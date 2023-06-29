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    • 29.06.2023 16:33
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    • 29.06.2023 16:42
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    Ekrem İmamoğlu için 'Kılıçdaroğlu sayesinde' diyen Canan Kaftancıoğlu'na Tanju Özcan'dan yanıt: Sen de İmamoğlu sayesinde var oldun

    Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra değişim fitilini ateşleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan Canan Kaftancıoğlu, "Profili uygun değildi" diyerek İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu sayesinde İBB Başkanı olabildiğini açıkladı. Kaftancıoğlu'nun sözleri geçmişte İmamoğlu ile yaşadıkları gerilimleri hatırlatırken bir çıkış da Tanju Özcan'dan geldi. İmamoğlu'nu savunan Özcan, "Eee, Baykal olmasaydı da Kılıçdaroğlu da olmazdı. Sen de İmamoğlu sayesinde var oldun" dedi.

    Özcan’dan Kanas Canan’a: Sen de İmamoğlu sayesinde var oldun

    14 ve 28 Mayıs seçimlerinde yaşanan hezimetin ardından CHP'de başlayan koltuk savaşları artarak devam ediyor.

    İMAMOĞLU KILIÇDAROĞLU'NUN KOLTUĞUNA GÖZ DİKTİ: GENEL BAŞKAN DA DEĞİŞMELİ

    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hezimetin ardından genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikerek "değişim" çağrısı yapmış, "Gerekirse genel başkan gitmeli" demişti.. "Seçim kaybetme tecrübem yok" sözleriyle de Kılıçdaroğlu'nu açık açık hedef göstermişti.

    "OTUR OTURDUĞUN YERDE EKREM, YERİNİ BİL" MESAJI
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu durum karşısında önceliğinin İstanbul olduğunu belirtip "Ben ve asla ve asla bu halkın İstanbulluların oyu ile alınmış belediyeyi AK Parti'ye teslim edemem. Bunu kabul edemem" diyerek Ekrem İmamoğlu'na 'işine bak' mesajı vermişti.

    "Genel Başkanlık şirket yönetmeye benzemez" diyerek İmamoğlu ailesinin şirketlerine gönderme yapan Kılıçdaroğlu, "Bir kişinin iradesiyle değişim olmaz" ifadeleriyle kapıları kapatmıştı.

    CANAN KAFTANCIOĞLU: İMAMOĞLU PROFİLİNDE BİRİSİ İBB ADAYI OLAMAZDI
    Kavgaya son olarak Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu katıldı.

    Kılıçdaroğlu'na övgüler sıralayarak Ekrem İmamoğlu'nu hedefe koyan Kaftancıoğlu, "Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan olmasaydı çok büyük ihtimalle Ekrem İmamoğlu profilinde birisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olamazdı." dedi.

        "KEMAL BEY İTİBARSIZLAŞTIRILIYOR "
        CHP yandaşı Sözcü'ye konuşan Kaftancıoğlu 'değişim' çıkışlarının Kılıçdaroğlu'nu itibarsızlaştırmaya yönelik olduğunu savunarak şunları söyledi;

        "Kemal Kılıçdaroğlu'na bugünlerde "gitmeli, bırakmalı" diye bence yakışmayacak bir şekilde itibarsızlaştırılıyor, bunun korkunç karşısında olduğumu bir kez daha söylemek isterim. Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'ne Genel Başkan olduğunda parti sosyal demokrat bir parti, bir şekilde o günün siyasi gerçekliğidir vs. sebep önemli değil, toplumun bir alanına sıkıştırılmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte parti solun, sosyal demokrasinin bütün yelpazesine açılması için kararlı bir süreç yürüttü.

        Bu süreci yürütürken 12 yıl önce olduğu noktayla bugünkü noktaya baktığımda parti yeni siyasi aktörler kazanmaya başladı, toplumun daha geniş bir tabana yayıldı."

        Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan olmasa kendisinin İl Başkanlığı görevinde olmayacağı örneğini veren Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu'na yüklenerek, "Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan olmasaydı çok büyük ihtimalle Ekrem İmamoğlu profilinde birisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olamazdı. O zaman da mesela "sağcıydı" derlerdi, eş dost, tanıdık, il başkanı, yakını kim ise getirir onu belediye başkan adayı yaparlardı." dedi.

        Kaftancıoğlu şunları söyledi;

        Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan olmasaydı gencecik milletvekilleri siyasette varlık gösteremezdi. Bunların katlanarak artması lazım ama bu süreçler bir zamandır, birdenbire bir sihirli değnekle bu işler yapılmaz. Şimdi tam da bu söylediğim şeylerin topluma, daha geniş bir tabana yayılması ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin -Genel Başkan'ın ifadesiyle söylüyorum- güvenli limana ulaşabilmesi için o örgütlü yapısının da güçlendirilerek o umutsuz olan kesimleri yeniden umutlandırabilmeyi başarabileceğine inanıyorum."

            MURAT ONGUN'DAN YANIT GECİKMEDİ

            Kaftancıoğlu'nun "Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan olmasaydı çok büyük ihtimalle Ekrem İmamoğlu profilinde birisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olamazdı." sözlerine Murat Ongun'dan yanıt geldi.

            Ongun, sosyal medya hesabından İmamoğlu'nun 4 fotoğrafını paylaşarak "'Profil'den İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu" yorumunu yaparak Kaftancıoğlu'na göndermede bulundu.

            ÖZCAN DA DAHİL OLDU

            CHP'den kesin ihracı için disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da kavgaya karıştı. Sosyal medya hesabından Canan Kaftancıoğlu'na cevap veren Tanju Özcan, şu ifadeleri kullandı:

            "Fiili İl Başkanı Kaftancıoğlu "Kılıçdaroğlu olmasaydı İmamoğlu da olmazdı" demiş.Eee, Baykal olmasaydı da Kılıçdaroğlu da olmazdı…

            Siyaset böyledir. Sen de İmamoğlu sayesinde var oldun… Ne yapalım şimdi, bir seçim daha mı kaybedelim?

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