Bebek katiline methiyeler dizen Merdan Yanardağ'a CHP'den heyet: İsimler belli oldu

Yanardağ ifadesinde şu savunmayı yaptı: Yukarıda bana okumuş olduğunuz cümleler bana aittir. Konuşmamda geçen filozof ve zeki kavramlarını övme amaçlı kullanmadım ve konuşmamın devamı olarak ironiyi sürdürdüm.

DURAN KALKAN'IN PKK İLE İLİŞKİNİ BİLMİYORMUŞ!

Duran Kalkan'ın PKK ile ilişkisini bilmediğini söyleyen Yanardağ'ın savunmasındaki o kısım şöyle:

"Hatta kendisinin PKK ile nasıl bir bağlantısının olduğunu dahi ifadem sırasında öğrendim. Daha doğrusu PKK'nın yürütme komitesi var mı, Duran Kalkan buraya üye mi orada öğrendim."

Yanardağ, canlı yayındaki sözlerini ise şöyle savundu:

Tecritin kaldırılması halinde Abdullah Öcalan'ın ne düşündüğünü öğrenebileceğimizi dile getirdim.

"TARAFIMA AİTTİR"

Yanardağ, "Abdullah Öcalan hafife alınacak birisi değil", "Çok okuyan, neredeyse cezaevinde filozof oldu", "Siyaseti doğru okuyan, doğru gören, doğru çözümleyen son derece zeki biridir" sözlerini ise "Tarafıma aittir" ifadeleriyle kabul etti.