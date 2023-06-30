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    • 30.06.2023 20:00
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    • 30.06.2023 20:22
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    Bebek katiline methiyeler dizen Merdan Yanardağ'a CHP'den heyet: İsimler belli oldu

    Seçim boyunca koalisyon ortağı HDP'nin gönlünü hoş tutabilmek adına CHP ve fondaş medya, terör örgütü PKK'yı hedef alacak açıklamalardan kaçınırken; Kandil'den de Kemal Kılıçdardaroğlu'na yönelik destek söylemlerinin ardı arkası kesilmedi. Seçimlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısında büyük bir hezimete uğrayan terör ittifakı, tel tel dağılırken fondaş medyanın PKK sevgisi dizginlenemedi. Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, İmralı hapis tutulan elebaşı Abdullah Öcalan'a övgüler yağdırdı. Skandal sözlerin ardından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Yanardağ'a, CHP sahip çıktı. Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla oluşturulan CHP heyeti, pazar günü Yanardağ’ı ziyaret edecek. Heyette yer alacak isimler de belli oldu.

    takvim.com.tr
    Merdan Yanardağ’a CHP’den ziyaret

    Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın özgür olması gerektiğini savunan Merdan Yanardağ, geçtiğimiz günlerde tutuklandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla oluşturulan CHP heyeti, pazar günü Yanardağ'ı ziyaret edecek.

    TERÖR SEVİCİ FONDAŞ
    Muhalefet kesimden geçtiğimiz günlerde yeni bir terör sevici açıklamalar geldi.

    Bu kez skandal açıklamalara imza atan isim CHP tarafından fonlanan Tele1'in yayın yönetmeni Merdan Yanardağ oldu.

    TERÖRİSTBAŞINA ÖVGÜLER
    Merdan Yanardağ'ın "70 yaşını geçmiş bir Abdullah Öcalan 25 yıldır kesintisiz hapiste. Türkiye'de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur. Normal infaz yasaları geçerli olsa serbest bırakılması gerekiyor. Öcalan hafife alınacak birisi değil. Neredeyse cezaevinde filozof oldu. Çünkü okumaktan başka bir şey yapmıyor. Siyaseti doğru okuyan, doğru gören, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir" sözlerine tepki yağdı.

    TUTUKLANDI
    Merdan Yanardağ'ın yaptığı skandal açıklamaların ardından savcılık düğmeye bastı. Yanardağ hakkında "Suçu ve Suçluyu Övme" ve "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçlarından resen soruşturma başlatıldı. Salı günü adliyeye çıkartılan gazeteci Merdan Yanardağ, tutuklandı.

        İFADESİNDE ÇARK ETTİ
        Bebek katili Öcalan'ı öven Merdan Yanardağ'ın ifadesin ulaşıldı. İfadesinde çark eden Merdan Yanardağ, eli kanlı Öcalan'ı, 'Filozof' ve 'Zeki' sözleriyle öven Yanardağ, ifadesinde 'övme amacı taşımadığını' vurguladı.

        Yanardağ ifadesinde şu savunmayı yaptı: Yukarıda bana okumuş olduğunuz cümleler bana aittir. Konuşmamda geçen filozof ve zeki kavramlarını övme amaçlı kullanmadım ve konuşmamın devamı olarak ironiyi sürdürdüm.

        DURAN KALKAN'IN PKK İLE İLİŞKİNİ BİLMİYORMUŞ!
        Duran Kalkan'ın PKK ile ilişkisini bilmediğini söyleyen Yanardağ'ın savunmasındaki o kısım şöyle:

        "Hatta kendisinin PKK ile nasıl bir bağlantısının olduğunu dahi ifadem sırasında öğrendim. Daha doğrusu PKK'nın yürütme komitesi var mı, Duran Kalkan buraya üye mi orada öğrendim."

        Yanardağ, canlı yayındaki sözlerini ise şöyle savundu:
        Tecritin kaldırılması halinde Abdullah Öcalan'ın ne düşündüğünü öğrenebileceğimizi dile getirdim.

        "TARAFIMA AİTTİR"
        Yanardağ, "Abdullah Öcalan hafife alınacak birisi değil", "Çok okuyan, neredeyse cezaevinde filozof oldu", "Siyaseti doğru okuyan, doğru gören, doğru çözümleyen son derece zeki biridir" sözlerini ise "Tarafıma aittir" ifadeleriyle kabul etti.

        CHP'DEN CEZAEVİ ZİYARETİ
        Muhalefet cephesinden Yanardağ'a destek gecikmedi.

        Önce HDP ardından CHP, son olarak İYİ Parti ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, teröristbaşına sahip çıktı.

        Destek olmakla yetinmeyen CHP heyetinin, Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunduğu ve pazar günü Yanardağ'ı Silivri Cezaevi'nde ziyaret edeceği öğrenildi.

            Oluşturulan heyetteki isimler şu şekilde:
            Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ve İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, Yüksel Mansur Kılıç.

            "TERÖRİST ÇIKMAZ"
            Öte yandan Tele1'de yapılan canlı yayında Yanardağ'a ilişkin açıklamalar yapılırken, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu telefonla yayına bağlandı.

            Berberoğlu, "Yanardağ'dan terörist çıkmaz ona atılan bu iftirayı temizlemek de gazetecilik mesleğinin bir gereğidir." dedi.

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            Haberler Haberler Bebek katiline methiyeler dizen Merdan Yanardağ'a CHP'den heyet: İsimler belli oldu
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