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    • 24.06.2023 20:00
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    15 Temmuz'da kahve yudumlayıp 'kontrollü darbe' diyordu! Kılıçdaroğlu'nun Wagner ikiyüzlülüğü...

    15 Temmuz'u Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde kahve yudumlayarak takip eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rusya'daki Wagner ayaklanması üzerinden siyaset devşirdi. "Halk düşmanı hiçbir paramiliter yapıya izin vermeyeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu'nun riyakarlığı bir kez daha tescillendi. Bilindiği üzere Bay Bay Kemal, tankların arasından geçip 15 Temmuz'u kahve eşliğinde TV'den izlemiş, 'kontrollü darbe' diyerek de FETÖ'cüleri aklamıştı. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Bay Bay Kemal’den büyük ikiyüzlülük

    Rusya'da tehlikeli bir gerilim patlak verdi... Paralı asker grubu Wagner Kurucusu Yevgeny Prigojin, Putin'i ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu hedef alarak ayaklanma başlattı.

    Gelişme üzerine Kremlin harekete geçti. Prigojin'e 'isyan çağrısı' yapmak suçundan dava açıldı. Wagner üyelerine 'Haince emirlere uymayın, Prigojin'i gözaltına alın" uyarısı yapıldı.


    "KARŞILAŞTIĞIMIZ İHANETTİR, EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRACAĞIZ"
    Rusya Devlet Başkanı Putin de yapılanın ihanet olduğunu belirterek, "Karşılaştığımız ihanettir. Fahiş hırslar ve kişisel çıkarlar, ülke ve halka yönelik ihanete yol açtı. Hainler en ağır şekilde cezalandırılacaktır." ifadelerini kullandı.

    RUSYA 'PLANLI DARBE' DEDİ
    Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, yaşananları 'planlı darbe' olarak yorumlayıp "Olayların gelişimi, isyanı organize edenlerin eylemlerinin aşamalı bir darbe planına tamamen uyduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.



    RUSYA - WAGNER KRİZİNDEN SİYASET DEVŞİRDİ
    Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rusya - Wagner krizi üzerinden siyaset devşirdi.

    Resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yalab ve iftira temelli, algılarla dolu bir tweet paylaşan Kılıçdaroğlu, "Rusya'da olanlar, umarım ders olur. Çünkü Rusya'nın Wagner'i, Türkiye'nin SADAT'ıdır. Buradan bir kez daha ilan ediyorum, halk düşmanı hiçbir paramiliter yapıya izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.



        Kılıçdaroğlu'nun "Halk düşmanı hiçbir paramiliter yapıya izin vermeyeceğiz" sözleri ise sahnelenen ikiyüzlü ve riyakar siyaseti bir kez daha açık etti.



        15 TEMMUZ'A "KONTROLLÜ DARBE" DEMİŞ, KAHVE YUDUMLAYARAK TAKİP ETMİŞTİ
        Çünkü Bay Bay Kemal'in 15 Temmuz'u hedef alan sözleri, ve hain girişimi Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde kahve yudumlayarak takip etmesi hala hafızalardaki yerini koruyor.




        CHP Genel Başkanı, darbe girişiminden birkaç ay sonra, 2017 yılında katıldığı bir canlı yayında darbenin 'kontrollü' olduğunu şu sözlerle ifade etmişti:

        "Siz bu listeleri saklıyorsanız insanın aklına 15 Temmuz'un kontrollü bir darbe olduğu akla geliyor. "9.30'da darbe mi olur?" diye sordum ben kendilerine. Onlar da önceden deşifre oldular ifadelerini kullandılar. Demek ki bu onların önceden bu darbeden haberleri olduğu anlamına geliyor. Ayrıca FETÖ'cülerin ifadeleri de kontrollü darbe olduğu kanısını güçlendiriyor"
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