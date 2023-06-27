İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ''Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Al Sani karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu'' ifadeleri kullanıldı.
- Güncel
- 27.06.2023 14:46
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- Son Güncelleme:
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- 27.06.2023 14:46
Son dakika: Başkan Erdoğan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü.
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