CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, vatandaşın hayatını kolaylaştıracak projelerden çok skandal sözleri ve eylemleriyle gündem oluyor. İmamoğlu'nun son rezaleti İstanbul'un en ünlü camilerinin motifleriyle süslü blokları, ayak basılacak seviyede sergilemeye başlaması oldu.
SECCADE TARTIŞMASI BİTMEDEN
Yedili koalisyonun cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, seccadeye bastığı skandal fotoğrafların üzerinden henüz uzun bir süre geçmemişken, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı yardımcılığına getireceğini açıkladığı ve bu süreçte İstanbul dışında her yerde olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başka bir rezaletle kamuoyunda tartışılıyor.
CAMİ MOTİFLERİ YERE YERLEŞTİRİLDİ
İBB yönetiminin, Ayasofya Cami, Kariye Cami ve Sultanahmet Camii'nin bulunduğu motifleri Sarayburnu'nun en kalabalık yerlerinden birinin zeminine yerleştirdiği ortaya çıktı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Ayasofya Cami, Kariye Cami ve Sultanahmet Camii'nin bulunduğu motiflerin Sarayburnu'nun en kalabalık yerlerinden birinin zeminine yerleştirildiği ve insanların da üzerine bastığı görüldü.