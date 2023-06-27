Ekrem İmamoğlu'na tepki yağıyor! Feshane'de rezil sergi...
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB tarafından açılan sergiye tepki yağıyor. "Tasavvuf Müzesi" açacağını söyleyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açtığı sözde sanat müzesinde İslam'a hakaret, cinsellik, LGBT terörü ve Gezi Parkı güzellemesi yapan eserler yer aldı. Feshane'nin önünde toplanan bir grup, 22 Haziran'da açılışı yapılan sergiye yönelik "Ekrem istifa" ve "Semtimizde sapkınlık istemiyoruz" ifadeleriye tepki gösterdi.
Feshane-i Amire binasını restore ettirip "Tasavvuf Müzesi" açacağını söyleyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açtığı sözde sanat müzesi tepki çekmeye devam ediyor.
REZİLLİĞİN SERGİSİ
Söz konusu sergide yer alan eserlerde, LGBT propagandası ve Gezi Parkı kalkışması güzellemesi yapılırken, İslami değerlere açıkça hakaret edildi.
İBB'nin Artİstanbul Feshane'de açtığı "Ortadan Başlamak" adlı sergi sivil toplum kuruluşları (STK), akademisyen, sanatçı ve hukukçular tarafından protesto edildi.
"EKREM İSTİFA" SESLERİ
Feshane'nin önünde toplanan bir grup, 22 Haziran'da açılışı yapılan sergiye yönelik "Ekrem istifa" ve "Semtimizde sapkınlık istemiyoruz" sloganları attı.
Burada konuşan gazeteci Özlem Doğan, sergide pagan ritüelleri, çıplaklık içeren fotoğraflar, polis düşmanlığı yapan fotoğraflar, LGBT propagandası ve sosyalizmi öven filmler gösterildiğini söyledi.
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Akın ise "Çocuklarınızın zarar görmesini istemiyorsanız içerideki çıplak resimlerden, satanist figürlerden dolayı lütfen burayı protesto edin" sözleriyle herkesi tepkisini göstermeye çağırdı.
Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu Başkanı Kürşat Mican, Feshane'de tarihi dokuya, milli ve manevi değerlere uygun sanatın sergilenmesi gerektiğini vurgulayarak, LGBT lobisinin Türkiye'yi kuşattığını ve Müslüman Türk milletine hakaret ettiğini ileri sürdü.
Anayasa'nın 41'inci ve 58'inci maddelerinde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, toplumun milli ve manevi değerlerini, aile yapısını korumak için gerekli önlemleri alma ödevini yüklediğini söyleyen avukat Yurdal Kılıçer ise bir kamu otoritesi olan İBB'nin, milletin inanç ve değerleriyle çelişen bu organizasyon ile görevini yerine getirmediğini belirtti.
Tiyatrocu Hale Canat ve Önce İnsan Derneği Başkanı Nuray Canan Songür de serginin bir an önce kapatılmasını istedi.
"İBB'DEN TOPLUMUN HASSASİYETLERİNİ ANLAMASINI BEKLİYORUZ"
Eyüpsultan Belediyesi Başkanı Deniz Köken, sosyal medya hesabından "Bu şehre hizmet etme iddiasıyla yola çıkan herkesin, toplumumuzun değerlerine ve ahlaki ilkelerine saygı duymakla yükümlü olduğunu unutmaması gerekir. Artİstanbul Feshane'de açılan sergiyle ilgili, İBB'nin toplumun hassasiyetlerini anlamasını ve bu ahlaki çizginin aşılmamasını sağlamasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.