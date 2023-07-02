Ümit Özdağ ve İYİ Parti'den Fransa'daki olaylarla eşgüdümlü 'Dilovası' provokasyonu! "Suriyeliler ev bastı" yalanına karşı gerçekler





İşte "Suriyeliler ev bastı" yalanına karşı Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklama;



02.07.2023 günü Dilovası ilçemizde bir hayvanın (köpek) öldürülmesi olayına sebebiyet verdiklerini düşündükleri kişiye yönelik bir gurup vatandaşımızla aralarında yaşanan tartışma ve sonrasında meydana gelen olaylara güvenlik birimlerimizce süratle müdahale edilmiştir.



Olaya karışan şüpheli şahıslarla ilgili yapılan adli işlemlerin ardından, yabancı olanlardan 10 şahıs Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne deport edilmek üzere teslim edilmiştir.

Evcil hayvanın (köpek) ölüm sebebinin tespit edilmesi için de numuneler alınmak suretiyle gerekli incelemeler yapılmaktadır.

Bazı sosyal medya mecralarında yayınlanan görüntülerde yabancı uyruklu şahısların vatandaşlarımıza ait evlere saldırdığı şeklinde görüntülerin paylaşıldığı ancak bu görüntülerdeki kişilerin yabancı uyruklu şahıslar olmadığı köpeği ölen şahıs ve yakınları olduğu tespit edilmiştir. Hiçbir vatandaşımızın evine saldırı gerçekleştirilmemiştir.

Gerçeğe aykırı ve provakatif amaçlı yayınlanan haber ve görüntülere itibar edilmemesi gerektiği hususu;



Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.

KOCAELİ VALİLİĞİ

