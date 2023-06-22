Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 22.06.2023 19:11
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.06.2023 19:41
    ABONE OL

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Şimşek'ten BAE'de kritik görüşme!

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile bir araya geldi.

    takvim.com.tr
    BAE’de önemli görüşme!

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, çalışma ziyareti kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.

    Başkent Abu Dabi'deki görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve ekonomik işbirliği fırsatları değerlendirildi.

    BAE Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayid Al Nahyan'ın katıldığı görüşmede, Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya, Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu ve Kuzey Afrika Genel Müdürü Can Dizdar da yer aldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Hangi Kredi
    Haberler Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Şimşek'ten BAE'de kritik görüşme!
        loading
        SON DAKİKA