CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı yeni hareket: İlke ve Demokrasi Hareketi! Açık açık 'istifa et' dediler

Kılıçdaroğlu'na karşı oluşturulan hareket, dün yaptığı yazılı açıklamada ilk bildirisini de yayınladı. Seçim sonuçlarının CHP ve Kılıçdaroğlu için başarısızlıkla sonuçlandığını belirten CHP İlke ve Demokrasi Hareketi, bildiride "Başta laiklik olmak üzere bazı temel ilkeler parti yönetimi tarafından bertaraf edilmiştir. Halkçılık, devletçilik, sosyal demokrasi ve demokratik solculuk ilkeleri söylemde kalmıştır" açıklaması yapıldı.

"CHP'de devrim gerçekleşmeden, Türkiye'de devrimin gerçekleşmesi olanaklı değildir" diyerek tüzük değişikliği talep edilen bildiride ayrıca şu ifadeler kullanıldı: