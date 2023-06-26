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Haberler Güncel CHP listelerinden 15 milletvekili koparan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’dan Kılıçdaroğlu’na bir darbe daha: Kimseye borcumuz yok

CHP listelerinden 15 milletvekili koparan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’dan Kılıçdaroğlu’na bir darbe daha: Kimseye borcumuz yok

14 ve 28 Mayıs seçimlerine CHP listelerinden girerek 15 vekil çıkaran DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan seçim sonuçlarıyla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak açıklamalarda bulundu. Yüzde 0,9'luk oyu olan Ali Babacan, Meclis'e CHP listelerinden girdiğini hiçe sayarak, "Kimseye borcumuz yok. Bugün seçimi helalinden kazanmış, başı dik, alnı açık 15 milletvekilimiz var" dedi.

takvim.com.tr
26.06.2023 15:50 - Son Güncelleme: 26.06.2023 15:50
CHP listelerinden 15 milletvekili koparan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’dan Kılıçdaroğlu’na bir darbe daha: Kimseye borcumuz yok

Türkiye'de milyonlarca seçmen 14 Mayıs'ta sandıklara giderek oyunu kullandı, işlemini gerçekleştirdi.

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CHP listelerinden 15 milletvekili koparan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’dan Kılıçdaroğlu’na bir darbe daha: Kimseye borcumuz yok

Milyonların heyecanla beklediği sonuçlar açıklandığında, Cumhur İttifakı Meclis'te çoğunluğu sağlarken Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kazandı.

CHP listelerinden 15 milletvekili koparan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’dan Kılıçdaroğlu’na bir darbe daha: Kimseye borcumuz yok

MİLLET İTTİFAKI ÇOĞUNLUĞU YAKALAYAMADI

14 Mayıs'taki seçimlerde Millet İttifakı çatısı altında buluşan CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, DEVA, Gelecek Parti ve Demokrat Parti, TBMM'de çoğunluğu yakalayamadı.

CHP listelerinden 15 milletvekili koparan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’dan Kılıçdaroğlu’na bir darbe daha: Kimseye borcumuz yok

DEVA, SP, Gelecek ve DP'li isimlerin yer aldığı ortak listeyle seçime giren CHP Meclis'e 169 milletvekili getirebildi.

39 MİLLETVEKİLİ AYRILDI

CHP sıralarından DEVA 15, Gelecek ve SP de 10'ar, Demokrat Parti 3, TDP ise 1 olmak üzere toplam 39 vekil çıkardı.

Daha sonra CHP'den ayrılan milletvekilleri kendi çatısı altında grup kurma telaşında.

CHP listelerinden 15 milletvekili koparan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’dan Kılıçdaroğlu’na bir darbe daha: Kimseye borcumuz yok

CHP'DE BÜYÜK RAHATSIZLIK

Özellikle geçmişte AK Parti döneminde bakan ve milletvekili olan isimlerin DEVA Partisi'den girmesi CHP'lilerde büyük bir rahatsızlığa yol açmıştı.

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