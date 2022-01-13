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    • Güncel
    • 13.01.2022 23:32
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    • 13.01.2022 23:47
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    İsmi Türk Tabipleri Birliği ancak içi hainlerle dolu! TTB'deki PKK yapılanması deşifre oldu: Teröristleri tedavi etmişler

    HDP'li Semra Güzel'in terörist sevgilisi Volkan Bora ile olan fotoğraflarının ortaya çıkması Türkiye'nin gündemine oturmuş, söz konusu fotoğraflar büyük tepki çekmişti. Bu skandalın ardından HDP'nin, Türk Tabipleri Birliği (TTB) içinde oluşturduğu kirli ağ da deşifre oldu. Semra Güzel gibi TTB üyesi olan eski HDP vekili Behçet Yıldırım ve öldürülen teröristin sağlıkçı bir arkadaşının, PKK kamplarına ilaç sevkiyatı yaptığı ve tedavi imkanı sağladığı ortaya çıktı. Öte yandan HDP'li Yıldırım telefonunda PKK'lı Volkan Bora'nın fotoğraflarının olduğu öğrenildi.

    TTB’deki PKK yapılanması deşifre oldu!

    Adıyaman kırsalında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 29 Nisan 2017'de düzenlenen operasyonda öldürülen terör örgütü PKK mensubu Koçero Meleti kod adlı Volkan Bora'nın, HDP vekili Semra Güzel ile yakın ilişkisini gösteren fotoğraflar ortaya çıkmıştı.



    Bu olay Türkiye'nin gündemine oturdu, HDP'li Güzel'in terörist sevgilisi Volkan Bora ile fotoğrafları büyük tepki topladı.

    Skandalı ortaya çıkaran Gazeteci Ceyhun Bozkurt, HDP'nin Türk Tabipleri Birliği içinde oluşturduğu kirli ağı da ifşa etti.



    Fotoğrafta: HDP'li Behçet Yıldırım

    PKK KAMPLARINA İLAÇ TAŞINMIŞ
    Güzel gibi TTB üyesi olan eski HDP vekili Behçet Yıldırım ve öldürülen teröristin sağlıkçı bir arkadaşının, PKK kamplarına ilaç sevkiyatı yaptığı ve tedavi imkanı sağladığı ortaya çıktı.

    Bozkurt konuya ilişkin bugünkü haberinde, öldürülen teröristin rehberinde üçüncü sırada yer alan bir başka sağlıkçı (Ebe-Hemşire) S.R.Ç.'ye dikkat çekti.


        Fotoğrafta: PKK'lı Volkan Bora

        Hakkında düzenlenen iddianamede, S.R.Ç'nin sahte reçeteler düzenleyip terör örgütü PKK/KCK'ya ilaç temini yaptığı ve terörist Volkan Bora ile fotoğraflarının olduğu tespit edildi.

        Bozkurt ayrıca, PKK'lı terörist Volkan Bora'nın diğer teröristlerle beraber etkisiz hale getirildiği 29 Nisan 2017 tarihli operasyonda yaralı kurtulan teröriste işaret etti.



        HDP'Lİ YILDIRIM TERÖRİSTİ TEDAVİ ETMİŞ!
        "Bezar" kod adlı Abuzer Arıca isimli teröristin, yaralı olarak örgüte müzahir kişilerin olduğu bir bölgeye kaçtığını ve HDP'li Yıldırım tarafından tedavi edildiğini ifade eden Bozkurt, haberinin ilgili bölümünde, kirli ağı şöyle özetledi:

        "Çatışmada yaralanan terör örgütünün elebaşı pozisyonundaki militanı "Bezar" kod adlı Abuzer Arıca kaçıyor. dönemin HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım, bu yaralı teröristi buluyor ve teröristin tedavisinde bulunuyor veya tedavi süreciyle ilgileniyor. Behçet Yıldırım'ın Diyarbakır 8 Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren davasındaki dosyada yer alan iddianamede, Yıldırım'ın Abuzer Arıca isimli teröristle yollarının kesişmesinin öncesine dayandığını gösteriyor. M.A. isimli şüpheli şahsın soruşturma kapsamında 28 Ağustos 2021 tarihli ifadesinde Abuzer Arıca'nın, 2015 seçimlerinde Behçet Yıldırım ile birlikte İmam Tümen'in milletvekili adayı olacağını HDP'ye adeta "tebliğ" ettiğini, hatta Behçet Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu siyasetçilerin(!) Adıyaman kırsalında konuyla ilgili Abuzer Arıca isimli teröristle toplantı yaptığını da iddia etmiş. Aynı iddiayı, yani terör elebaşı ile Behçet Yıldırım'ın aralarında bulunduğu grubun buluşmasını N.Ç. isimli şüpheli şahıs da 7 Eylül 2021 tarihli ifadesinde aktarmış. C.Ç de 16 Eylül 2021 tarihli şüpheli ifadesinde, "Zerdeşt" Kod adlı Kemal Bal isimli terör örgütü mensubunun kendisine "Behçet Yıldırım'a oy verin, örgütün adayıdır dediğini, Behçet Yıldırım'ın köye her gidişinde özel olarak Kemal Bal'ın evine gidip görüştüğünü" aktarmış."

        PKK'LI BORA'NIN FOTOĞRAFLARI ÇIKTI
        Haberde, TTB'ye bağlı Adıyaman Tabip Odası'nda iki dönem yönetim kurulu üyeliği yapan Behçet Yıldırım'ın gözaltına alınması sonrasında yapılan aramada, Yıldırım'ın telefonunda Volkan Bora'nın fotoğrafları bulunduğu bilgisi de yer aldı.



        TTB'NİN SKANDALLAR ZİNCİRİ

        İşte TTB'nin 'Sağlıkla ne ilgisi var?' dedirten eylem ve skandalları:

        - Terör örgütü PYD/YPG'nin sözde üst düzey yöneticileri arasındaki Asya Abdullah'a 2015 yılında "Barış, Dostluk ve Demokrasi" ödülü verdi.


            - Terör örgütü PKK'ya yardım yaptıkları gerekçesiyle görevden alınan HDP'li belediye başkanlarına arka çıktı.


            Fotoğrafta: Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve HDP heyeti

            - PKK lideri Abdullah Öcalan'ın sağlık kontrollerini yapmak üzere İmralı'ya gitmek için Adalet Bakanlığına başvurdu.

            - TSK, Suriye'nin kuzeyinde terör koridoru kurulmasını engellemek için harekât düzenlerken, sınır ötesinden şehit haberleri gelirken "Savaş, halk sağlığı sorunudur" açıklamasıyla operasyonlara karşı çıktı.


            - Casusluk suçlamasıyla yargılanan ve bu yüzden firar eden Can Dündar'a destek ziyaretinde bulundu.

            - Gezi olaylarında Dolmabahçe Bezmiâlem Valide Sultan Camii'ne ayakkabılarıyla giren vandallar için "Onlar suçluysa, biz de suçluyuz. Gezi hekimliği yargılanamaz" dedi.

            - Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde Dr. Abdullah Biroğul, PKK tarafından öldürüldü. PKK'dan tek kelime bahsetmeden olayı kınadı, cinayetinin sorumlusunun ise herkes olduğunu ifade etti.

            - Cezaevinde açlık grevine başlayan terör örgütü DHKP-C'liler için destek açıklaması yaparak, "Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal'ın adil yargılanma talepleri dikkate alınmalı, ölüm oruçları son bulmalıdır" dedi.

            - Barolar Birliğinin çoklu baro sistemine karşı başlattığı "Savunma Yürüyor!" eylemine destek beyanı verdi.


            Fotoğrafta: Terörden gözaltına alınan Derya Etem

            - Mardin Tabip Odası Başkanı Derya Etem terörden gözaltına alındı, suçlamaları beklemeden 'Serbest bırakın' açıklaması yaptı.
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