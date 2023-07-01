İmamoğlu'nun 'Osmanlı' ve 'kutsal' düşmanlığının deşifresi | "HMD" ilk değil... Fatih Sultan Mehmed'e saygısızlık, Bizans'a yüceltme, Feshane...

Ekrem İmamoğlu yönetimindeki CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin milli ve manevi değerleri ayaklar altına alan, ecdad yadigarı eserlere olan düşman tutumu gün geçtikçe büyüyor.
Bu durumun son örneği "HMD" skandalı ile bir kez daha tescillendi.
ABDÜLHAMİD HAN'IN YADİGARINI SİLME ÇABASI
Sultan II. Abdülhamid Han'ın yadigarı olan ve 125 yıllık geçmişi bulunan Hamidiye Su markasının ismi CHP'li İBB tarafından HMD olarak değiştirildi.
Skandala ilişkin paylaşım yapan İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, "4 yılda İstanbul'a "bir bardak" yeni içme suyu kaynağı kazandıramayan İBB Başkanı bu konudaki vizyonsuzluğunu, beceriksizliğini ve çaresizliğini tarihi "Hamidiye Suyu" ismini değiştirerek kapatmaya çalışmış." ifadelerini kullandı.
Gelişme üzerine Ekrem İmamoğlu'na tepkiler çığ gibi büyüdü.
"YAKINDA HAK ETTİĞİ UNUTULUŞA GİDECEK"
Oyuncu Ali Nuri Türkoğlu, "Gerekli işlerini yap(a)mayan, şu kadim şehri kaosa sürükleyen gereksiz işler müdürünün işi gücü bu mudur ? Budur. Yakında hak ettiği unutuluşa göndermek de İstanbul' lunun boynunun borcudur. Tarihin talihsiz(liğ)i" açıklamasını yaparak Sultan Abdülhamid hazımsızlığı yaşayan İmamoğlu'na sert tepki gösterdi.
"TARİHE İLERİ DERECEDE HÜRMETSİZLİK"
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Hamidiye Kaynak Suları'nın Sultan II.Abdülhamid Han'ın İstanbul'a içme suyu sağlamak için kurduğu tarihi bir değer olduğunu söyledi.
Türkmen, Hamidiye'yi "HMD" yapan CHP'li İBB'ye tepki gösterip "Adını "HMD" yapmak da bir marka değişikliği değil, tarihe çok ileri derece bir hürmetsizliktir. Bu kadarı sizin için bile fazla, yapmayın!" açıklamasını yaptı.