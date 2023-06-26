Küfürbaz Lütfü Türkkan sahnede: İyi aday çıkarsınlar kazansınlar! Biz çıkarır kazanırız

CHP ve İYİ Parti köprüleri attı... 8'li koalisyonun iki baş aktörü şu sıraları birbirlerini yiyor. Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu ve CHP'yi yerden yere vuran sözleri sonrası İYİ Parti'nin küfürbaz vekili Lütfü Türkkan'dan CHP'ye İstanbul ve Ankara resti geldi. Türkkan, "İyi adaylar çıkarsınlar kazansınlar! Herkes için mümkün bu. Biz iyi aday çıkarırız, kazanırız" dedi. İYİ Parti tabanının CHP ile ittifakı istemediğini savunan Lütfü Türkkan, "Tekrar CHP sopası yemek istemiyoruz!" ifadelerini kullandı. Akşener'in kurmayı İYİ Parti'nin kurumsal kimliği altında her yerde seçime girmesi ve aday çıkarması gerektiğini savundu.