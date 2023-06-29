Ekrem İmamoğlu için 'Kılıçdaroğlu sayesinde' diyen Canan Kaftancıoğlu'na Tanju Özcan'dan yanıt: Sen de İmamoğlu sayesinde var oldun

Kaftancıoğlu şunları söyledi;

Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan olmasaydı gencecik milletvekilleri siyasette varlık gösteremezdi. Bunların katlanarak artması lazım ama bu süreçler bir zamandır, birdenbire bir sihirli değnekle bu işler yapılmaz. Şimdi tam da bu söylediğim şeylerin topluma, daha geniş bir tabana yayılması ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin -Genel Başkan'ın ifadesiyle söylüyorum- güvenli limana ulaşabilmesi için o örgütlü yapısının da güçlendirilerek o umutsuz olan kesimleri yeniden umutlandırabilmeyi başarabileceğine inanıyorum."