Adıyaman kırsalında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 29 Nisan 2017'de düzenlenen operasyonda öldürülen terör örgütü PKK mensubu Koçero Meleti kod adlı Volkan Bora'nın, HDP vekili Semra Güzel ile yakın ilişkisini gösteren fotoğraflar ortaya çıkmıştı.
Bu olay Türkiye'nin gündemine oturdu, HDP'li Güzel'in terörist sevgilisi Volkan Bora ile fotoğrafları büyük tepki topladı.
Skandalı ortaya çıkaran Gazeteci Ceyhun Bozkurt, HDP'nin Türk Tabipleri Birliği içinde oluşturduğu kirli ağı da ifşa etti.
Fotoğrafta: HDP'li Behçet Yıldırım
PKK KAMPLARINA İLAÇ TAŞINMIŞ
Güzel gibi TTB üyesi olan eski HDP vekili Behçet Yıldırım ve öldürülen teröristin sağlıkçı bir arkadaşının, PKK kamplarına ilaç sevkiyatı yaptığı ve tedavi imkanı sağladığı ortaya çıktı.
Bozkurt konuya ilişkin bugünkü haberinde, öldürülen teröristin rehberinde üçüncü sırada yer alan bir başka sağlıkçı (Ebe-Hemşire) S.R.Ç.'ye dikkat çekti.