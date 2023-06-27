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    • 27.06.2023 16:07
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    Türk Tabipleri, Birliği yine şaşırtmadı! Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı öven Merdan Yanardağ'a sahip çıktılar

    Her fırsatta terör yandaşlarına destek vererek Türkiye karşıtı tavır takınan Türk Tabipleri Birliği yine şaşırtmadı. Türk Tabipleri Birliği, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a övgüler sıralayan CHP yandaşı Merdan Yanardağ'a sahip çıktı.

    takvim.com.tr
    TTB şaşırtmadı!

    Her fırsatta Türkiye'ye karşı terör örgütlerinin sözcülüğüne soyunan ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hedef alan Türk Tabipleri Bİrliği yine bir skandalla gündeme geldi.

    MERDAN YANARDAĞ PKK ELEBAŞI ABDULLAH ÖCALAN'I ÖVDÜ
    CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, terörist başı Abdullah Öcalan'a methiyeler dizerek serbest bırakılmasını istedi.

    Yanardağ, 'siyasi mahkum' olarak nitelendirdiği Öcalan'a tecrit uygulandığını savunarak bunun hukukta hiçbir yeri olmadığını ileri sürdü.

    ÖCALAN'A 'FİLOZOF' GÜZELLEMESİ
    Öcalan'ın hafife alınacak biri olmadığını ileri süren Yanardağ, terörist başının cezaevinde kitap okumaktan 'filozof' olduğunu söyledi.

    Yanardağ şunları söyledi;

    "İmralı'ya baktığımız zaman, 70 yaşını geçmiş bir Abdullah Öcalan ve kabul etmek gerekir ki çok uzun süredir, 25 yıldır kesintisiz hapiste ve tecritte olan bir kişiden söz ediyorum. Türkiye'de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur. Normal infaz yasaları geçerli olsa aslında serbest bırakılması gerekiyor, ev hapsi vs. Abdullah Öcalan'a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri yoktur. Kaldırılması lazım. Biz görmüyoruz, duymuyoruz, tartışamıyoruz. O izliyor mu izlemiyor mu bilmiyoruz. Ama orada elinde rehin olarak tutmuşsun, adamla pazarlık yapıyorsun. Onun üzerinden tehdit savuruyorsun. Ailesiyle bile görüşemiyor, avukatlarıyla görüşemiyor. Böyle bir infaz düzeni olabilir mi? Abdullah Öcalan hafife alınacak birisi değil. Neredeyse cezaevinde filozof oldu çünkü okumaktan başka bir şey yapmıyor. Siyaseti doğru okuyan, doğru göre, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir."

    MERDAN YANARDAĞ'A TUTUKLAMA TALEBİ
    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yanardağ'ın bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan hakkında açıklamaları nedeniyle "Suçu ve Suçluyu Övme" ve "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçlarından resen soruşturma başlatmıştı.

    Soruşturma kapsamında Yanardağ dün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yanardağ, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

    Savcılıktaki ifadesinin ardından Merdan Yanardağ, tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

    TÜRK TABİPLER BİRLİĞİNDEN SKANDAL
    Daha önce defalarca kez Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira atan Türk Tabipleri Birliği, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a övgüler sıralayan CHP yandaşı Merdan Yanardağ'a sahip çıktı.

        TTB'den yapılan açıklamada terör övücülüğü basın özgürlüğü olarak gösterilmeye çalışılırken, "Gazetecilik, basın ve ifade özgürlüğünün hiçbir dönem olmadığı kadar tehdit altında olduğu bugünlerde gazeteciler yaptığı haberlerden dolayı ev baskınları ile toplu gözaltına alınıyor; korumalar tarafından şiddete maruz bırakılıyor. Bugün de Merdan Yanardağ'a yönelen bu saldırıları kınıyor, düşünce ve ifade özgürlüğü için mücadelemizi sürdüreceğimizi belirtiyoruz." denildi.

        TSK'YA KİMYASAL SİLAH İFTİRASI!
        TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı son olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullandığını iddia ederek bir skandala imza atmıştı. PKK progagandası yapan Fincancı TSK'ya iftirasının ardından tutuklanmış ve bir süre cezaevinde kalmıştı.

        YANARDAĞ'A HDPKK DA SAHİP ÇIKTI
        Bebek katili Abdullah Öcalan'ı öven Merdan Yanardağ'a HDPKK da sahip çıktı.

        Kandil'in siyasi ayağı HDP'nin yaptığı resmi açıklamada Yanardağ'ın sözleri savunularak "Yargının ise Sayın Öcalan'a uygulanan tecride eleştiri yapanlara karşı değil İmralı'da yasaları uygulamayanlara karşı harekete geçmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz." denildi.

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