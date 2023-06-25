Deprem bölgesinde yerinde dönüşüm projesinin detayları! Yarısı devletten evinin yerine yenisini yap

ZEMİNE BAKILACAK, EN FAZLA 5 KAT

Başvuru sonrası yıkılan binanın zemin etüdü yapılacak. Buranın zemininde sıvılaşma var mı, ne şiddette bir depreme dayanabilir, tespit edilecek.

İnşaat yapılmasına uygun ise devletin de desteği ile yıkılan evin yerine 4- 5 katı geçmemek üzere yenisi yapılabilecek. Hiçbir şekilde bunun üzerinde bir yapılaşmaya izin verilmeyecek.