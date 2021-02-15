'TERÖR ÖRGÜTÜ PKK' DİYEMEDİLER

Terör sevici Şebnem Korur Fincancı'nın başkanı olduğu Türk Tabipleri Birliği'nin açıklamasında 'ne terör örgütü PKK' ifadesine ne de şehitlerimiz için 'şehit' ifadesine yer verilmedi. Gara'nın 'Gare' olarak ifade edilmesi dikkat çekti.

TTB'NİN İLK SKANDALI DEĞİL

Bu skandal 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan hapse çarptırılan Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı'nın başkanı olduğu Türk Tabipleri Birliği'nin ilk skandalı değil.