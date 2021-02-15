Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından alıkonulan 13 vatandaşımız kalleşçe şehit edili.
Her fırsatta PKK, DHKPC gibi terör örgütlerinin sözcülüğünü yapan, Türk Tabipler Birliği şehitler için olaydan günler sonra yayınladığı mesajda yine bir skandala imza attı.
SKANDAL PAYLAŞIM
13 vatandaşımız için sözde başsağlığı mesajı yayınlayan, TTB, "ACILARINI PAYLAŞIYORUZ Gare'de yaşamını yitirenlerin kederli ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyor, acılarını paylaşıyor ve 13 yurttaşımızın sağ salim kurtarılamaması nedeniyle de çok üzgün olduğumuzu belirtiyoruz. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi" ifadelerine yer verdi.
'TERÖR ÖRGÜTÜ PKK' DİYEMEDİLER
Terör sevici Şebnem Korur Fincancı'nın başkanı olduğu Türk Tabipleri Birliği'nin açıklamasında 'ne terör örgütü PKK' ifadesine ne de şehitlerimiz için 'şehit' ifadesine yer verilmedi. Gara'nın 'Gare' olarak ifade edilmesi dikkat çekti.
TTB'NİN İLK SKANDALI DEĞİL
Bu skandal 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan hapse çarptırılan Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı'nın başkanı olduğu Türk Tabipleri Birliği'nin ilk skandalı değil.