İmamoğlu'nun 'Osmanlı' ve 'kutsal' düşmanlığının deşifresi | "HMD" ilk değil... Fatih Sultan Mehmed'e saygısızlık, Bizans'a yüceltme, Feshane...





LOGO, ŞEB-İ ARUS, FESHANE, HAMİDİYE...

AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun milli ve manevi değerleri ayaklar altına alan rezaletlerini sıralayıp şu ifadeleri kullandı;



"İBB logosunu değiştirme teşebbüsü ile başladı,

Şeb-i Arus etkinliği rezaletiyle devam etti,

Cami görsellerinin olduğu yer plakaları sonrası Feshane'de sözde sanat ile "ortaladı",

Şimdi de Hamidiye ismine ilave HMD markası…

Değerlerine sahip çıkmayan değersizleşir"



OSMANLI YADİGARI FESHANE'DE REZİL SERGİ

Öte yandan geride bıraktığımız günlerde CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB tarafından Osmanlı yadigarı Feshane'de rezil bir sergi düzenlemiş, İslam'a hakaret, cinsellik, LGBT terörü ve Gezi Parkı güzellemesine ön ayak olmuştu.



Feshane'nin önünde toplanan bir grup, 22 Haziran'da açılışı yapılan sergiye yönelik "Ekrem istifa" ve "Semtimizde sapkınlık istemiyoruz" ifadeleriye tepki göstermişti.





Tüm bu yaşananlar gölgesinde Ekrem İmamoğlu yönetimindeki CHP'li İBB'nin milli ve manevi değerlere karşı tutumu ve Osmanlı alerjisini gözler önüne seren skandalları sizler için derledik.

GÖREVE BAŞLADI OSMANLI'YI HEDEF ALDI: TEPKİ ÇEKEN "145 YIL" SÖZLERİ

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve başladığı ilk zamanlarda "145 yıldır demokrasi için mücadele ediyoruz" diyerek açıkça niyetini belli etmiş, Osmanlı İmparatorluğu'nu kürsüden hedef almıştı.











LOGOYA EL UZATTILAR

CHP'li İBB 2019 yılında sırf minare figürü var diye İBB TV'nin logosunu değiştirmiş, yerine renkli dumanların yer aldığı anlamsız bir logo getirmişti.



TÜRKÇE OKUTULAN KUR'AN-I KERİM, KADINLI ERKEKLİ SEMA, KUTSAL DEĞERLERİ AYAK ALTI EDEN CHP'Lİ İBB...

2020 yılında düzenlenen Ekrem İmamoğlu yönetimi tarafından düzenlenen Şeb-i Arus töreninde ise Kur'an-ı Kerim, teşrik tekbiri ve Naat-ı Şerif, Türkçe okutulmuş, kadınlarla erkekler birlikte sema yaptırılmıştı.



Bu durum o dönem büyük tepki uyandırmış, toplumun kutsal değerlerini ayak altı eden CHP'li İBB'ye isyan edilmişti.