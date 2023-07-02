Sarıgazi'de kalleş provokasyon! Devleti ve şerefli Türk polisini hedef alan 'katil' sloganları, terör örgütü flamaları... Gözaltılar var





DEVLETİ VE ŞEREFLİ TÜRK POLİSİNİ HEDEF ALAN 'KATİL' SLOGANLARI:

Bu sırada provokatörler "Sivas'ın hesabı sorulacak", "Katil polis Sarıgazi'den defol", "Faşizme karşı omuz omuza", "Bedel ödedik bedel ödeteceğiz", "Direne direne kazanacağız", "Katil Devlet" sloganları atarak polis ve devlet düşmanı olduklarını kanıtladı.