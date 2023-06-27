Ekrem İmamoğlu’na tepki yağıyor! Feshane’de rezil sergi...

Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu Başkanı Kürşat Mican, Feshane'de tarihi dokuya, milli ve manevi değerlere uygun sanatın sergilenmesi gerektiğini vurgulayarak, LGBT lobisinin Türkiye'yi kuşattığını ve Müslüman Türk milletine hakaret ettiğini ileri sürdü.

Anayasa'nın 41'inci ve 58'inci maddelerinde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, toplumun milli ve manevi değerlerini, aile yapısını korumak için gerekli önlemleri alma ödevini yüklediğini söyleyen avukat Yurdal Kılıçer ise bir kamu otoritesi olan İBB'nin, milletin inanç ve değerleriyle çelişen bu organizasyon ile görevini yerine getirmediğini belirtti.

Tiyatrocu Hale Canat ve Önce İnsan Derneği Başkanı Nuray Canan Songür de serginin bir an önce kapatılmasını istedi.

"İBB'DEN TOPLUMUN HASSASİYETLERİNİ ANLAMASINI BEKLİYORUZ"

Eyüpsultan Belediyesi Başkanı Deniz Köken, sosyal medya hesabından "Bu şehre hizmet etme iddiasıyla yola çıkan herkesin, toplumumuzun değerlerine ve ahlaki ilkelerine saygı duymakla yükümlü olduğunu unutmaması gerekir. Artİstanbul Feshane'de açılan sergiyle ilgili, İBB'nin toplumun hassasiyetlerini anlamasını ve bu ahlaki çizginin aşılmamasını sağlamasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.