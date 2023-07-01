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    • 01.07.2023 19:38
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    Kurban Bayramı'nda 30 bin acemi kasap hastanelik oldu!

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı'nda kesim işlemleri sırasında yaşanan kazalar nedeniyle 951'i ambulansla, 29 bin 32'si bizzat başvuru olmak üzere toplamda 29 bin 983 kişinin hastanelere başvurduğunu duyurdu.

    takvim.com.tr
    30 bin acemi kasap hastanelik oldu!

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kurban Bayramı'nda kurban keserken kendini yaralayan kişi sayısı hakkında sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

    "BU GİBİ OLAYLAR HEPİMİZ İÇİN ÜZÜCÜ"

    "Kurban Bayramı boyunca kesim işlemi sırasında yaşanan kazalar sebebi ile 951 kişi ambulansla alınarak, 29 bin 32 kişi ise bizzat başvurarak sağlık kurumlarımızda tedavi gördü. Durumu ağır olup operasyon geçiren 83 kişinin tedavisi devam etmektedir. Hastalarımıza geçmiş olsun diyoruz. Bayram gündemine dahil olan bu gibi olaylar hepimiz için üzücü" dedi.

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    Haberler Güncel Kurban Bayramı'nda 30 bin acemi kasap hastanelik oldu!
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