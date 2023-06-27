FETÖ hükümlüsü Zonguldak'ta düzenlenen operasyonla enselendi!

İl Emniyet Müdürlüğü Karadeniz Ereğli Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, istihbari ve saha çalışmaları neticesinde, FETÖ soruşturması kapsamında İstanbul'da görülen davada cezaya çarptırılan B.K'nin kentte olduğunu tespit etti.

DÜZENLENEN OPERASYONLA YAKALANDI

Hükümlü, belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

12 YIL 6 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNUYOR

B.K. hakkında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.