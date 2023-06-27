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    • 27.06.2023 18:46
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    Kandil'in övgüsüne mazhar olan Kılıçdaroğlu şaşırtmadı! Teröristbaşı Öcalan'a özgürlük isteyen Merdan Yanardağ'ı akladı

    Seçim sürecinde Kandil'in övgülerine mazhar olan, elebaşlarının peşi sıra destek açıklaması yaptığı Kemal Kılıçdaroğlu, bebek katili Öcalan'ı 'filozof' ilan edip özgürlük isteyen Merdan Yanardağ'a sahip çıktı. Skandala 'montaj' kılıfı uydurarak devleti ve hükümeti suçlayan Kılıçdaroğlu, Yanardağ'ın serbest bırakılmasını istedi. Öte yandan adliyede Merdan Yanardağ'a sarılan HDPKK'lı Sırrı Süreyya Önder, "Abdullah Öcalan'ın tutulması hukuksuzluk" şeklinde rezil bir açıklama yapıp yargıyı suçladı.

    takvim.com.tr
    Kılıçdaroğlu Merdan Yanardağ’ı akladı! Öcalan...

    CHP'nin ve FETÖ'nün fonladığı TELE1 Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, bebek katili Abdullah Öcalan'a övgüler dizerek serbest bırakılması çağrısında bulundu.

    Yanardağ, 'siyasi mahkum' olarak nitelendirdiği Öcalan'a tecrit uygulandığını savunarak bunun hukukta hiçbir yeri olmadığını ileri sürdü.


    ÖCALAN'A 'FİLOZOF' GÜZELLEMESİ
    Öcalan'ın hafife alınacak biri olmadığını ileri süren Yanardağ, terörist başının cezaevinde kitap okumaktan 'filozof' olduğunu söyledi.

    Yanardağ şunları söyledi;

    "İmralı'ya baktığımız zaman, 70 yaşını geçmiş bir Abdullah Öcalan ve kabul etmek gerekir ki çok uzun süredir, 25 yıldır kesintisiz hapiste ve tecritte olan bir kişiden söz ediyorum. Türkiye'de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur. Normal infaz yasaları geçerli olsa aslında serbest bırakılması gerekiyor, ev hapsi vs. Abdullah Öcalan'a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri yoktur. Kaldırılması lazım. Biz görmüyoruz, duymuyoruz, tartışamıyoruz. O izliyor mu izlemiyor mu bilmiyoruz. Ama orada elinde rehin olarak tutmuşsun, adamla pazarlık yapıyorsun. Onun üzerinden tehdit savuruyorsun. Ailesiyle bile görüşemiyor, avukatlarıyla görüşemiyor. Böyle bir infaz düzeni olabilir mi? Abdullah Öcalan hafife alınacak birisi değil. Neredeyse cezaevinde filozof oldu çünkü okumaktan başka bir şey yapmıyor. Siyaseti doğru okuyan, doğru göre, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir."



    MERDAN YANARDAĞ TUTUKLANDI
    Gelişme üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Merdan Yanardağ'ın bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan hakkında açıklamaları nedeniyle "Suçu ve Suçluyu Övme" ve "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçlarından resen soruşturma başlattı.

    Soruşturma kapsamında Yanardağ dün gözaltına alındı. Emniyet ve savcılıktaki işlemleri tamamlanan Yanardağ tutuklandı.




        BAY BAY KEMAL MERDAN YANARDAĞ'I AKLADI DEVLETİ SUÇLADI
        Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken seçim sürecinde Kandil'in övgülerine mazhar olan, elebaşlarının peşi sıra destek açıklaması yaptığı Kemal Kılıçdaroğlu, bebek katili Öcalan'ı 'filozof' ilan edip özgürlük isteyen Merdan Yanardağ'a sahip çıktı.

        Resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Ahlaki hükmünü yitiren Saray hükümeti, montajlarla algı yönetimine devam ediyor. Gazeteci Merdan Yanardağ'ın, hükümetin neyi, neden yaptığını hatırlattığı konuşmasının bir bölümü üzerinden tutuklanması, ülkemiz adına utanç vericidir. Bu yanlıştan derhal dönülmeli, Merdan Yanardağ serbest bırakılmalıdır" şeklinde rezil ifadeler kullandı.



        HDPKK'LI SIRRI SÜREYYA ÖNDER, YANARDAĞ'A SARILDI! ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK DİLENDİ
        Merdan Yanardağ'ın adliyede kendisini ziyarete gelen HDPKK'lı Sırrı Süreyya Önder ile sarılması da dikkat çekti.

        Adliye çıkışı açıklama yapan Önder, "Merdan'ın yaptığı gazetecilik faaliyetidir. Dile getirdiği şeyler ülkedeki belirgin bir hukuksuzluğa dair bir tespit yapmaktan ibarettir" sözleriyle Merdan Yanardağ'ı akladı. Bebek katili Abdullah Öcalan için özgürlük isteyip yargıyı suçladı.

        CHP'Lİ ÖZEL DE TERÖR SEVİCİLİĞİNE DESTEK VERDİ
        Yanardağ'ın tutuklanma kararına CHP kanadından destek geldi. HDPKK seviciliği yapan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Merdan Yanardağ'ın tutuklanması kararı hukuksuzdur. Bu karar, iktidarın yargı üzerindeki vesayetini kanıtlamaktadır" ifadelerini kullandı.
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            Haberler Güncel Kandil'in övgüsüne mazhar olan Kılıçdaroğlu şaşırtmadı! Teröristbaşı Öcalan'a özgürlük isteyen Merdan Yanardağ'ı akladı
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