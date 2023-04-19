CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, vatandaşın hayatını kolaylaştıracak projelerden çok skandal sözleri ve eylemleriyle gündem oluyor. İmamoğlu'nun son rezaleti İstanbul'un en ünlü camilerinin motifleriyle süslü blokları, ayak basılacak seviyede sergilemeye başlaması oldu.

SECCADE TARTIŞMASI BİTMEDEN

Yedili koalisyonun cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, seccadeye bastığı skandal fotoğrafların üzerinden henüz uzun bir süre geçmemişken, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı yardımcılığına getireceğini açıkladığı ve bu süreçte İstanbul dışında her yerde olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başka bir rezaletle kamuoyunda tartışılıyor.