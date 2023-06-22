Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Şimşek'ten BAE'de kritik görüşme!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, çalışma ziyareti kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.

Başkent Abu Dabi'deki görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve ekonomik işbirliği fırsatları değerlendirildi.