Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti teşkilatlarıyla bayramlaşma programında önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan AK Parti teşkilatlarıyla bayramlaşma programında önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Tahrik ve tehdit siyasetine boyun eğmeyeceğiz. İslam düşmanlığı ile kararlılıkla mücadele edilene kadar tepkimizi ortaya koyacağız. Dili, dini, kültürü farklı insanları birleştiren Kurban bayramı dayanışmanın timsalidir. Bayramı soframızı kardeşlerimiz ile paylaşmaktır.

Bayram, birliğimizi, muhabbetimizi kuvvetlendirmektir. Dargınlıkların bir tarafa bırakıldığı, gariplerin elinden tutulduğu, yetim ve öksüzlerin gözyaşlarının silindiği bu günlerde 85 milyon olarak millet varlığımızı daha da güçlendiriyoruz

Bayramları ruhuna, manasına uygun olarak ihya etmeye çalışan İstanbul teşkilatımızı özellikle kutluyorum

Bayramlar vesilesi ile bir kez daha geride bırakacağımız mirasın mal mülk değil ümmete ve insanlığa kazandırdığımız eserler olduğu şuuruna varıyoruz.

Bayram günleri özellikle depremzedelerimizle dayanışma göstermek için eşsiz fırsatlar. Hep beraber bu fırsatı değerlendirmemiz gerekiyor

Bu anlayışla devletimizin ilgili kurumları yanı sıra belediye ve sivil toplum kuruluşları ile depremzedelerimizin yanındayız.

Gece gündüz demeden çalışıyoruz. 650 bin deprem konutundan 319 binini tamamlayarak hedefimizi gerçekleştireceğiz

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri sonrasında hemen kolları sıvadık. Yetkin isimlerden oluşan güçlü bir kabine kurduk.

Görevlendirmeleri neticelendirdik. Birer hafta ara ile yaptığımız kabine toplantılarında önümüzdeki dönemde atacağımız adımları belirledik.

Birileri parti içi kavgalardan kafasını kaldıramazken biz milletimize olan sözümüzü yerine getirdik. Memur ve emekli maaşlarıyla ilgili düzenlemeyi bayram sonrası sonuçlandıracağız.

Emeklilerimizin maaş ve ikramiyesini bayram öncesi yaparak hayır duasını aldık.

Bunların ülkeyi yönetemeyecek kadrolarının olmadığı anlaşılmıştır. Ülkemiz adına işin daha üzücü yanı muhalefette hatalardan ders çıkarmanın olmayışıdır. Faturayı hala seçmene kesiyorlar.

Bölücü örgüt provokatörlere sahip çıkılmasına kadar aynı alışkanlıklar devam ediyor. Bu ülkede ne yapılacaksa yine bizler yapacağız. Yine bizler gerçekleştireceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme görevi bizlerin omuzlarındadır. Hangi partiye oy verirse versin 85 milyon umudunu bize bağladı. Vatandaşın lokmasına el uzatana kadar nerede bir sorun varsa çözümü biziz. 85 milyonun kardeşliğinin birlik ve beraberliğinin teminatı biziz. Ekonomiden savunma sanayiye, tarıma kadar her alanda ülkemizi şahlandıracak kadro bizdedir.

Bayram günleri özellikle depremzedelerimizle dayanışma göstermek için eşsiz fırsatlar. Hep beraber bu fırsatı değerlendirmemiz gerekiyor

Bu anlayışla devletimizin ilgili kurumları yanı sıra belediye ve sivil toplum kuruluşları ile depremzedelerimizin yanındayız.

Gece gündüz demeden çalışıyoruz. 650 bin deprem konutundan 319 binini tamamlayarak hedefimizi gerçekleştireceğiz

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri sonrasında hemen kolları sıvadık. Yetkin isimlerden oluşan güçlü bir kabine kurduk.

Görevlendirmeleri neticelendirdik. Birer hafta ara ile yaptığımız kabine toplantılarında önümüzdeki dönemde atacağımız adımları belirledik.

Birileri parti içi kavgalardan kafasını kaldıramazken biz milletimize olan sözümüzü yerine getirdik.

Emeklilerimizin maaş ve ikramiyesini bayram öncesi yaparak hayır duasını aldık.

Bunların ülkeyi yönetemeyecek kadrolarının olmadığı anlaşılmıştır. ülkemiz adına işin daha üzücü yanı muhalefette hatalardan ders çıkarmanın olmayışıdır. Faturayı hala seçmene kesiyorlar.

Bölücü örgüt provokatörlere sahip çıkılmasına kadar aynı alışkanlıklar devam ediyor. Bu ülkede ne yapılacaksa yine bizler yapacağız. Yine bizler gerçekleştireceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme görevi bizlerin omuzlarındadır. Hangi partiye oy verirse versin 85 milyon umudunu bize bağladı. Vatandaşın lokmasına el uzatana kadar nerede bir sorun varsa çözümü biziz. 85 milyonun kardeşliğinin birlik ve beraberliğinin teminatı biziz. Ekonomiden savunma sanayiye, tarıma kadar her alanda ülkemizi şahlandıracak kadro bizdedir.