİ PARTİ'NİN KÜFÜRBAZI DURUR MU!
    Ümit Özdağ gibi İYİ Parti'nin küfürbaz vekili Lütfü Türkkan da yalan üzerinden istikamet almaya çalıştı.

    Türkkan, "Kentim Kocaeli Dilovası'nda Suriyelilerin bir evi basması üzerine başlayan hadiseler bu gece halkın sokağa çıkması ile devam etti. Vatandaşlar şimdi dağılıyor. Yarın akşam Kaymakamlık önünde toplanıp, Suriyeliler'in Dilovası'nı terk etmesini isteyecekler" paylaşımını yaptı.



        Bununla da yetinmeyen Türkkan, "Biz dedik ama bize kulak vermediniz be kardeşlerim" ifadelerini kullanarak yalanı körükledi.





        CHP YANDAŞI PROVOKASYONA ÇANAK TUTTU
        CHP yandaşı Cumhuriyet "Kocaeli'nde hareketli saatler", bir başka yandaş SÖZCÜ ise "Suriyeli gerginliği! Halk sokağa döküldü, ortalık karıştı" başlıklı haberleriyle provokasyona çanak tuttu.

        Kocaeli'nde yayın yapan yerel bir site de "Silahlı ve sopalı Suriyeli grup bir Türk'ün evini bastı" başlığıyla yalanı yaydı.

        Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Kocaeli Valiliği'nden "Suriyeliler ev bastı" yalanını bozguna uğratan bir açıklama geldi.



        "SURİYELİLER EV BASTI" YALANINA KARŞI GERÇEKLER
        Valilikten yapılan açıklamada, görüntülerdeki şahışların yabancı uyruklu olmadığı, köpeği ölen şahıs ve yakınları olduğu ifade edildi.

        Çıkan olaylara karışan 10 yabancı uyruklu şahsın ise Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne deport edilmek üzere teslim edildiğini duyuran Kocaeli Valiliği, gerçeğe aykırı ve provakatif amaçlı yayınlanan haber ve görüntülere itibar edilmemesi konusunda uyardı.



        "PROVOKATİF HABERLERE İTİBAR ETMEYELİM"
        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da "Dilovası İlçemizde bir evcil hayvanın öldürülmesi üzerine meydana gelen tartışma ve olaylarla ilgili yapmış olduğumuz detaylı teknik inceleme ( görüntü ) sonucunda elde edilen bilgileri kamu oyunun bilgilisine sunuyoruz. Gerçeğe aykırı ve provakatif haberlere itibar etmeyelim" açıklamasını yaptı.



        İşte "Suriyeliler ev bastı" yalanına karşı Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklama;

        02.07.2023 günü Dilovası ilçemizde bir hayvanın (köpek) öldürülmesi olayına sebebiyet verdiklerini düşündükleri kişiye yönelik bir gurup vatandaşımızla aralarında yaşanan tartışma ve sonrasında meydana gelen olaylara güvenlik birimlerimizce süratle müdahale edilmiştir.

        Olaya karışan şüpheli şahıslarla ilgili yapılan adli işlemlerin ardından, yabancı olanlardan 10 şahıs Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne deport edilmek üzere teslim edilmiştir.

        Evcil hayvanın (köpek) ölüm sebebinin tespit edilmesi için de numuneler alınmak suretiyle gerekli incelemeler yapılmaktadır.

        Bazı sosyal medya mecralarında yayınlanan görüntülerde yabancı uyruklu şahısların vatandaşlarımıza ait evlere saldırdığı şeklinde görüntülerin paylaşıldığı ancak bu görüntülerdeki kişilerin yabancı uyruklu şahıslar olmadığı köpeği ölen şahıs ve yakınları olduğu tespit edilmiştir. Hiçbir vatandaşımızın evine saldırı gerçekleştirilmemiştir.

        Gerçeğe aykırı ve provakatif amaçlı yayınlanan haber ve görüntülere itibar edilmemesi gerektiği hususu;

        Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.

        KOCAELİ VALİLİĞİ
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        Haberler Güncel Ümit Özdağ ve İYİ Parti'den Fransa'daki olaylarla eşgüdümlü 'Dilovası' provokasyonu! "Suriyeliler ev bastı" yalanına karşı gerçekler
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