Bebek katiline methiyeler dizen Merdan Yanardağ'a CHP'den heyet: İsimler belli oldu

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın özgür olması gerektiğini savunan Merdan Yanardağ, geçtiğimiz günlerde tutuklandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla oluşturulan CHP heyeti, pazar günü Yanardağ'ı ziyaret edecek.
TERÖR SEVİCİ FONDAŞ
Muhalefet kesimden geçtiğimiz günlerde yeni bir terör sevici açıklamalar geldi.
Bu kez skandal açıklamalara imza atan isim CHP tarafından fonlanan Tele1'in yayın yönetmeni Merdan Yanardağ oldu.
TERÖRİSTBAŞINA ÖVGÜLER
Merdan Yanardağ'ın "70 yaşını geçmiş bir Abdullah Öcalan 25 yıldır kesintisiz hapiste. Türkiye'de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur. Normal infaz yasaları geçerli olsa serbest bırakılması gerekiyor. Öcalan hafife alınacak birisi değil. Neredeyse cezaevinde filozof oldu. Çünkü okumaktan başka bir şey yapmıyor. Siyaseti doğru okuyan, doğru gören, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir" sözlerine tepki yağdı.
TUTUKLANDI
Merdan Yanardağ'ın yaptığı skandal açıklamaların ardından savcılık düğmeye bastı. Yanardağ hakkında "Suçu ve Suçluyu Övme" ve "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçlarından resen soruşturma başlatıldı. Salı günü adliyeye çıkartılan gazeteci Merdan Yanardağ, tutuklandı.