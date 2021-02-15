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    • 16.02.2021 01:13
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    Terör sevici 'nın başkanı olduğu , 'daki kalleşliğin ardından yine 'terör örgütü PKK' diyemedi!

    Son dakika haberi... , Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan 'da çocuk katili terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 vatandaşımız için sözde başsağlığı mesajı paylaştı. Terör sevici 'nın başkanı olduğu ’nin açıklamasında 'ne terör örgütü PKK' ifadesine ne de şehitlerimiz için 'şehit' ifadesine yer verilmedi.

    takvim.com.tr
    TTB bildiğiniz gibi!

    Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından alıkonulan 13 vatandaşımız kalleşçe şehit edili.

    Her fırsatta PKK, DHKPC gibi terör örgütlerinin sözcülüğünü yapan, Türk Tabipler Birliği şehitler için olaydan günler sonra yayınladığı mesajda yine bir skandala imza attı.

    SKANDAL PAYLAŞIM
    13 vatandaşımız için sözde başsağlığı mesajı yayınlayan, TTB, "ACILARINI PAYLAŞIYORUZ Gare'de yaşamını yitirenlerin kederli ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyor, acılarını paylaşıyor ve 13 yurttaşımızın sağ salim kurtarılamaması nedeniyle de çok üzgün olduğumuzu belirtiyoruz. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi" ifadelerine yer verdi.

    'TERÖR ÖRGÜTÜ PKK' DİYEMEDİLER
    Terör sevici Şebnem Korur Fincancı'nın başkanı olduğu Türk Tabipleri Birliği'nin açıklamasında 'ne terör örgütü PKK' ifadesine ne de şehitlerimiz için 'şehit' ifadesine yer verilmedi. Gara'nın 'Gare' olarak ifade edilmesi dikkat çekti.

    TTB'NİN İLK SKANDALI DEĞİL
    Bu skandal 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan hapse çarptırılan Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı'nın başkanı olduğu Türk Tabipleri Birliği'nin ilk skandalı değil.

        TERÖRİSTE ÖDÜL MEHMETÇİĞE KÖSTEK!
        TTB daha önce de PKK'nın Suriye uzantısı YPG/PKK'nın sözde eş başkanı Asya Abdullah'a 'Barış, Dostluk ve Demokrasi' ödülü vermişti.

        Afrin'de Barış Pınarı Harekatı'nda Mehmetçiğe destek olmak yerine karşıt açıklamalar yapmıştı. Terör elebaşı bebek katili Abdullah Öcalan'ı kürt halkının temsilcisi olarak gördüklerini de geçmişte açıklayan TTB Türkiye'nin PKK'ya karşı verdiği mücadeleyi de 'savaş' olarak niteledi.

        TTB'nin Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Türkiye'nin PKK'lı teröristlere karşı yaptığı hendek operasyonlarına ilişkin 'siviller öldürüldü' demiş ve, Türkiye'nin yargılanması gerektiğini savunmuştu.

        TEPKİLER GELDİ: KATİLLERİ VE AÇIK/ÖRTÜLÜ DESTEKÇİLERİNİ KINIYORUZ
        TTB'nin açıklamasının ardından Kahramanmaraş Tabip Odası teki gösterdi.

        Yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş Tabip Odası olarak katilleri ve açık/örtülü destekçilerini kınıyoruz. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsyi üyelerinin açıklaması sedece kendilerini bağlar." ifadelerine yer verildi.

        "TTB KAPATILMALIDIR"
        Koronavirüs salgını sürecinde de Türkiye karşıtı açıklamalar yapan TTB için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den 'TTB kapatılsın' çağrısı gelmişti.

        Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesini kösteklemek isteyen, vatandaşlar ile sağlık çalışanlarını telaş ve paniğe sürüklemek amacı taşıyan kötü niyetli bir kampanyanın devamlı mesafe aldığını belirten Bahçeli, bunu gördüklerini ve karanlık emel sahiplerini bildiklerini vurguladı.

        Devlet Bahçeli, şunları kaydetti:
        "Türk Tabipleri Birliği isimli ihanet oluşumu sözde artan vakalara, hayatını kaybeden insanlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza dikkat çekmek maksadıyla tüm sağlık kurumlarında siyah kurdele takacakmış. Bu teşebbüs zehirli ve zillet bir komplodur. Siyah kurdele takınca ne olacak? KOVİD-19 hastalığından tedavi gören insanlarımıza ne diyecekler? Bu kapsamda vefat eden kardeşlerimizin ailelerine ne anlatacaklar? Birlikten ziyade illete dönen tabipliğin yüz karaları nereye ulaşmayı hedefliyorlar? Siyah kurdele takan-takmayan ayırımı hastanelerde vasat bulursa muhtemel gelişmeler hakkında bir fikri olan var mıdır? Türk Tabipleri Birliği korona kadar tehlikelidir, tehdit saçmaktadır. Üstelik, hükümete yönelik 'Yönetemiyorsunuz, ölüyor, tükeniyoruz.' eylemi haince bir tertiptir.

        Çağrım şudur, Türk Tabipleri Birliği, bugünkü hassas dönemde, insan ve toplum sağlığı hakkında asılsız şaibe ve şüpheleri körüklemektedir. Bu nedenle sadece adında Türk bulunan Tabipler Birliği derhal ve gecikmeksizin kapatılmalıdır. Yöneticileriyle ilgili adli işlem yapılmalıdır. Virüsle mücadeleye hesapsız ve art niyetsiz devam eden vatansever bilim insanlarımızdan oluşacak bir müteşebbis heyet kurulmalı, rezaletin, hıyanetin ve Türkiye husumetinin kara sayfası kapatılmalıdır. Artık Türk Tabipleri Birliğine sabır ve tahammül gösterilmesi imkansızdır."

        TTB'nin son skandalının ardından vatandaşlar tepki gösterirken 'TTB Kapatılmalı' çağrıları da yinelendi.
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        Haberler Güncel Terör sevici Şebnem Korur Fincancı'nın başkanı olduğu Türk Tabipler Birliği, Gara'daki kalleşliğin ardından yine 'terör örgütü PKK' diyemedi!