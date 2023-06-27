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    • 28.06.2023 01:47
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    • 28.06.2023 01:47
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    FETÖ hükümlüsü Zonguldak'ta düzenlenen operasyonla enselendi!

    FETÖ soruşturması kapsamında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Zonguldak'ta belirlenen adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Hesap verecek! FETÖ hükümlüsü enselendi

    İl Emniyet Müdürlüğü Karadeniz Ereğli Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, istihbari ve saha çalışmaları neticesinde, FETÖ soruşturması kapsamında İstanbul'da görülen davada cezaya çarptırılan B.K'nin kentte olduğunu tespit etti.

    DÜZENLENEN OPERASYONLA YAKALANDI

    Hükümlü, belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

    12 YIL 6 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNUYOR

    B.K. hakkında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

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    Haberler Güncel FETÖ hükümlüsü Zonguldak'ta düzenlenen operasyonla enselendi!
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