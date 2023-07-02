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    • 02.07.2023 22:42
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    Sarıgazi'de kalleş provokasyon! Devleti ve şerefli Türk polisini hedef alan 'katil' sloganları, terör örgütü flamaları... Gözaltılar var

    İstanbul Sarıgazi'de kalleş bir provokasyon kayıtlara geçti. 'Madımak anması' adı altında toplanan radikal SOL gruplar, TKP/ML terör örgütü flamaları açtı. Bununla da yetinmeyip "Katil polis Sarıgazi'den defol", "Bedel ödedik bedel ödeteceğiz", "Direne direne kazanacağız", "Katil Devlet" sloganları attı. Gelişme üzerine İstanbul Emniyeti Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bölücü sloganlar atıp şerefli Türk polisine hakaret eden gruba biber gazıyla müdahale etti. Bazı provokatörler gözaltına alındı.

    takvim.com.tr
    Kalleş provokasyon! ’Katil devlet’ sloganları

    İstanbul Sancaktepe'ye bağlı Sarıgazi Demokrasi Caddesi'nde radikal SOL gruplar 'Madımak anması' adı altında skandal bir provokasyona soyundu.



    Sarıgazi Demokrasi Meydanı'ndaki anmaya katılanlar TKP/ML terör örgütünün kurucusu İbrahim Kaypakkaya'nın flamaları altında yürümek istedi. Polis ekipleri bu durum karşısında yürüyüşe izin vermedi.



    DEVLETİ VE ŞEREFLİ TÜRK POLİSİNİ HEDEF ALAN 'KATİL' SLOGANLARI:
    Bu sırada provokatörler "Sivas'ın hesabı sorulacak", "Katil polis Sarıgazi'den defol", "Faşizme karşı omuz omuza", "Bedel ödedik bedel ödeteceğiz", "Direne direne kazanacağız", "Katil Devlet" sloganları atarak polis ve devlet düşmanı olduklarını kanıtladı.



    İstanbul Emniyeti Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de bölücü sloganlar atıp şerefli Türk polisine hakaret eden gruba biber gazıyla müdahale etti. Bazı provokatörler gözaltına alındı.
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        Haberler Güncel Sarıgazi'de kalleş provokasyon! Devleti ve şerefli Türk polisini hedef alan 'katil' sloganları, terör örgütü flamaları... Gözaltılar var
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