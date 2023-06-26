CHP listelerinden 15 milletvekili koparan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’dan Kılıçdaroğlu’na bir darbe daha: Kimseye borcumuz yok
14 ve 28 Mayıs seçimlerine CHP listelerinden girerek 15 vekil çıkaran DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan seçim sonuçlarıyla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak açıklamalarda bulundu. Yüzde 0,9'luk oyu olan Ali Babacan, Meclis'e CHP listelerinden girdiğini hiçe sayarak, "Kimseye borcumuz yok. Bugün seçimi helalinden kazanmış, başı dik, alnı açık 15 milletvekilimiz var" dedi.
Türkiye'de milyonlarca seçmen 14 Mayıs'ta sandıklara giderek oyunu kullandı, işlemini gerçekleştirdi.
MİLLET İTTİFAKI ÇOĞUNLUĞU YAKALAYAMADI
14 Mayıs'taki seçimlerde Millet İttifakı çatısı altında buluşan CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, DEVA, Gelecek Parti ve Demokrat Parti, TBMM'de çoğunluğu yakalayamadı.
DEVA, SP, Gelecek ve DP'li isimlerin yer aldığı ortak listeyle seçime giren CHP Meclis'e 169 milletvekili getirebildi.
39 MİLLETVEKİLİ AYRILDI
CHP sıralarından DEVA 15, Gelecek ve SP de 10'ar, Demokrat Parti 3, TDP ise 1 olmak üzere toplam 39 vekil çıkardı.
Daha sonra CHP'den ayrılan milletvekilleri kendi çatısı altında grup kurma telaşında.
CHP'DE BÜYÜK RAHATSIZLIK
Özellikle geçmişte AK Parti döneminde bakan ve milletvekili olan isimlerin DEVA Partisi'den girmesi CHP'lilerde büyük bir rahatsızlığa yol açmıştı.