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    • 28.06.2023 00:54
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    • 28.06.2023 00:57
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    Bebek katili Öcalan'a methiyeler dizen Merdan Yanardağ'a İYİ Partili isimler arka çıktı: İçeri alınması kabul edilemez

    CHP'nin fonladığı Tele 1'de bebek katili Öcalan'a methiyeler dizen Merdan Yanardağ gözaltına alınmıştı. Gözaltı kararının ardından başta HDPKK olmak üzere Kemal Kılıçdaroğlu da destek açıklamasında bulunmuştu. Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı skandal paylaşımda, "Bu yanlıştan derhal dönülmeli, Merdan Yanardağ serbest bırakılmalıdır" ifadelerini kullanmıştı. Terör sevici Merdan Yanardağ'a destek verenler kervanına ise son olarak İYİ Partili isimler de katıldı. İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez katıldığı programda içeriye alınması "Asla ve asla kabul edilemez" derken, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, " Söyledikleri nedeniyle tutuklanmasına sonuna kadar karşıyım" dedi.

    takvim.com.tr
    Terör sevici Yanardağ’a İYİ Parti kalkanı

    CHP'nin ve FETÖ'nün fonladığı TELE1 Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, bebek katili Abdullah Öcalan'a övgüler dizerek serbest bırakılması çağrısında bulundu.



    Yanardağ, 'siyasi mahkum' olarak nitelendirdiği Öcalan'a tecrit uygulandığını savunarak bunun hukukta hiçbir yeri olmadığını ileri sürdü.



    ÖCALAN'A 'FİLOZOF' GÜZELLEMESİ
    Öcalan'ın hafife alınacak biri olmadığını ileri süren Yanardağ, terörist başının cezaevinde kitap okumaktan 'filozof' olduğunu söyledi.



    Yanardağ şunları söyledi;

    "İmralı'ya baktığımız zaman, 70 yaşını geçmiş bir Abdullah Öcalan ve kabul etmek gerekir ki çok uzun süredir, 25 yıldır kesintisiz hapiste ve tecritte olan bir kişiden söz ediyorum. Türkiye'de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur. Normal infaz yasaları geçerli olsa aslında serbest bırakılması gerekiyor, ev hapsi vs. Abdullah Öcalan'a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri yoktur. Kaldırılması lazım. Biz görmüyoruz, duymuyoruz, tartışamıyoruz. O izliyor mu izlemiyor mu bilmiyoruz. Ama orada elinde rehin olarak tutmuşsun, adamla pazarlık yapıyorsun. Onun üzerinden tehdit savuruyorsun. Ailesiyle bile görüşemiyor, avukatlarıyla görüşemiyor. Böyle bir infaz düzeni olabilir mi? Abdullah Öcalan hafife alınacak birisi değil. Neredeyse cezaevinde filozof oldu çünkü okumaktan başka bir şey yapmıyor. Siyaseti doğru okuyan, doğru göre, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir."



        MERDAN YANARDAĞ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI
        Gelişme üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Merdan Yanardağ'ın bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan hakkında açıklamaları nedeniyle "Suçu ve Suçluyu Övme" ve "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçlarından resen soruşturma başlattı.



        "TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPMAK" SUÇUNDAN TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 25 Haziran'da CHP'nin fonladığı Tele 1 kanalında PKK/KCK silahlı terör örgütü elebaşıyla ilgili açıklamaları nedeniyle "suçu ve suçluyu övme" ile "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından hakkında resen başlatılan soruşturma kapmasında gözaltına alınan Yanardağ'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Yanardağ, polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

        Savcılıkta ifadesi alınan Yanardağ, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi.

        Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Yanardağ'ın "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklanmasına karar verdi.



        MONTAJ İDDİASINDA BULUNULMADI
        Yanardağ'ın ifadesinde, soruşturmaya konu yapılan sözlerin kendisine ait olduğunu ancak konuşmasının tamamının bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğini, ironi yapmak istediğini söylediği öğrenildi.

        Ayrıca, Yanardağ'ın ve avukatlarının ifade işlemleri sırasında soruşturmaya konu açıklamaların montajlanmış olduğu yönünde bir iddiada bulunmadığı bilgisine ulaşıldı.



            TERÖR SEVİCİ YANARDAĞ'A İYİ PARTİ KALKANI
            İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez de Merdan Yanardağ'a sahip çıkarak skandal ifadeler kullandı.

            TERÖR SEVİCİ YANARDAĞ'A İYİ PARTİ KALKANI I VDEO İZLE



            "iÇERİ ALINMASI KABUL EDİLEMEZ"
            "Merdan Bey'in televizyonda söyledikleri benim tasvip ettiğim şeyler değil. Keşke kendisiyle bir imkan bulup ekranlarda bunları konuşabilseydik. Bu fikri savundu diye içeriye alınması asla ve asla kabul edilemez."



            TUTUKLANMASINA SONUNA KADAR KARŞIYIM
            Sahip çıkan bir İYİ Partili isim ise Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem oldu. Ekrem, "Merdan Yanardağ'ın terörist başı ile ilgili sözlerini kabul etmem mümkün değil. En ağır şekilde de eleştirebiliriz. Ancak bir kişinin fikrine sözlerine katılmamak ayrı o kişinin o sözleri ya da fikrinden dolayı tutuklanması ayrı. Merdan Yanardağ'ın söylediklerine de bu söyledikleri nedeniyle tutuklanmasına da sonuna kadar karşıyım." ifadelerini kullandı.



                BAY BAY KEMAL MERDAN YANARDAĞ'I AKLADI DEVLETİ SUÇLADI
                Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken seçim sürecinde Kandil'in övgülerine mazhar olan, elebaşlarının peşi sıra destek açıklaması yaptığı Kemal Kılıçdaroğlu, bebek katili Öcalan'ı 'filozof' ilan edip özgürlük isteyen Merdan Yanardağ'a sahip çıktı.

                Resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Ahlaki hükmünü yitiren Saray hükümeti, montajlarla algı yönetimine devam ediyor. Gazeteci Merdan Yanardağ'ın, hükümetin neyi, neden yaptığını hatırlattığı konuşmasının bir bölümü üzerinden tutuklanması, ülkemiz adına utanç vericidir. Bu yanlıştan derhal dönülmeli, Merdan Yanardağ serbest bırakılmalıdır" şeklinde rezil ifadeler kullandı.



                HDPKK'LI SIRRI SÜREYYA ÖNDER, YANARDAĞ'A SARILDI! ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK DİLENDİ
                Merdan Yanardağ'ın adliyede kendisini ziyarete gelen HDPKK'lı Sırrı Süreyya Önder ile sarılması da dikkat çekti.



                Adliye çıkışı açıklama yapan Önder, "Merdan'ın yaptığı gazetecilik faaliyetidir. Dile getirdiği şeyler ülkedeki belirgin bir hukuksuzluğa dair bir tespit yapmaktan ibarettir" sözleriyle Merdan Yanardağ'ı akladı. Bebek katili Abdullah Öcalan için özgürlük isteyip yargıyı suçladı.

                CHP'Lİ ÖZEL DE TERÖR SEVİCİLİĞİNE DESTEK VERDİ
                Yanardağ'ın tutuklanma kararına CHP kanadından destek geldi. HDPKK seviciliği yapan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Merdan Yanardağ'ın tutuklanması kararı hukuksuzdur. Bu karar, iktidarın yargı üzerindeki vesayetini kanıtlamaktadır" ifadelerini kullandı.



                    HDP'DEN REZİL AÇIKLAMA
                    Merdan Yanardağ'a sahip çıkan HDP, asılsız iddialarla hükümeti suçladı. Bebek katili Öcalan için "Sayın" ifadesini kullanan HDP, ayrıca tehditler savurarak yargıyı hedef aldı.

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