Muharrem İnce'ye kaset kumpası: WhatsApp görüşmeleri ortaya çıktı! Arka perdede CHP-FETÖ iş birliği

Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesine yol açan "montaj kaset ve sahte dekont" soruşturmasında 5 sanık hakkında hazırlanan iddianamede şüphelilerin Whatsapp konuşmaları da yer aldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce hakkında sosyal medya kendisine ait olduğu iddia edilen görüntülerin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Tehdit', 'Şantaj', 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma', 'Özel bayatın gizliliğini ihlal' ve 'Belgede sahtecilik' suçlarından resen soruşturma başlatıldı.
FETÖ ROL ÜSTLENDİ!
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Mehmet Galoğlu, Ozan Özgür Doğru, Salim Faruk Kızılırmak, Soner Hakkı Çoruh ve Yusuf Turan hakkında 'Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' ve 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' suçlarından 9'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi.
İddianamede, bu sürecin yönetilmesinde FETÖ ile bağlantılı hesapların rol üstlendiği, anayasal demokratik seçim sürecinde müştekinin Cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine neden oldukları kaydedildi.