Deprem bölgesinde yerinde dönüşüm projesinin detayları! Yarısı devletten evinin yerine yenisini yap

Depremden zarar gören 11 ili şahlanışa geçirecek yerinde dönüşüm projesinin detayları ortaya çıkmaya başladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Kabine'de deprem bölgesindeki evlerin bir an önce tamamlanıp vatandaşlara teslimi ile ilgili yeni projeler tartışıldı.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki yaptıkları hazırlıklar ile ilgili bilgi verdi. Özhaseki, yeni bir model üzerinde çalıştıklarını kamuoyu ile de paylaştı.
Üzerinde çalışılan modelin detayları ortaya çıkmaya başladı. İşte deprem bölgesinde yerinde dönüşümün projesinin detayları: