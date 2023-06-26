CHP listelerinden 15 milletvekili koparan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’dan Kılıçdaroğlu’na bir darbe daha: Kimseye borcumuz yok

DEVA, SP, Gelecek ve DP'li isimlerin yer aldığı ortak listeyle seçime giren CHP Meclis'e 169 milletvekili getirebildi.

39 MİLLETVEKİLİ AYRILDI

CHP sıralarından DEVA 15, Gelecek ve SP de 10'ar, Demokrat Parti 3, TDP ise 1 olmak üzere toplam 39 vekil çıkardı.

Daha sonra CHP'den ayrılan milletvekilleri kendi çatısı altında grup kurma telaşında.